Чехия в 2025 году нарастила поставки снарядов на Украину — экс-премьер - 13.12.2025
Чехия в 2025 году нарастила поставки снарядов на Украину — экс-премьер
Чехия в 2025 году нарастила поставки снарядов на Украину — экс-премьер - 13.12.2025 Украина.ру
Чехия в 2025 году нарастила поставки снарядов на Украину — экс-премьер
Чехия в 2025 году поставила на Украину 1,8 миллиона крупнокалиберных артиллерийских снарядов, что на 300 тысяч снарядов больше, чем в 2024 году, сообщил глава уходящего чешского правительства Петр Фиала
2025-12-13T02:07
2025-12-13T02:08
"Я обещал, что мы поставим в этом году украинским защитникам 1,8 миллиона крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Я рад подтвердить, что сегодня мы выполнили это обещание", — написал Фиала в соцсети Х.Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артиллерийских снарядов с последующей их поставкой киевскому режиму при финансовом участии ряда западных стран.В 2024 году ВСУ таким образом было передано 1,5 миллиона снарядов, в 2025 году – на 300 тысяч снарядов больше.9 декабря президент Чехии Пётр Павел назначил новым премьер-министром лидера выигравшего в октябре парламентские выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша. После выборов Бабиш заявил о непрозрачности инициативы по боеприпасам и необходимости её пересмотреть.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Чехия в 2025 году нарастила поставки снарядов на Украину — экс-премьер

02:07 13.12.2025 (обновлено: 02:08 13.12.2025)
 
Чехия в 2025 году поставила на Украину 1,8 миллиона крупнокалиберных артиллерийских снарядов, что на 300 тысяч снарядов больше, чем в 2024 году, сообщил глава уходящего чешского правительства Петр Фиала
"Я обещал, что мы поставим в этом году украинским защитникам 1,8 миллиона крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Я рад подтвердить, что сегодня мы выполнили это обещание", — написал Фиала в соцсети Х.
Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артиллерийских снарядов с последующей их поставкой киевскому режиму при финансовом участии ряда западных стран.
В 2024 году ВСУ таким образом было передано 1,5 миллиона снарядов, в 2025 году – на 300 тысяч снарядов больше.
9 декабря президент Чехии Пётр Павел назначил новым премьер-министром лидера выигравшего в октябре парламентские выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша. После выборов Бабиш заявил о непрозрачности инициативы по боеприпасам и необходимости её пересмотреть.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
