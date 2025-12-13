https://ukraina.ru/20251213/golubovskiy-o-novoy-doktrine-ssha-vashington-obyavil-ob-otkaze-ot-mirovoy-gegemonii-1072970208.html

Голубовский о новой доктрине США: Вашингтон объявил об отказе от мировой гегемонии

Опубликованная США обновленная стратегия национальной безопасности произвела впечатление на экспертов. Документ знаменует кардинальный поворот во внешней политике Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg

Отвечая на вопрос об оценке новой стратегии нацбезопасности США, Голубовский признался, что он его впечатлил. "Я ожидал, что что-то подобное должно появиться, но я не ожидал, что оно будет настолько зрелым и поворотным", — заявил эксперт.Он провел историческую параллель, сравнив доктрину с советской декларацией о мирном сосуществовании. "И сейчас Штаты издали декларацию об отказе от гегемонии: мы больше не стремимся к мировой гегемонии, мы хотим со всеми договориться", — пояснил аналитик.Говоря о посыле России, Голубовский перевел его на понятный язык: "Если перевести с геостратегического языка на простой русский, то они хотят, чтобы Россия не была союзником Китая. Они понимают, что текущая ситуация слишком сблизила позиции Китая и России, которая становится китайским тылом". Поэтому американцы хотят, чтобы Россия держала "дружественный нейтралитет в тех разборках, в которые они будут еще влезать в этом мире", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации вокруг переговоров — в материале Анны Черкасовой "В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу" на сайте Украина.ру.

