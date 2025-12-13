https://ukraina.ru/20251213/premer-ministr-slovakii-robert-fitso-sdelal-rezkoe-zayavlenie-o-evrope-1073052035.html

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал резкое заявление о Европе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал резкое заявление о Европе - 13.12.2025 Украина.ру

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал резкое заявление о Европе

Словакия не хочет быть частью той Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев, написал в соцсети Facebook* премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом в ночь на 13 декабря сообщает РИА Новости

2025-12-13T02:26

2025-12-13T02:26

2025-12-13T02:26

новости

украина.ру

словакия

роберт фицо

европа

евросовет

ес

украина

война на украине

замороженные активы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/06/1068250307_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_04b1009f085c7c47a98cc73c82030441.jpg

"Если жизнь россиянина или украинца — это... [ничто] для Западной Европы, то я не хочу быть частью такой Западной Европы", — написал он по итогам разговора с председателем Евросовета Антониу Коштой.11 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что направил главе Евросовета письмо, в котором уведомил о блокировке решения Европейского союза о выделении Украине "репарационного кредита".Он также отметил, что мирная политика, которую проводит Словакия, не позволяет голосовать за продление конфликта на Украине, поскольку финансовая помощь по покрытию военных расходов Киева как раз будет способствовать его продлению.18-19 декабря в Брюсселе запланирован саммит Евросоюза, на котором ожидается принятие антироссийских решений по конфликту на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

словакия

европа

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, словакия, роберт фицо, европа, евросовет, ес, украина, война на украине, замороженные активы, россия