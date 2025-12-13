Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 13.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251213/ugroza-atak-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1073048497.html
Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 13.12.2025 Украина.ру
Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов временно закрыли два аэропорта. Сводку угроз на 0:00 мск 13 декабря опубликовал телеграм-канала Украина.ру
2025-12-13T00:25
2025-12-13T00:25
новости
россия
украина.ру
росавиация
днр
лнр
крым
краснодарский край
воронежская область
липецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) в ночь на 13 декабря объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Воронежской, Липецкой, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР.В ряде областей объявлялась опасность по реактивным БПЛА. В ДНР (Донецк и близлежащие территории) объявлялась ракетная опасность."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Ставропольском крае, в Пензенской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Тамбовской, Курской, Нижегородской областях.Временные ограничения на полёты самолётов введены в аэропортах Саратова и Пензы.Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 23:53 мск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
днр
лнр
крым
краснодарский край
воронежская область
липецк
саратовская область
ростовская область
волгоградская область
херсонская область
донецк
ставропольский край
пенза
ульяновская область
самара
курская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_eb93476406c1641a993071761d34ce8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина.ру, росавиация, днр, лнр, крым, краснодарский край, воронежская область, липецк, саратовская область, ростовская область, волгоградская область, херсонская область, донецк, ставропольский край, пенза, ульяновская область, самара, оренбургская область, курская область, нижегородская область, бпла, угроза, всу, украина, пво
Новости, Россия, Украина.ру, Росавиация, ДНР, ЛНР, Крым, краснодарский край, Воронежская область, Липецк, Саратовская область, Ростовская область, Волгоградская область, Херсонская область, Донецк, Ставропольский край, Пенза, Ульяновская область, Самара, Оренбургская область, Курская область, Нижегородская область, БПЛА, угроза, ВСУ, Украина, ПВО

Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

00:25 13.12.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов временно закрыли два аэропорта. Сводку угроз на 0:00 мск 13 декабря опубликовал телеграм-канала Украина.ру
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) в ночь на 13 декабря объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Воронежской, Липецкой, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР.
В ряде областей объявлялась опасность по реактивным БПЛА. В ДНР (Донецк и близлежащие территории) объявлялась ракетная опасность.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Ставропольском крае, в Пензенской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Тамбовской, Курской, Нижегородской областях.
Временные ограничения на полёты самолётов введены в аэропортах Саратова и Пензы.
Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 23:53 мск.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраина.руРосавиацияДНРЛНРКрымкраснодарский крайВоронежская областьЛипецкСаратовская областьРостовская областьВолгоградская областьХерсонская областьДонецкСтавропольский крайПензаУльяновская областьСамараОренбургская областьКурская областьНижегородская областьБПЛАугрозаВСУУкраинаПВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:41Пока Украина воюет, Европа в безопасности — председатель Мюнхенской конференции по безопасности
01:20Запланированная на субботу встреча США, ЕС и Украины в Париже не состоится — СМИ
00:52USAID, "грязная бомба" и бразильцы-смертники. Сводка событий за 12 декабря от канала "Украина.ру
00:25Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
23:54Силы ПВО уничтожили 47 украинских БПЛА над регионами России
23:50Наступление на пяти направлениях: сводка российских военных источников о ходе боев 12 декабря
23:45Пропущенный шанс и котёл: украинский военкор признаёт критическую ситуацию под Мирноградом
23:27Энергетики констатируют катастрофу: в Одесской области повреждены как минимум 20 подстанций
23:23ЕС ввел экономическую оговорку к решению о вечной блокировке российских активов
23:20В гимназии Луганска открыт современный медпункт. Главные новости к этому часу
22:56Как Европа планирует втянуть США в войну с Россией: Шишкин о новой операции "Немыслимое"
22:38Сбывающиеся кошмары: в Уманском районе пьяный мужчина убил собутыльника, приняв его за "оккупанта"
22:38Грег Вайнер о замороженных активах РФ: Вопрос в том, в каком виде эти средства получит Киев
22:35Основатель госпиталя ВСУ назвал армию "сборищем инвалидов" и раскритиковал мобилизацию
22:30Массированные удары по югу Украины: под ударом порты и инфраструктура Одесской области
22:26Опасность в столице и регионах: массовая эвакуация в Москве и отражение крупной атаки БПЛА
22:13В чем хитрый план Зеленского
21:32Голосование за плиты: на Львовском кладбище выбирают надгробия для павших
21:29Катастрофа на ЛЭП: Почему электричество не доходит до потребителей в Украине
21:26ЕС заблокировал активы России навсегда: Брюссель утвердил окончательное решение
Лента новостейМолния