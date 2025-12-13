Голубовский о новой доктрине США: Вашингтон объявил об отказе от мировой гегемонии - 13.12.2025 Украина.ру
Голубовский о новой доктрине США: Вашингтон объявил об отказе от мировой гегемонии
Опубликованная США обновленная стратегия национальной безопасности произвела впечатление на экспертов. Документ знаменует кардинальный поворот во внешней политике Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Отвечая на вопрос об оценке новой стратегии нацбезопасности США, Голубовский признался, что он его впечатлил. "Я ожидал, что что-то подобное должно появиться, но я не ожидал, что оно будет настолько зрелым и поворотным", — заявил эксперт.Он провел историческую параллель, сравнив доктрину с советской декларацией о мирном сосуществовании. "И сейчас Штаты издали декларацию об отказе от гегемонии: мы больше не стремимся к мировой гегемонии, мы хотим со всеми договориться", — пояснил аналитик.Говоря о посыле России, Голубовский перевел его на понятный язык: "Если перевести с геостратегического языка на простой русский, то они хотят, чтобы Россия не была союзником Китая. Они понимают, что текущая ситуация слишком сблизила позиции Китая и России, которая становится китайским тылом". Поэтому американцы хотят, чтобы Россия держала "дружественный нейтралитет в тех разборках, в которые они будут еще влезать в этом мире", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации вокруг переговоров — в материале Анны Черкасовой "В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.
Опубликованная США обновленная стратегия национальной безопасности произвела впечатление на экспертов. Документ знаменует кардинальный поворот во внешней политике Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Отвечая на вопрос об оценке новой стратегии нацбезопасности США, Голубовский признался, что он его впечатлил. "Я ожидал, что что-то подобное должно появиться, но я не ожидал, что оно будет настолько зрелым и поворотным", — заявил эксперт.
Он провел историческую параллель, сравнив доктрину с советской декларацией о мирном сосуществовании. "И сейчас Штаты издали декларацию об отказе от гегемонии: мы больше не стремимся к мировой гегемонии, мы хотим со всеми договориться", — пояснил аналитик.
Говоря о посыле России, Голубовский перевел его на понятный язык: "Если перевести с геостратегического языка на простой русский, то они хотят, чтобы Россия не была союзником Китая. Они понимают, что текущая ситуация слишком сблизила позиции Китая и России, которая становится китайским тылом".
Поэтому американцы хотят, чтобы Россия держала "дружественный нейтралитет в тех разборках, в которые они будут еще влезать в этом мире", резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации вокруг переговоров — в материале Анны Черкасовой "В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.
