В чем хитрый план Зеленского

Владимир Зеленский в свежем своем обращении, прости Господи, к нации сообщил о том, что обратится к народным депутатам с просьбой рассмотреть возможности проведения выборов на Украине, то есть в первую очередь президентских выборов в условиях режима военного положения.

Ситуация кажется совершенно неожиданной на первый взгляд, но при этом вполне ожидаемой, если обратить внимание на заявления Дональда Фредовича Трампа в последнее время. А еще стоит обратить внимание на содержание внутрянки переговорного процесса, о котором мне довелось рассказывать уже не раз. Вопрос выборов там один из ключевых и я уже объяснял саму логику их необходимости. До последнего времени, до осени как минимум, американцы в этой дискуссии с Россией, между Белым домом и Кремлем, настаивали не на выборах, а на переформатировании парламента, на создании нового центра силы в лице президиума парламента и спикера парламента и фактически на самоустранении Зеленского под давлением обстоятельств.Там была очень простая логика. Они не хотели никаких потрясений. Они считали, что любые выборы способны запустить неуправляемые процессы на Украине. Но Россия была настойчива и последовательна в этом вопросе. Требование проведения выборов президента на Украине для появления легитимного подписанта мирных соглашений, которого бы приняло международное сообщество, было задекларировано еще в том меморандуме, который российская сторона передала украинской стороне на переговорах в Стамбуле летом.Потом это обсуждалось, насколько я знаю, в Анкоридже. И появился пункт с требованием провести выборы в стодневный срок после остановки огня в том самом плане Трампа из двадцати двух пунктов. По сообщениям инсайдеров и по сливам евроатлантических медиа на первой встрече в Майами, на более широкой расширенной встрече американской и украинской делегации, вопрос выборов обсуждался очень предметно. Это был один из ключевых пунктов.Я уже рассказывал о том, что тогда американцы потребовали действительно провести выборы в стодневный срок или даже быстрее. Кстати, отсюда и фраза Зеленского о том, что выборы можно провести за шестьдесят дней. Это прямой отголосок требования американцев провести выборы быстрее, чем за сто дней.И было еще одно требование. Зеленский в них не участвует. Нам этом настаивали американцы. Не знаю, что Зеленский собирается делать с этим требованием. Думаю, он попробует его проигнорировать. Но такое требование было.И был еще один интересный момент. Здесь очень важно обратить внимание на то, что последние два-три дня Зеленский говорил о выборах. И это тоже связано с требованием американцев не вносить сколько-нибудь значимых изменений в избирательное законодательство.При этом Зеленский заявлял и продолжает заявлять, что да, мы можем попытаться провести выборы. Он говорит, что обратится к депутатам с просьбой подготовить какие-то предложенные ими инициативы, но совершенно очевидно, что все это будет собираться вручную внутри узкого круга окружения Зеленского. Речь идет именно об инициативе по изменениям. Он обратится к депутатам с предложением провести выборы в режиме военного времени, то есть при условии действия режима военного положения.При этом чуть раньше, за сутки до этого, он дал комментарий, где заявил, что они готовы проводить выборы, и он готов к выборам, но только с учетом предоставления гарантий безопасности. Совершенно очевидно, что речь у него идет о появлении на Украине неких контингентов, которые бы по его представлениям гарантировали безопасность проведения избирательного процесса. Чистая блажь и чистое вранье.Сделано это было исключительно для того, чтобы сорвать переговоры. Он говорит "да", а по факту говорит "нет". Проходит сутки и он уже не упоминает никаких особых гарантий безопасности и говорит только о проведении выборов в режиме военного времени. А еще сутки спустя про необходимость перемирия на время выборов.Что это означает? Еще летом были инсайды о том, как именно на Банковой видят себе выборы, если их заставят. Вот именно так по измененному закону в условиях военного положения. Это означает без открытия границ. Это означает без демобилизации. Это означает при сохранении исключительных возможностей для контроля за избирательным процессом.О чем говорят американцы, когда говорят "не меняйте избирательный закон". Они говорят именно об этих хитростях Киева. Американцы говорят: "Не надо никакого электронного голосования". Они прекрасно понимают, что это будет тотальная фальсификация. Они говорят: "Не надо играть в молдавский или румынский сценарий. Не надо в Европейском союзе и Британии, в ваших антитрамповских союзниках, создавать огромные массивы избирательных участков под предлогом того, что миллионы украинцев находятся в Европе и Британии". Это правда, они там находятся. Но какие гарантии, что эти выборы там пройдут открыто, честно и достоверно? Мы уже видели по Молдавии и Румынии, насколько это в кавычках открыто, честно и достоверно происходит. Американцы это понимают и не хотят повторения этого. И поэтому об этом прямо говорят Зеленскому.Он же продолжает говорить о выборах в режиме военного времени со всеми этими своими изысками. Думаю, что Банковая даже подготовит проект и концепцию проведения этих выборов. Но совершенно очевидно, что это не та история, которая интересует американцев, которые не хотят Зеленского видеть на этом посту, и тем более она не интересует Россию - то, как он может предложить провести эти выборы.Нет, должно быть так, как уже оговорено между Москвой и Вашингтоном. Остановка огня. Отвод войск. Проведение выборов под контролем внешних международных наблюдателей, в том числе из стран Таможенного союза, ОДКБ и глобального Юга. Вероятно, с возможностью голосования для тех, кто находится за границей, но опять же под серьезнейшим внешним контролем. И не только в Европе, а, например, и в России, и вообще на постсоветском пространстве.Поэтому торопиться не нужно. Выборы могут состояться, но только в глубокой и серьезнейшей увязке с изменениями в поведении Киева и только при выполненной военной компоненте. Так, как это описано в российском меморандуме и как это возможно отражено в плане Трампа, который вероятно готовился при участии российской стороны и по крайней мере с учетом ее мнения и рекомендаций. Без электронного голосования это уже будет значительно более достоверная история. Но ключевым тут остается еще один вопрос. Как будут голосовать в армии?Это сотни тысяч людей, которые вероятно даже проголосуют, но мнение которых, а я вам как политтехнолог могу сказать, может быть тотально и радикально скорректировано в пользу действующей власти, в пользу действующего президента, действующего, но нелегитимного. Поэтому уверен, что Штаты будут продолжать оказывать давление.Штаты хотели бы, чтобы выборы состоялись весной. Думаю, что и российская сторона поддержит эту историю, но только с пониманием того, что выборы пройдут легитимно, будут признаны международным сообществом. И честно, насколько это вообще возможно. И желательно без участия Зеленского. Вообще, скажу так. Если будут относительно честные выборы, без электронного голосования, без молдавского сценария, без тотального искажения голосов в армии, Зеленский и так проигрывает. Другое дело, что проигрывает он таким же упырям и хрен редьки не слаще. Но вопрос в другом. Это будут легитимные подписанты. Именно то, что сейчас нужно как промежуточная фаза на длинном пути к нормализации всей ситуации вокруг Украины, между Россией и Украиной, и в Восточной Европе в целом.Соответственно, то, как себе сейчас это видит Зеленский и что он будет предлагать, принято не будет. Только если будут подвижки в целом в переговорном треке, если будут подвижки по части остановки огня в логике Анкориджа, если угодно, тогда будет предметно проговариваться и сам избирательный процесс. И будет запущен избирательный процесс не раньше, чем будет остановлен огонь и прекращены широкомасштабные военные действия вообще.Вот поэтому, да, выборы могут состояться весной или летом, даже весной, но только вместе с решением ключевых вопросов по военной компоненте. Ну а пока, это все хитрости и маневры от Зеленского.

