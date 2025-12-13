https://ukraina.ru/20251213/golubovskiy-o-novoy-doktrine-ssha-vashington-obyavil-ob-otkaze-ot-mirovoy-gegemonii-1072970208.html
Голубовский о новой доктрине США: Вашингтон объявил об отказе от мировой гегемонии
Голубовский о новой доктрине США: Вашингтон объявил об отказе от мировой гегемонии - 13.12.2025 Украина.ру
Голубовский о новой доктрине США: Вашингтон объявил об отказе от мировой гегемонии
Опубликованная США обновленная стратегия национальной безопасности произвела впечатление на экспертов. Документ знаменует кардинальный поворот во внешней политике Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-12-13T04:30
2025-12-13T04:30
2025-12-13T04:30
новости
сша
россия
вашингтон
дмитрий голубовский
дональд трамп
украина.ру
американская гегемония
доктрина
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg
Отвечая на вопрос об оценке новой стратегии нацбезопасности США, Голубовский признался, что он его впечатлил. "Я ожидал, что что-то подобное должно появиться, но я не ожидал, что оно будет настолько зрелым и поворотным", — заявил эксперт.Он провел историческую параллель, сравнив доктрину с советской декларацией о мирном сосуществовании. "И сейчас Штаты издали декларацию об отказе от гегемонии: мы больше не стремимся к мировой гегемонии, мы хотим со всеми договориться", — пояснил аналитик.Говоря о посыле России, Голубовский перевел его на понятный язык: "Если перевести с геостратегического языка на простой русский, то они хотят, чтобы Россия не была союзником Китая. Они понимают, что текущая ситуация слишком сблизила позиции Китая и России, которая становится китайским тылом". Поэтому американцы хотят, чтобы Россия держала "дружественный нейтралитет в тех разборках, в которые они будут еще влезать в этом мире", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации вокруг переговоров — в материале Анны Черкасовой "В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.
сша
россия
вашингтон
китай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_320:0:1600:960_1920x0_80_0_0_3a63891700a2ff5daa99563db908d884.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, вашингтон, дмитрий голубовский, дональд трамп, украина.ру, американская гегемония, доктрина, китай, союзники, геополитика, нейтралитет
Новости, США, Россия, Вашингтон, Дмитрий Голубовский, Дональд Трамп, Украина.ру, американская гегемония, доктрина, Китай, союзники, геополитика, нейтралитет
Голубовский о новой доктрине США: Вашингтон объявил об отказе от мировой гегемонии
Опубликованная США обновленная стратегия национальной безопасности произвела впечатление на экспертов. Документ знаменует кардинальный поворот во внешней политике Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Отвечая на вопрос об оценке новой стратегии нацбезопасности США, Голубовский признался, что он его впечатлил. "Я ожидал, что что-то подобное должно появиться, но я не ожидал, что оно будет настолько зрелым и поворотным", — заявил эксперт.
Он провел историческую параллель, сравнив доктрину с советской декларацией о мирном сосуществовании. "И сейчас Штаты издали декларацию об отказе от гегемонии: мы больше не стремимся к мировой гегемонии, мы хотим со всеми договориться", — пояснил аналитик.
Говоря о посыле России, Голубовский перевел его на понятный язык: "Если перевести с геостратегического языка на простой русский, то они хотят, чтобы Россия не была союзником Китая. Они понимают, что текущая ситуация слишком сблизила позиции Китая и России, которая становится китайским тылом".
Поэтому американцы хотят, чтобы Россия держала "дружественный нейтралитет в тех разборках, в которые они будут еще влезать в этом мире", резюмировал собеседник издания.