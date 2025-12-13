https://ukraina.ru/20251213/ugroza-atak-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1073048497.html

Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов временно закрыли два аэропорта. Сводку угроз на 0:00 мск 13 декабря опубликовал телеграм-канала Украина.ру

Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) в ночь на 13 декабря объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Воронежской, Липецкой, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР.В ряде областей объявлялась опасность по реактивным БПЛА. В ДНР (Донецк и близлежащие территории) объявлялась ракетная опасность."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Ставропольском крае, в Пензенской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Тамбовской, Курской, Нижегородской областях.Временные ограничения на полёты самолётов введены в аэропортах Саратова и Пензы.Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 23:53 мск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

