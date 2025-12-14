"Они не получили приказания". Подвиг и трагедия русских защитников Киева в декабре 1918-го
14 декабрь 1918 года петлюровские войска вошли в Киев. События эти были описаны в романе Михаила Булгакова "Белая гвардия". "Россия есть, пока за неё борются", – сказал однажды Василий Витальевич Шульгин. Об одном из эпизодов обороны Киева, связанном с гибелью добровольцев из "Орденской (Георгиевской) дружины", мы и расскажем в данной статье
В то время как взрослые стремились избежать мобилизации, в то время как офицерство, плохо разбиравшееся в политике, было дезориентировано конфликтом между Скоропадским и Деникиным, киевские гимназисты, воодушевлённые и экзальтированные, вступали в добровольческие дружины для защиты города от войск Петлюры.
Борис Машталер, в те дни учащийся Первой гимназии, вспоминал:
"В конце ноября подавляющее большинство класса решило записаться в добровольческую дружину. Из 50 человек пошло человек 35. Это была безрассудная авантюра. Меня не было в их числе только благодаря энергичному противодействию родителей, а рвался всей душой".
Журналист Иван Лукаш так описывал свое впечатление от общения с юными добровольцами:
"В саду перед Педагогическим музеем шло обучение строю, владению винтовкой, несению караульной службы. Юноша-юнкер объяснял журналисту: "Наплыв, понимаете, громадный. Мы не ждали… Принимаем всех, начиная с 16 лет. От просьб нет отбою. Непринятые шестиклассники шлют депутации, пишут петиции… Вот, смотрите, 400 подписей… Если меньше 16 лет, мы принимаем только по письменному согласию родителей".
Учащиеся Второй гимназии массово записывались в дружину "Наша Родина", созданную одноименным монархическим союзом. Одному из учеников отказали в приёме, так как он был евреем. Обиженный еврей-гимназист пошел жаловаться в газету.
Гимназистов "бросили в последнюю минуту на фронт, в их гимназических шинелях и даже в одних гимнастёрках, в городских ботинках, необученных, не подготовленных, не умеющих обращаться с винтовкой. При штыковой атаке держите острие штыка против левого глаза неприятеля — вот и вся премудрость!"
Среди добровольцев оказался и Василид Васильевич Шульгин – старший сын редактора газеты "Киевлянин" и лидера русского движения Киева Василия Шульгина. 19-летний Василид (кстати говоря, бывший однокашником Николая Булгакова, младшего брата Михаила Булгакова и прототипа Николки Турбина из "Белой гвардии") к этому времени успел окончить Первую Киевскую (Императорскую Александровскую) гимназию и побывать в Екатеринодаре, где он помогал отцу издавать газету "Россия".
Сначала он несколько дней ходил в дружину Кирпичёва, но его там встретили неприветливо. По воспоминаниям его матери, Екатерины Григорьевны Шульгиной, выходило "так, что с молодежью, стремившеюся отдать свою жизнь, обращались до такой степени грубо и небрежно, чтобы не сказать больше, что Василёк, обиженный до отчаяния, не хотел больше туда идти".
Мать договорилась о том, чтобы Василида сделали связным между киевским штабом Добровольческой армии и Русским национальным центром, находившимся в доме Шульгиных. Несколько дней он провёл в штабе на случай каких-либо происшествий, но ничего не происходило, и разочарованный Василид вернулся домой.
Наконец он узнал, что в здании Купеческого собрания (сейчас – Национальная филармония Украины) формируется "Орденская дружина". Дружина была создана Всеукраинским союзом кавалеров ордена святого Георгия и поэтому также иногда именовалась "Георгиевской". Инструкторами в дружине были офицеры, награжденные орденами святого Георгия и святого равноапостольного князя Владимира с мечами и бантом, а в качестве рядовых с 19 ноября стали принимать студентов и гимназистов.
На первое время Василиду было поручено охранять какой-то склад:
"Он не появлялся дня два-три, затем пришел вечером, после нашего ужина, уже в "большевицком" виде – в каком-то грязном рваном коротком полушубке, расстегивавшемся на груди, с винтовкой через плечо, штыком, которой усердно цеплял все притолоки дверей, обремененный патронами, в металлической каске".
В первых числах декабря отряд был отправлен "на позиции" в Петропавловской Борщаговке – селе под Киевом.
11 декабря Василид, заросший бородой, уставший и простуженный, пришел домой в отпуск. В тот же день, когда Василид вернулся на позиции, их командир уехал в Киев, приказав держать позиции и не отступать без приказа.
Василий Шульгин. Дореволюционное фото
Василий Шульгин. Дореволюционное фото
В субботу 14 декабря петлюровцы перешли в решительное наступление на Киев. Дезорганизованные добровольцы отступали к центру города, командование во главе с генерал-лейтенантом Александром Долгоруковым (в булгаковской "Белой гвардии" он именуется генералом Белоруковым) бежало. Крестьяне из Петропавловской Борщаговки советовали двадцати пяти "орденцам", остававшимся на позициях, спасаться бегством. Они отказывались, ссылаясь на отсутствие приказа.
В Киеве царил полный хаос, гетманские войска оставляли свои позиции. Известный в будущем писатель Константин Паустовский, мобилизованный в гетманскую армию, отступал вместе с отрядом сердюков на Приорку. В конце концов командир сердюков сорвал с себя погоны и распустил отряд по домам, посоветовав при переходе перекрестков "смотреть налево и направо", чтобы не попасться петлюровцам.
"В городе на перекрестках я не смотрел ни налево, ни направо. Мне осточертел этот военный и политический балаган, и гнев лишил меня чувства опасности. Я проходил через строй петлюровцев в своей шинели с вырванными погонами, и только два раза меня сильно ударили прикладом в спину. Толпы "щирых" украинцев, стоявшие редкими рядами на тротуарах, кричали петлюровцам "слава", а на меня смотрели с бешеной злобой".
В это время "орденцы" продолжали держать позиции. Мимо них прошли отступающие добровольцы из дружины Кирпичёва. Один из добровольцев, знавший Василида, подошел к нему и предложил уходить вместе с "кирпичёвцами". Василид Шульгин ответил, что без приказа они уйти не могут.
Вскоре показались петлюровцы. Один из крестьян вспоминал:
"Синежупанники". Учёба рядового состава 1-й украинской дивизии", 1918 год
"Что было! Так вся улица и жужжит от пуль… Петлюровцы, значит, пулеметы поставили… и по селу… А эти свой пулемёт – один у них был – на дерево, на самую вышку привязали, и пулеметчик их знай крутит да крутит, уж и "куль немае", а он все крутит да крутит – "чи вин пьяный напився"… А эти – "як горобцы" – от одной хаты до другой стрибают… да из винтовок… Ну пока всех их не уложили — до последнего. Все в бою убиты… Одного только расстреляли – раненый он в больнице лежал… Уж офицер их за него заступался… Нет, вывели и расстреляли… очень злобились… много ихних эти уложили…"
"Орденская дружина" чуть ли не единственной оказала серьезное сопротивление петлюровцам, большая же часть остальных добровольцев капитулировала без боя и была заключена под стражу в Педагогическом музее.
На следующий день Екатерина Шульгина, взяв с собой брата Виталия, отправилась искать тело сына. Когда они прибыли в Петропавловскую Борщаговку, им указали на большую хату на центральной площади села:
"Входим в тесные сени, направо большая комната, наполовину занятая нарами, и на нарах, и на полу лежат фигуры в зеленых защитных рейтузах и ватных — по большей части — жилетках… но без сапог… Застыли в разнообразных позах, лица многих, многих залиты кровью… восковые, нечеловеческие лица…"
Среди убитых лежал и Василид. Петлюровцы не отдали матери тело её сына-"гетманца", который "столько наших перебил". Больше того, они решили расстрелять и Екатерину Шульгину, и её брата. Но конвойные сжалились и отпустили их.
Тело Василида удалось достать лишь неделю спустя после гибели, 21 декабря. Новые власти дали разрешение на похороны, Датский Красный Крест предоставил Екатерине Шульгиной грузовой автомобиль, а кроме того, вызвались помочь несколько крестьян с Волыни, знавших Василида еще ребенком и желавших достойно похоронить своего "паныча".
Заметка из киевской газеты «Последние новости». 1918 год
К счастью, успели вовремя: когда поисковая "экспедиция" на грузовике приехала в Святошинский лес, местные крестьяне уже начали закапывать тела "орденцев", сброшенные в большую яму.
Тело Василида отвезли на Байково кладбище. Перед тем как закрыть гроб, мать положила на тело сына трёхцветный русский флаг – "пусть не говорят, что он гетманец".
Имена большинства погибших "орденцев", к сожалению, неизвестны. С уверенностью можно назвать только Александра Сенника, учащегося Александровской гимназии, и сына сотрудника "Киевской мысли" Николаева.
До революции консервативный "Киевлянин" и леволиберальная "Киевская мысль" были злейшими врагами. Но когда в 1919 года Екатерина Шульгина встретила на кладбище этого самого Николаева, все изменилось: "показалось, что мы самые близкие родные, мы не говорили иначе о наших мальчиках, как "наши дети"…"
По сути, в декабре 1918 года в бою под Киевом погибли дети русской интеллигенции – вне зависимости от того, какие политические взгляды исповедовали их родители.
В связи с описанной выше историей напрашивается одно интересное сравнение. За десять с половиной месяцев до боя в Петропавловской Борщаговке состоялся известный бой под Крутами, в котором сошлись наспех собранные войска УНР, в том числе отряды студентов и гимназистов, и наступавшие на Киев большевики. Под Крутами погиб троюродный брат Василида – Владимир Яковлевич Шульгин.
Украинские студенты, отступавшие после боя под Крутами и случайно попавшие в руки красных, не делали никакого морального выбора, они оказались всего лишь жертвами обстоятельств.
"Орденцы" же могли отступить, и, учитывая обстоятельства сдачи Киева никто не мог бы им поставить в вину это отступление. Но они сознательно пошли на смерть.
При этом различна и посмертная судьба украинских "героев Крут" и русских "орденцев". Если первые провозглашены на Украине национальными героями, то о подвиге добровольцев из "Орденской дружины" никто ни в Киеве, ни в Москве не вспоминает.
Год спустя после смерти сына В.В. Шульгин написал статью, которая кончалась следующими словами:
"Когда-нибудь люди, которые захотят отметить доблестную смерть горсти смельчаков-киевлян, поставят на этом месте при дороге камень с такой же простой надписью, какую Спарта начертала своим сынам, погибшим под Фермопилами.
- Прохожий! Напомни киевлянам, что здесь пали когда-то 25 юношей, защищая свою честь и родной город".
