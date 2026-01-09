https://ukraina.ru/20260109/novogodnyaya-istoriya-ot-boytsa-s-pozyvnym-student-ne-usledil-za-gusem-on-sgorel-1073849030.html
Новогодняя история от бойца с позывным "Студент". Не уследил за гусем, он сгорел
Новогодняя история от бойца с позывным "Студент". Не уследил за гусем, он сгорел - 09.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от бойца с позывным "Студент". Не уследил за гусем, он сгорел
Медик БАРС-23 с позывным "Студент" лучше всего запомнил Новый год в кругу семьи, который отмечал с женой и сыном. Тот праздник он помнит благодаря двум конфузам
Медик БАРС-23 с позывным "Студент" лучше всего запомнил Новый год в кругу семьи, который отмечал с женой и сыном. Тот праздник он помнит благодаря двум конфузам — сначала он не уследил за гусем в духовке, потом — за креветками, в результате чего семье пришлось на праздничный стол ставить фастфуд. К слову, сын "Студента" тоже на фронте — по его словам, подписал контракт с ВС РФ "назло папе".
Медик БАРС-23 с позывным "Студент" лучше всего запомнил Новый год в кругу семьи, который отмечал с женой и сыном. Тот праздник он помнит благодаря двум конфузам — сначала он не уследил за гусем в духовке, потом — за креветками, в результате чего семье пришлось на праздничный стол ставить фастфуд.
К слову, сын "Студента" тоже на фронте — по его словам, подписал контракт с ВС РФ "назло папе".