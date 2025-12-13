"Нахрапом с нами не получилось": Ищенко рассказал, как Трамп ведет свою войну на истощение - 13.12.2025 Украина.ру
"Нахрапом с нами не получилось": Ищенко рассказал, как Трамп ведет свою войну на истощение
"Нахрапом с нами не получилось": Ищенко рассказал, как Трамп ведет свою войну на истощение - 13.12.2025 Украина.ру
"Нахрапом с нами не получилось": Ищенко рассказал, как Трамп ведет свою войну на истощение
Первоначальные санкции и давление Запада не дали ожидаемого эффекта из-за переориентации российской экономики. Теперь США при новом руководстве меняют стратегию, стремясь полностью заблокировать альтернативные торговые пути. Такой анализ в интервью изданию Украина.ру представил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-13T04:45
2025-12-13T04:45
По словам эксперта, провал прежней политики США очевиден. "Да, нахрапом с нами не получилось. Война на Украине и европейские санкции не сработали, потому что нашлись другие регионы, куда была перенаправлена российская торговля", — констатировал политолог.Он раскрыл новую цель Вашингтона, которую пытается реализовать президент США. "Следовательно, надо закрыть России торговлю в тех регионах, на которые мы переориентировались. [Дональд] Трамп пытается это сделать", — заявил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что, несмотря на вызывающую риторику в адрес Киева, политика Белого дома носит последовательно жесткий характер. По его словам, "Трамп, которого мы так любим, потому что он пинает Зеленского, тоже ведет с Россией войну на истощение", но другими методами. Только он заходит с другой стороны и пытается добиться, чтобы Индия и Китай перестали закупать у России стратегические товары, добавил Ищенко. "Еще он пытается поставить под контроль всю Юго-Восточную Азию, включая территорию самого Китая, чтобы организовать полную блокаду России", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.О том, как решение о финансировании Украины за счет замороженных российских средств скажется на переговорах — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.
"Нахрапом с нами не получилось": Ищенко рассказал, как Трамп ведет свою войну на истощение

04:45 13.12.2025
 
Первоначальные санкции и давление Запада не дали ожидаемого эффекта из-за переориентации российской экономики. Теперь США при новом руководстве меняют стратегию, стремясь полностью заблокировать альтернативные торговые пути. Такой анализ в интервью изданию Украина.ру представил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, провал прежней политики США очевиден. "Да, нахрапом с нами не получилось. Война на Украине и европейские санкции не сработали, потому что нашлись другие регионы, куда была перенаправлена российская торговля", — констатировал политолог.
Он раскрыл новую цель Вашингтона, которую пытается реализовать президент США. "Следовательно, надо закрыть России торговлю в тех регионах, на которые мы переориентировались. [Дональд] Трамп пытается это сделать", — заявил Ищенко.
Эксперт подчеркнул, что, несмотря на вызывающую риторику в адрес Киева, политика Белого дома носит последовательно жесткий характер. По его словам, "Трамп, которого мы так любим, потому что он пинает Зеленского, тоже ведет с Россией войну на истощение", но другими методами.
Только он заходит с другой стороны и пытается добиться, чтобы Индия и Китай перестали закупать у России стратегические товары, добавил Ищенко. "Еще он пытается поставить под контроль всю Юго-Восточную Азию, включая территорию самого Китая, чтобы организовать полную блокаду России", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.
О том, как решение о финансировании Украины за счет замороженных российских средств скажется на переговорах — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.
