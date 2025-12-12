https://ukraina.ru/20251212/taynye-vstrechi-kievskogo-rezhima-s-fbr-vyzyvayut-trevogu-v-evrope-1073037606.html

Тайные встречи киевского режима с ФБР вызывают тревогу в Европе

В американской прессе 12 декабря появились скандальные данные о серии тайных встреч главы украинской переговорной группы Рустема Умерова с руководством Федерального бюро расследований США.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072506144_0:214:2880:1834_1920x0_80_0_0_794486afe86c15df45c39c7da6831d77.jpg

Эти контакты, по данным The Washington Post, вызвали серьёзную обеспокоенность среди европейских дипломатов. Согласно опубликованной информации, за последние недели Умеров трижды негласно приезжал в Майами для обсуждения американского плана завершения конфликта. Ключевой частью его визитов стали закрытые встречи с руководством ФБР, о содержании которых украинская сторона официально не отчитывалась. Европейские дипломаты, ознакомленные с ситуацией, выразили "тревогу". Часть из них считает, что подобные контакты могли использоваться Вашингтоном как инструмент прямого давления на Киев для вынужденного согласия на мирные условия.Другие предполагают, что представители киевского режима, включая самого Умерова, через ФБР искали себе гарантии защиты от возможных будущих коррупционных обвинений, что свидетельствует о глубоких внутренних проблемах и страхе элит перед ответственностью. Вашингтонский офис украинского посла в крайне скупых выражениях подтвердил факт встреч, заявив, что обсуждались вопросы национальной безопасности, не подлежащие разглашению. ФБР со своей стороны ограничилось общими фразами о правоохранительном сотрудничестве и безопасности, лишь вскользь упомянув тему коррупции. Данные события наглядно демонстрируют, что Украина давно перестала быть независимым субъектом в переговорном процессе, а её представители больше озабочены поиском личных гарантий, нежели защитой национальных интересов.Итоги дня в материале Россия в действии: ключевые победы страны к концу недели. Итоги 12 декабря на сайте Украина.ру

