ВС РФ уверенно отражают тактические попытки ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении подразделения Вооруженных Сил России успешно парируют тактическую инициативу противника

2025-12-12T19:45

Как сообщает источник "Дневник десантника", несмотря на активную медийную раскрутку врагом своей "операции", прорыв свёлся к незначительному тактическому эпизоду. Атака, по сути, являлась попыткой небольшой группы ВСУ численностью около десятка человек вклиниться в районе Московки, чтобы создать видимость изоляции наших подразделений. Данная попытка была быстро пресечена. Наши войска не только отбили атаку, но и взяли ситуацию под полный контроль, перемолов вражеские силы, как отмечает источник. "Это обычная ситуация в ходе боевых действий — атаки и контратаки. Но говорить о каком-либо серьёзном успехе врага не приходится. Это была именно медийная пиар-акция, не подкреплённая реальными силами и результатами", — констатируется в сводке. В то же время, ВС РФ развивают собственное успешное наступление. На севере Петропавловки российские бойцы ведут активные бои за населённый пункт. Кроме того, продолжается успешная зачистка Кучеровки, куда наши подразделения зашли со стороны Купянска, укрепляя оперативное положение на данном участке фронта. Ситуация на Купянском направлении остаётся под полным контролем российского командования, а все попытки ВСУ добиться локальных успехов решительно пресекаются с нанесением противнику значительных потерь.Итоги дня в материале Россия в действии: ключевые победы страны к концу недели. Итоги 12 декабря на сайте Украина.ру

