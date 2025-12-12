https://ukraina.ru/20251212/zona-torga-i-blefa--1073025855.html

Зона торга и блефа

Пляски вокруг мирного плана и порядка выполнения его пунктов продолжаются. Зеленский и его пиарщики вбрасывают новые информационные поводы, каждый день демонстрируя, что Украина готова к мирным переговорам.

Вот сейчас пошло обсуждения того, что Украины готова на создание буферной зоны на Донбассе с отведением войск (но и российских в том числе). Это подается как компромисс и уступка. На самом деле эта имитация бурной деятельности только затягивает время. Ни российские, ни украинские наблюдатели не воспринимают всерьез намерения Зеленского конструктивно договариваться. Некоторые полагают, что такая позиция чревата для киевского режима сливом нового компромата в части коррупции. До конца декабря ожидается новая волна утечек и сливов доказательств нечистоплотности ЗЕкоманды. Что из этого выйдет – анализировали эксперты в своих соцсетях.Журналист Кирилл ШуликаПоследняя версия мирного плана США не предусматривает вывода российских войск из восточной части Донбасса, сообщил Financial Times высокопоставленный украинский чиновник. Изначально мирный план Трампа из 28 пунктов включал предложение создать "нейтральную демилитаризованную буферную зону" после вывода украинских войск из Донбасса. Газета называет территориальный вопрос серьезным препятствием, способным сорвать мирную сделку. Россия и США требуют, чтобы Киев полностью вывел войска из Донбасса. Украинские чиновники, участвующие в переговорах, заявили, что США продвигают аналог демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею. Однако, по мнению украинского лидера Владимира Зеленского, это ведет не к прочному миру, а к замороженному конфликту. Ну вообще там пока похвастаться реально нечем, потому что Зеленский уже прямо говорит, что два ключевых вопроса - Донбасс и ЗАЭС. Причем, тут Украина двигаться не собирается. То есть будет настаивать на том, чтобы "стоять, где стоит", а вот ЗАЭС забрать из-под контроля России. И ровно поэтому, повторю, мы еще увидим много совещаний президента о ситуации на фронте. До окончания там еще конь не валялся. Но вот идея демилитаризованной зоны, видимо, умрет быстро, ибо и Украина тоже на нее не согласна. Ну Россия, понятно, будет решать вопрос территорий Донбасса военным путем.Общественный деятель Татьяна ПопГоворящая голова Банковой Миша Подоляк рассказал французской Le Monde о "мегауступках" Киева в территориальном вопросе, который и сам Трамп называет камнем преткновения в переговорах. По его словам, Украина готова согласиться на вывод войск из Донбасса. Но Россия должна тоже отойти и где-то посредине образоваться "демилитаризованная зона под контролем международных сил, включая Соединенные Штаты". "Необходимо будет определить, логически и юридически, следует ли вывести все виды вооружений или только тяжелое вооружение. Для предотвращения потенциальных нарушений должны присутствовать представители наблюдательных миссий и иностранный контингент, чтобы обеспечить соблюдение принципов и соглашений", - заявил он. А теперь читаем пункт 2 приснопамятных "минских соглашений", подписанных в феврале 2015 года: "Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"). Отвод вышеперечисленных тяжёлых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней. Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней Контактной группы". Как по мне, сходство очевидно. А еще вполне очевидно, что будет далее – ВСУ чуть передохнут, их хозяева пополнят склады, наблюдателям плотно замажут глаза коллективной борьбой Запада за "демократические ценности" и понеслось все по-новой. Так что нет, Мишаня, этот фокус все уже видели и второй раз он не пройдет. Собирайте опять всю свою "коалицию нюхающих" и придумывайте что-то позабористейПисатель Захар ПрилепинЕсли мы это или что-то похожее на это подпишем - наша армия продолжит позиционную войну с 800-тысячной украинской армией. Война будет противная, изнурительная, исподтишка. Нам будут поступать бесконечные приказы "Не поддаваться на провокации". Украина будет издеваться, кривляться, понемногу (а иногда помногу) убивать в серой зоне. Все свершенные ими же самими провокации Киев будет валить на Россию. Это в ближайшей перспективе. В более долгой перспективе мы будем изо всех сил мешать им вступить в Евросоюз. Потом придёт другой американский президент и может начаться вообще что угодно. Но это потом.Публицист Вадим АвваОчевидно, нет никакого мирного плана и процесса по Украине. Ни один явленный белому свету "документ", с учетом "компромиссов" на которые пошла Россия, не является приемлемым ни для нас, ни для врагов. Огромное поле перетягивания каната и словесной пены, маскирующих разрастающийся характер войны. Враг держится, и будет, идеи уничтожения России. Имея дело, по совокупности множества признаков, с новым фашизмом, давайте признаем, что победа без денацификации Европы невозможна. Надеюсь, у нашего Генштаба разработана и непрерывно обновляется стратегия и план ударов обнуляющих европейский нацизм.Украинский политик Юрий ЛуценкоНаступила финальная серия Слуги народа. Говорящий глава Банковой Подоляк без какого-либо референдума и гарантий безопасности (о которых еще вчера говорил Президент) объявил, что Украина готова вывести войска из Донбасса. Для этого кульбита хватило лишь анонса 2-х годовых пленок из дома президентского друга Шефира, совладельца 95 квартала. Да, мы в финале. И эта серия называется фиаско. И, к сожалению, это логично. Потому что если ты годами ничего не делаешь для мобилизации – Армия хоть и с боями, но отступает. Если ты годами проводишь пустые шоу Форумов мира, то в решающий момент союзники согласятся на прекращение огня за наш счет. Если ты годами закрываешь глаза на мародерство Ермака-Миндича и десятков министров, депутатов, председателей ОГА, то никто не даст деньги на продолжение. Потому что если отечественные производители оружия работают не благодаря, а вопреки государственной политике, то на выходе - бракованные бронежилеты и нелетающие ракеты друзей. Ибо если ты за 6,5 лет так и не разобрался, кто отвечает за работу и защиту энергетики, на которые списали миллиарды, то денег нет, но вы держитесь. Этот финал должен быть как молчаливый шок в последнем действии гоголевского Ревизора. Но нет, наш Чичиков не будет молчать. Марафон еще отработает свои несокрушимые 6,5 млрд грн. Партия обанкротившихся слуг еще "мощно" выступит на выборах. Но это финал. Финита ля комедия – для них. Подсчет утраченных людей, времени, территорий – для нас.Украинский философ Сергей ДацюкИногда нужно молчать, чтобы не участвовать в бессмысленности и бесперспективности имеющегося. Происходящее сейчас в украинской политике на фоне мирных переговоров - это имитация и отказ от радикальных изменений в Украине. Имитация всегда имеет предел – реальность, которая не видится и отвергается политически, приходит физически. Бывшей Украины уже нет. Надо создавать нечто иное, может быть даже по-другому.

