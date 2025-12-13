https://ukraina.ru/20251213/ischenko-esli-tramp-postavit-pod-kontrol-venesuelskuyu-neft-on-poluchit-novyy-kozyr-na-rynke-1072904614.html

Ищенко: "Если Трамп поставит под контроль венесуэльскую нефть, он получит новый козырь на рынке"

Жесткие заявления Дональда Трампа в адрес Венесуэлы — это не просто риторика, а часть борьбы за контроль над мировыми энергоресурсами. Через давление на Каракас США стремятся получить мощный рычаг влияния на нефтяные цены. Мотивацию Вашингтона в интервью изданию Украина.ру разъяснил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102772/69/1027726991_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_383f55ce09c58bc791bce0414cb51e43.jpg

Отвечая на вопрос о причинах угроз в адрес руководства Венесуэлы, эксперт назвал ключевой фактор — нефть. "Ведь если Трамп поставит под контроль венесуэльскую нефть, он получит новый козырь на нефтяном рынке", — заявил Ищенко.Он пояснил, что, несмотря на специфическое качество сырья из Венесуэлы, контроль над страной с крупнейшими в мире разведанными запасами дает глобальное влияние. Таким образом, по словам Ищенко, эта борьба является частью более широкого противостояния. "Для США это важно, потому что они ведут борьбу с Россией, Китаем и Ираном", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.О том, как решение о финансировании Украины за счет замороженных российских средств скажется на переговорах — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.

