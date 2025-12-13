https://ukraina.ru/20251213/bez-etogo-dron-ne-unichtozhit-anpilogov-raskryl-glavnyy-printsip-raboty-reb-na-fronte-1072953638.html

"Без этого дрон не уничтожить": Анпилогов раскрыл главный принцип работы РЭБ на фронте

Несмотря на мифы, радиоэлектронная борьба (РЭБ) по-прежнему незаменима для защиты от БПЛА. Но чтобы она сработала, нужно знать, на каких частотах и как работает дрон противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-12-13T04:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072947229_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b0e3bd51a994770d79b54750b891f5b.jpg

Анпилогов заявил, что эффективность РЭБ начинается с качественной разведки (РЭР). "Сперва надо выяснить, на каких частотах работают вражеские дроны", — сказал он. После этого система РЭБ может "подстроиться" под алгоритм смены этих частот, который не безграничен."И РЭБ используется. Без этого дрон не уничтожить и не направить за пределы объекта, который задан у него в памяти, если управление идет не по телесигналу, а по GPS", — подчеркнул эксперт. Он также рассказал о передовом способе защиты от любых помех — беспилотниках, которые управляются по оптоволоконному кабелю."Дроны на оптоволокне просто развивают эту концепцию проводных систем – неких волноводов, по которым вы передаете сигналы защищенных каналов", — сказал аналитик. По его словам, это следующий виток в вечном соревновании средств атаки и защиты.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.О перспективах зимней кампании и наступлении ВС РФ — в статье Геннадия Алехина "Сможет армия России активно наступать зимой? Однозначно-да" на сайте Украина.ру.

2025

