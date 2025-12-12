ВС РФ уверенно отражают тактические попытки ВСУ на Купянском направлении - 12.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251212/vs-rf-uverenno-otrazhayut-takticheskie-popytki-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1073037316.html
ВС РФ уверенно отражают тактические попытки ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ уверенно отражают тактические попытки ВСУ на Купянском направлении - 12.12.2025 Украина.ру
ВС РФ уверенно отражают тактические попытки ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении подразделения Вооруженных Сил России успешно парируют тактическую инициативу противника
2025-12-12T19:45
2025-12-12T19:45
новости
россия
вооруженные силы украины
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071689708_0:209:681:592_1920x0_80_0_0_8f5ca527c122aa073a59f5abd640872b.jpg
Как сообщает источник "Дневник десантника", несмотря на активную медийную раскрутку врагом своей "операции", прорыв свёлся к незначительному тактическому эпизоду. Атака, по сути, являлась попыткой небольшой группы ВСУ численностью около десятка человек вклиниться в районе Московки, чтобы создать видимость изоляции наших подразделений. Данная попытка была быстро пресечена. Наши войска не только отбили атаку, но и взяли ситуацию под полный контроль, перемолов вражеские силы, как отмечает источник. "Это обычная ситуация в ходе боевых действий — атаки и контратаки. Но говорить о каком-либо серьёзном успехе врага не приходится. Это была именно медийная пиар-акция, не подкреплённая реальными силами и результатами", — констатируется в сводке. В то же время, ВС РФ развивают собственное успешное наступление. На севере Петропавловки российские бойцы ведут активные бои за населённый пункт. Кроме того, продолжается успешная зачистка Кучеровки, куда наши подразделения зашли со стороны Купянска, укрепляя оперативное положение на данном участке фронта. Ситуация на Купянском направлении остаётся под полным контролем российского командования, а все попытки ВСУ добиться локальных успехов решительно пресекаются с нанесением противнику значительных потерь.Итоги дня в материале Россия в действии: ключевые победы страны к концу недели. Итоги 12 декабря на сайте Украина.ру
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071689708_0:145:681:656_1920x0_80_0_0_4e245ca455b6e043c4986213d0c3a26f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, дзен новости СВО

ВС РФ уверенно отражают тактические попытки ВСУ на Купянском направлении

19:45 12.12.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Купянск
‼ Купянск - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На Купянском направлении подразделения Вооруженных Сил России успешно парируют тактическую инициативу противника
Как сообщает источник "Дневник десантника", несмотря на активную медийную раскрутку врагом своей "операции", прорыв свёлся к незначительному тактическому эпизоду.
Атака, по сути, являлась попыткой небольшой группы ВСУ численностью около десятка человек вклиниться в районе Московки, чтобы создать видимость изоляции наших подразделений.
Данная попытка была быстро пресечена. Наши войска не только отбили атаку, но и взяли ситуацию под полный контроль, перемолов вражеские силы, как отмечает источник.
"Это обычная ситуация в ходе боевых действий — атаки и контратаки. Но говорить о каком-либо серьёзном успехе врага не приходится. Это была именно медийная пиар-акция, не подкреплённая реальными силами и результатами", — констатируется в сводке.
В то же время, ВС РФ развивают собственное успешное наступление. На севере Петропавловки российские бойцы ведут активные бои за населённый пункт.
Кроме того, продолжается успешная зачистка Кучеровки, куда наши подразделения зашли со стороны Купянска, укрепляя оперативное положение на данном участке фронта.
Ситуация на Купянском направлении остаётся под полным контролем российского командования, а все попытки ВСУ добиться локальных успехов решительно пресекаются с нанесением противнику значительных потерь.
Итоги дня в материале Россия в действии: ключевые победы страны к концу недели. Итоги 12 декабря на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВооруженные силы УкраиныСВОдзен новости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:00Тайные встречи киевского режима с ФБР вызывают тревогу в Европе
19:45ВС РФ уверенно отражают тактические попытки ВСУ на Купянском направлении
19:30Поражённое в Одессе судно могло перевозить оружие для ВСУ. Главное к этому часу
19:04В ЛНР осуждена бывшая сотрудница МЧС за государственную измену и шпионаж
18:57Московский суд заочно осудил девять представителей МУС на сроки до 15 лет за преследование россиян
18:44В Одессе ликвидирован палач: возмездие настигло организатора резни в Доме профсоюзов
18:43Ушаков отверг любые сомнения в принадлежности Донбасса России
18:30От мирных инициатив до спортивных побед: День Конституции как день триумфа России на мировой арене
18:18Битва за повестку вокруг Северска — Киев отрицает, а проукраинские СМИ констатируют поражение
18:17Польша предлагает ЕС создать "банк бомб"
18:04Вскрытая "консерва": появился детальный анализ "победного" видео Зеленского из-под Купянска
18:00Россия в действии: ключевые победы страны к концу недели. Итоги 12 декабря
17:43Лукашенко принял спецпосланника США за закрытыми дверями
17:15Идёт зачистка западных окраин Северска
17:09Александр Ананьев: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ
17:06Фицо направил в Евросовет письмо о блокировке решения ЕС о выделении "репарационного кредита" Украине
16:40Российские журналисты работают в освобождённом Красноармейске
16:34"Пан или пропал": Зеленский опубликовал прощальное селфи из Купянска
16:32Форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса"
16:26"Дело Могерини" и развал Евросоюза. Кто и зачем шатает Еврорейх Урсулы фон дер Ляйен
Лента новостейМолния