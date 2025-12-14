https://ukraina.ru/20251214/khitryy-manvr-mozhet-obernutsya-kapitulyatsiey-i-koshmarom-zapadnye-smi-o-referendume-zelenskogo-1073090543.html

Хитрый манёвр может обернуться капитуляцией и кошмаром: западные СМИ о "референдуме Зеленского"

Завершение конфликта на Украине стало заметно ближе. Такое утверждение содержится в публикации британского издания The Spectator, посвящённой заявлению Владимира Зеленского о готовности провести внеочередные выборы и общенародный референдум о статусе Донбасса

В статье подчёркивается, что давление Вашингтона заставило Владимира Зеленского резко скорректировать свою позицию: то, что ещё недавно считалось абсолютно неприемлемым — референдум по территориальным уступкам, — теперь рассматривается им как возможный выход.Хотя процесс идёт болезненно и хаотично, контуры будущего мирного соглашения уже проступают: Соединённые Штаты вынуждают Киев отказаться от прежних "красных линий". По мнению авторов, до полного прекращения огня ещё пройдут месяцы, однако препятствия одно за другим исчезают. На этой неделе Зеленский впервые признал, что президентские и парламентские выборы действительно назрели, а вопрос вывода войск из Донбасса может быть вынесен на всенародный референдум.В статье приводится прямая цитата Зеленского: "На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины. И я говорю четко: да, я поддерживаю выборы".С февраля 2022 года в стране действует военное положение, которое Верховная рада продлевает каждые три месяца. Ранее Зеленский упорно повторял, что выборы во время войны незаконны. Однако после того, как Дональд Трамп публично усомнился в легитимности "президента", чей срок истёк ещё в мае прошлого года, Зеленский заявил, что поручил депутатам разработать законы, разрешающие голосование в условиях военного положения, и попросил союзников обеспечить его безопасность и своевременность.Авторы считают, что этим шагом Зеленский, чей рейтинг сейчас едва превышает 20 %, возможно, подписал себе политический приговор. Но настоящим прорывом стало признание, что болезненные уступки, требуемые Владимиром Путиным, могут быть легитимизированы через всенародное голосование. Кремль настаивает на передаче оставшихся 20 % территории ДНР, которые пока не взяты под контроль. Украинцам предстоит мучительный выбор: бесконечная война или мир ценой новых территориальных потерь.В публикации отмечается, что предложение референдума — это "умелый приём джиу-джитсу": Трамп упрекал Киев в недостатке демократии — Зеленский отвечает готовностью спросить народ. Трамп говорил, что украинцы хотят мира — Зеленский предлагает это проверить на практике.Ещё важнее то, что референдум способен снизить риск гражданской войны после подписания соглашения. Авторы напоминают, как миф об "ударе в спину" в 1918 году отравил Веймарскую республику, а споры вокруг англо-ирландского договора 1921 года привели к гражданской войне в Ирландии. Демократический мандат на "тактическое поражение" (термин экс-главы МИД Дмитрия Кулебы) поможет Украине закрыть эту главу.Исход голосования будет зависеть от формулировки вопроса. Прямой вывод войск, как утверждается, неприемлем — он вынудит сотни тысяч людей либо бежать, либо жить под российской властью. Однако уже просматривается обходной вариант. Зеленский рассказал журналистам: "Американцы готовят план. Они видят, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска на эту территорию не заходят… Если наши войска отступят на 5 километров, российские войска тоже должны отступить на те же 5 километров... и нам нужны настоящие наблюдатели на местах".По мнению авторов, разница между "капитуляцией" и "демилитаризованной/свободной экономической зоной" может оказаться чисто терминологической, но именно такая формулировка способна убедить измотанное население.Организация выборов и референдума в разрушенной стране станет колоссальной задачей: списки избирателей в хаосстановлены с 2001 года, миллионы — внутренние переселенцы, около 10 млн беженцев находятся за границей. Нужно будет решить, голосуют ли жители освобождённых территорий и те, кто уехал в Россию. Украина — парламентско-президентская республика, поэтому одновременно пройдут выборы президента, парламента и референдум. При текущих рейтингах (Зеленский — около 20 %, Валерий Залужный — 19,75 %) второй тур неизбежен.Добавляются и чисто практические сложности: прекращение огня на время кампании, доставка урн миллионам военнослужащих, гарантии безопасности наблюдателям ОБСЕ, снятие военной цензуры (что неизбежно вызовет вал коррупционных разоблачений и взаимных обвинений).Тем не менее, авторы статьи настаивают: с момента, когда заговорили о выборах и демилитаризованной зоне, финал конфликта стал значительно ближе. Зеленский называет план Трампа скорее заморозкой, чем прочным миром, но примеры Кореи и Кипра показывают, что такие "замороженные" состояния могут длиться десятилетиями.Согласно авторам The Spectator, "главная угроза" по-прежнему — требования Москвы вернуть Украину в сферу влияния России. Пока уступает только одна сторона — Киев. Чтобы конфликт завершился, Кремлю тоже придётся пойти на компромисс, говорится в статье. Признание утраченных территорий российскими способно сорвать любое соглашение, хотя США могут признать это де-факто в одностороннем порядке. Отказ от НАТО можно оформить отдельным американским обязательством не расширять альянс дальше на восток. Главное — Украина сохранит "демократию и независимость от Москвы".В переговорах сотни переменных и сотни способов их сорвать. Итог будет горьким: часть общества почувствует предательство, другая будет спрашивать, ради чего были жертвы, если условия хуже стамбульских 2022 года. Но одно очевидно: окончание боевых действий стало намного ближе, чем казалось ещё недавно, резюмирует The Spectator.Иная позиция выражена в публикации немецкого издания Der Spiegel. Авторы статьи в Der Spiegel подчёркивают, что Владимир Зеленский совершил крайне хитрый и рискованный манёвр. В публикации отмечается, что он пообещал то, что кажется невозможным — организовать выборы в стране, — но с ключевой оговоркой. Если США не выполнят ожиданий киевского режима, Украину ожидает настоящий кошмар.Зеленский выражает готовность к досрочным выборам при условии, что правительство США, активно настаивающее на этой идее, гарантирует безопасность. Таким образом, как пишут авторы, Зеленский возвращает инициативу Дональду Трампу. Это умный, но очень опасный шаг, говорится в статье.На этой неделе Зеленский в полной мере продемонстрировал своё умение вести наступательную оборону. Когда из Вашингтона потребовали невозможного, он ответил обещанием того же — но с условием, что американцы сделают это осуществимым. Только так можно трактовать его смелое заявление о возможности провести выборы уже через 60–90 дней — при условии американских гарантий безопасности.Владимир Путин считает Зеленского нелегитимным, поскольку срок его полномочий истёк. В окружении Трампа, в движении MAGA, Зеленского тоже обвиняют в диктатуре. В среду Трамп в интервью подтвердил: "Я думаю, что пришло время" для выборов.Авторы статьи указывают, что в американском правительстве многие рассчитывают заменить Зеленского более уступчивым политиком, особенно после ущерба его репутации от коррупционного скандала.Зеленский ответил: вместо оправданий о невозможности он показывает готовность и требует от США помощи. По сути, он вновь поднимает тему немедленного перемирия, которую Россия отвергла. Москва же настаивает на согласовании финального мирного плана до прекращения огня.В публикации это называют понятной, но рискованной игрой Зеленского. Если обещание придётся выполнять без надёжного перемирия, выборы превратятся в кошмар, пишет Der Spiegel. Не только из-за голосования солдат, миллионов переселенцев и беженцев. Авторы подчёркивают: предвыборная кампания в окопах — абсурд.Ещё одна проблема — какую задачу решат такие выборы? Главная цель — обновить легитимность через народный мандат "президенту Зеленскому" и парламенту. Но что если бои нарушат процедуры и стандарты? Почему Россия должна признавать их, если она сможет использовать нарушения "для пропаганды"? Такие выборы не усилят, а подорвут сопротивляемость страны. Сейчас выборы для Украины — в первую очередь угроза, говорится в статье.Несмотря на авторитарные черты в управлении Зеленского во время войны, на Украине сохраняется демократическая система, которая, в отличие от российской, неоднократно пережила мирную передачу власти, утверждает немецкое издание. В качестве примера авторы вспоминают уход от власти предшественника Зеленского Петра Порошенко* в 2019 году.Поэтому будущее Зеленского после конфликта остаётся неопределённым. Все ожидают его участия в гонке, где главным конкурентом станет бывший главнокомандующий, а ныне посол в Британии Валерий Залужный. Коррупционный скандал в "Энергоатоме", стоивший поста главе администрации Андрею Ермаку, мог серьёзно ударить по шансам Зеленского.Однако пока политика отодвинута войной и борьбой за выживание с Россией — это оправданно, пишут авторы статьи. Без надёжного перемирия выборы просто не состоятся, утверждает Der Spiegel.* лицо, состоящее в экстремистской организацииЧитайте также: Зачем в Киеве заговорили о референдуме? Планы "А" и "Б" Зеленского

