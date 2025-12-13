Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал резкое заявление о Европе - 13.12.2025 Украина.ру
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал резкое заявление о Европе
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал резкое заявление о Европе
Словакия не хочет быть частью той Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев, написал в соцсети Facebook* премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом в ночь на 13 декабря сообщает РИА Новости
"Если жизнь россиянина или украинца — это... [ничто] для Западной Европы, то я не хочу быть частью такой Западной Европы", — написал он по итогам разговора с председателем Евросовета Антониу Коштой.11 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что направил главе Евросовета письмо, в котором уведомил о блокировке решения Европейского союза о выделении Украине "репарационного кредита".Он также отметил, что мирная политика, которую проводит Словакия, не позволяет голосовать за продление конфликта на Украине, поскольку финансовая помощь по покрытию военных расходов Киева как раз будет способствовать его продлению.18-19 декабря в Брюсселе запланирован саммит Евросоюза, на котором ожидается принятие антироссийских решений по конфликту на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал резкое заявление о Европе

02:26 13.12.2025
 
Словакия в рамках возможных гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие, заявил премьер страны Фицо
Словакия в рамках возможных гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие, заявил премьер страны Фицо - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Словакия не хочет быть частью той Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев, написал в соцсети Facebook* премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом в ночь на 13 декабря сообщает РИА Новости
"Если жизнь россиянина или украинца — это... [ничто] для Западной Европы, то я не хочу быть частью такой Западной Европы", — написал он по итогам разговора с председателем Евросовета Антониу Коштой.
11 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что направил главе Евросовета письмо, в котором уведомил о блокировке решения Европейского союза о выделении Украине "репарационного кредита".
Он также отметил, что мирная политика, которую проводит Словакия, не позволяет голосовать за продление конфликта на Украине, поскольку финансовая помощь по покрытию военных расходов Киева как раз будет способствовать его продлению.
18-19 декабря в Брюсселе запланирован саммит Евросоюза, на котором ожидается принятие антироссийских решений по конфликту на Украине.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
