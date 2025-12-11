https://ukraina.ru/20251211/soratnik-trampa-trebuet-nakazat-zelenskogo-i-zastavit-provesti-vybory-na-ukraine-1072944351.html

Соратник Трампа требует наказать Зеленского и заставить провести выборы на Украине

Тотальную коррумпированность Владимира Зеленского и нежелание его проводить выборы на Украине констатируют в окружении президента США Дональда Трампа. Публично заявил об этом бывший советник американского лидера Стив Кортес

2025-12-11T11:51

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072944454_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_09f1566135adb0e785841e3bf62aaf23.jpg.webp

Трамп в декабре усилил критику Зеленского за торможение с рассмотрением инициированного Вашингтоном плана урегулирования конфликта на Украине. Президент США в нескольких выступлениях и интервью заявил о необходимости проведения выборов в этой постсоветской республике.Его идеи поддерживают представители Республиканской партии, соратники и единомышленники, включая нынешних и бывших советников. Среди последних - Кортес, активно комментирующий события на Украине."Президент Трамп абсолютно прав. Зеленский насквозь коррумпирован, и Соединенные Штаты должны заставить его положить конец войне, а также провести выборы на Украине!" — написал Кортес в соцсети.Ранее, в ноябре, Кортес потребовал судить Зеленского и главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, отстранённого от должности в ходе продолжающегося громкого коррупционного скандала. "Пришло время Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку предстать перед судом за преступления не только против своего же народа, но и против США", - заявил бывший советник американского лидера.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Под давлением Запада Киев может пойти на территориальный компромисс. Хроника событий на утро 11 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

