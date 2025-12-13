https://ukraina.ru/20251213/podpis-zelenskogo-nichego-ne-stoit-markosyan-nazvala-edinstvennyy-put-k-realnomu-miru-1073031933.html
Подпись Зеленского под любым мирным соглашением не будет иметь серьезной юридической силы из-за вопросов к его легитимности. Настоящий договор, способный остановить войну, могут заключить только Россия и США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Ранее Генпрокуратура России объявила в международный розыск обвиняемых в геноциде политических и военных деятелей Украины. В общей сложности, в списке более 40 человек, но Зеленский пока туда не попал.Рассуждая о том, кто может подписать мирное соглашение, эксперт отметила проблему легитимности Зеленского. "Во-вторых, что касается его подписи под мирным соглашением — в любом случае она сомнительна с точки зрения легитимности", — заявила Маркосян.По ее мнению, выход из этой ситуации лежит на уровне главных игроков конфликта. "Поэтому тут дело не в том, кто будет подписывать договор о мире. Это могут сделать США и Россия, чего будет вполне достаточно", — констатировала обозреватель.Она подчеркнула, что только такой формат может гарантировать результат. "И на самом деле, именно такой статус мирного соглашения будет иметь хоть какую-то силу", — резюмировала собеседник издания.Полный текст материала "Зеленский в тумане. Елена Маркосян о том, почему Украина не сможет исполнить запрос Трампа о выборах" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "В США "заговорили" дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.
Ранее Генпрокуратура России объявила в международный розыск обвиняемых в геноциде политических и военных деятелей Украины. В общей сложности, в списке более 40 человек, но Зеленский пока туда не попал.
"Зеленского пока не трогают, потому что к нему вопросов намного больше и в них тема геноцида не основная, а лишь одна из. Он ещё нужен. Это ненадолго, но нужен", — указала эксперт.
Рассуждая о том, кто может подписать мирное соглашение, эксперт отметила проблему легитимности Зеленского. "Во-вторых, что касается его подписи под мирным соглашением — в любом случае она сомнительна с точки зрения легитимности", — заявила Маркосян.
По ее мнению, выход из этой ситуации лежит на уровне главных игроков конфликта. "Поэтому тут дело не в том, кто будет подписывать договор о мире. Это могут сделать США и Россия, чего будет вполне достаточно", — констатировала обозреватель.
Она подчеркнула, что только такой формат может гарантировать результат. "И на самом деле, именно такой статус мирного соглашения будет иметь хоть какую-то силу", — резюмировала собеседник издания.