Новогодняя история от бойца с позывным "Студент". Не уследил за гусем, он сгорел - 09.01.2026
Новогодняя история от бойца с позывным "Студент". Не уследил за гусем, он сгорел
Новогодняя история от бойца с позывным "Студент". Не уследил за гусем, он сгорел - 09.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от бойца с позывным "Студент". Не уследил за гусем, он сгорел
Медик БАРС-23 с позывным "Студент" лучше всего запомнил Новый год в кругу семьи, который отмечал с женой и сыном. Тот праздник он помнит благодаря двум конфузам Украина.ру, 09.01.2026
Медик БАРС-23 с позывным "Студент" лучше всего запомнил Новый год в кругу семьи, который отмечал с женой и сыном. Тот праздник он помнит благодаря двум конфузам — сначала он не уследил за гусем в духовке, потом — за креветками, в результате чего семье пришлось на праздничный стол ставить фастфуд. К слову, сын "Студента" тоже на фронте — по его словам, подписал контракт с ВС РФ "назло папе".
видео, россия, вс рф, бойцы, новый год, видео
Видео, Россия, ВС РФ, бойцы, Новый год

Новогодняя история от бойца с позывным "Студент". Не уследил за гусем, он сгорел

11:33 09.01.2026
 
Медик БАРС-23 с позывным "Студент" лучше всего запомнил Новый год в кругу семьи, который отмечал с женой и сыном. Тот праздник он помнит благодаря двум конфузам — сначала он не уследил за гусем в духовке, потом — за креветками, в результате чего семье пришлось на праздничный стол ставить фастфуд.
К слову, сын "Студента" тоже на фронте — по его словам, подписал контракт с ВС РФ "назло папе".
