Новогодняя история от бойца с позывным "Студент". Не уследил за гусем, он сгорел

Медик БАРС-23 с позывным "Студент" лучше всего запомнил Новый год в кругу семьи, который отмечал с женой и сыном. Тот праздник он помнит благодаря двум конфузам Украина.ру, 09.01.2026

Медик БАРС-23 с позывным "Студент" лучше всего запомнил Новый год в кругу семьи, который отмечал с женой и сыном. Тот праздник он помнит благодаря двум конфузам — сначала он не уследил за гусем в духовке, потом — за креветками, в результате чего семье пришлось на праздничный стол ставить фастфуд. К слову, сын "Студента" тоже на фронте — по его словам, подписал контракт с ВС РФ "назло папе".

