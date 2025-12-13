https://ukraina.ru/20251213/chekhiya-v-2025-godu-narastila-postavki-snaryadov-na-ukrainu--eks-premer-1073051701.html

Чехия в 2025 году нарастила поставки снарядов на Украину — экс-премьер

Чехия в 2025 году поставила на Украину 1,8 миллиона крупнокалиберных артиллерийских снарядов, что на 300 тысяч снарядов больше, чем в 2024 году, сообщил глава уходящего чешского правительства Петр Фиала

"Я обещал, что мы поставим в этом году украинским защитникам 1,8 миллиона крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Я рад подтвердить, что сегодня мы выполнили это обещание", — написал Фиала в соцсети Х.Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артиллерийских снарядов с последующей их поставкой киевскому режиму при финансовом участии ряда западных стран.В 2024 году ВСУ таким образом было передано 1,5 миллиона снарядов, в 2025 году – на 300 тысяч снарядов больше.9 декабря президент Чехии Пётр Павел назначил новым премьер-министром лидера выигравшего в октябре парламентские выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша. После выборов Бабиш заявил о непрозрачности инициативы по боеприпасам и необходимости её пересмотреть.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

