Жесткие заявления Дональда Трампа в адрес Венесуэлы — это не просто риторика, а часть борьбы за контроль над мировыми энергоресурсами. Через давление на Каракас США стремятся получить мощный рычаг влияния на нефтяные цены. Мотивацию Вашингтона в интервью изданию Украина.ру разъяснил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о причинах угроз в адрес руководства Венесуэлы, эксперт назвал ключевой фактор — нефть. "Ведь если Трамп поставит под контроль венесуэльскую нефть, он получит новый козырь на нефтяном рынке", — заявил Ищенко.Он пояснил, что, несмотря на специфическое качество сырья из Венесуэлы, контроль над страной с крупнейшими в мире разведанными запасами дает глобальное влияние. Таким образом, по словам Ищенко, эта борьба является частью более широкого противостояния. "Для США это важно, потому что они ведут борьбу с Россией, Китаем и Ираном", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.О том, как решение о финансировании Украины за счет замороженных российских средств скажется на переговорах — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
© РИА Новости . Максим Богодвид
Жесткие заявления Дональда Трампа в адрес Венесуэлы — это не просто риторика, а часть борьбы за контроль над мировыми энергоресурсами. Через давление на Каракас США стремятся получить мощный рычаг влияния на нефтяные цены. Мотивацию Вашингтона в интервью изданию Украина.ру разъяснил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о причинах угроз в адрес руководства Венесуэлы, эксперт назвал ключевой фактор — нефть. "Ведь если Трамп поставит под контроль венесуэльскую нефть, он получит новый козырь на нефтяном рынке", — заявил Ищенко.
Он пояснил, что, несмотря на специфическое качество сырья из Венесуэлы, контроль над страной с крупнейшими в мире разведанными запасами дает глобальное влияние.
"Можно сколько угодно говорить, что венесуэльская нефть тяжелая и какая-то не такая, но российская нефть тоже не всех сортов. И когда вы ставите под контроль государство, которое считается первым в мире по запасам реально разведанных месторождений, вы уже можете влиять на мировые цены", — пояснил политолог.
Таким образом, по словам Ищенко, эта борьба является частью более широкого противостояния. "Для США это важно, потому что они ведут борьбу с Россией, Китаем и Ираном", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.
О том, как решение о финансировании Украины за счет замороженных российских средств скажется на переговорах — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.
