Соратник Трампа требует наказать Зеленского и заставить провести выборы на Украине - 11.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251211/soratnik-trampa-trebuet-nakazat-zelenskogo-i-zastavit-provesti-vybory-na-ukraine-1072944351.html
Соратник Трампа требует наказать Зеленского и заставить провести выборы на Украине
Соратник Трампа требует наказать Зеленского и заставить провести выборы на Украине - 11.12.2025 Украина.ру
Соратник Трампа требует наказать Зеленского и заставить провести выборы на Украине
Тотальную коррумпированность Владимира Зеленского и нежелание его проводить выборы на Украине констатируют в окружении президента США Дональда Трампа. Публично заявил об этом бывший советник американского лидера Стив Кортес
2025-12-11T11:51
2025-12-11T11:51
новости
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
трамп и зеленский
вашингтон
республиканская партия
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072944454_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_09f1566135adb0e785841e3bf62aaf23.jpg.webp
Трамп в декабре усилил критику Зеленского за торможение с рассмотрением инициированного Вашингтоном плана урегулирования конфликта на Украине. Президент США в нескольких выступлениях и интервью заявил о необходимости проведения выборов в этой постсоветской республике.Его идеи поддерживают представители Республиканской партии, соратники и единомышленники, включая нынешних и бывших советников. Среди последних - Кортес, активно комментирующий события на Украине."Президент Трамп абсолютно прав. Зеленский насквозь коррумпирован, и Соединенные Штаты должны заставить его положить конец войне, а также провести выборы на Украине!" — написал Кортес в соцсети.Ранее, в ноябре, Кортес потребовал судить Зеленского и главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, отстранённого от должности в ходе продолжающегося громкого коррупционного скандала. "Пришло время Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку предстать перед судом за преступления не только против своего же народа, но и против США", - заявил бывший советник американского лидера.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Под давлением Запада Киев может пойти на территориальный компромисс. Хроника событий на утро 11 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072944454_206:0:1406:900_1920x0_80_0_0_fd2fdc81df4da92a8b4f48980fa17307.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, вашингтон, республиканская партия, офис президента, андрей ермак, коррупция, выборы на украине, президентские выборы, переговоры по украине 2025, будет ли мир между россией и украиной
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Вашингтон, Республиканская партия, Офис президента, Андрей Ермак, коррупция, выборы на Украине, президентские выборы, переговоры по Украине 2025, будет ли мир между Россией и Украиной

Соратник Трампа требует наказать Зеленского и заставить провести выборы на Украине

11:51 11.12.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Steve Cortes
- РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Steve Cortes
Читать в
ДзенTelegram
Тотальную коррумпированность Владимира Зеленского и нежелание его проводить выборы на Украине констатируют в окружении президента США Дональда Трампа. Публично заявил об этом бывший советник американского лидера Стив Кортес
Трамп в декабре усилил критику Зеленского за торможение с рассмотрением инициированного Вашингтоном плана урегулирования конфликта на Украине. Президент США в нескольких выступлениях и интервью заявил о необходимости проведения выборов в этой постсоветской республике.
Его идеи поддерживают представители Республиканской партии, соратники и единомышленники, включая нынешних и бывших советников. Среди последних - Кортес, активно комментирующий события на Украине.
"Президент Трамп абсолютно прав. Зеленский насквозь коррумпирован, и Соединенные Штаты должны заставить его положить конец войне, а также провести выборы на Украине!" — написал Кортес в соцсети.
Ранее, в ноябре, Кортес потребовал судить Зеленского и главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, отстранённого от должности в ходе продолжающегося громкого коррупционного скандала.
"Пришло время Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку предстать перед судом за преступления не только против своего же народа, но и против США", - заявил бывший советник американского лидера.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Под давлением Запада Киев может пойти на территориальный компромисс. Хроника событий на утро 11 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийВашингтонРеспубликанская партияОфис президентаАндрей Ермаккоррупциявыборы на Украинепрезидентские выборыпереговоры по Украине 2025будет ли мир между Россией и Украиной
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45Позиция Москвы в тезисах: обмен телами, статус Киева и предупреждение о миротворцах как о целях
12:3910 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:31Бельгии грозит изоляция из-за отказа использовать российские активы - Politico
12:06России прочат роль ближайшего союзника США, Core 5 заменит G7. Новости к этому часу
11:57Лавров рассказал, на каких договоренностях о мире настаивает Россия
11:51Соратник Трампа требует наказать Зеленского и заставить провести выборы на Украине
11:29ФСБ заявила о предотвращении терактов в Воронеже: задержана диверсантка, готовившая взрывчатку
11:27Польша по запросу Украины задержала старшего научного сотрудника Эрмитажа
11:16США считают, что Украина неизбежно потеряет территории - Financial Times
10:57Ответ Украины на мирный план Трампа включает новые идеи
10:42Европа тайно обсуждает альтернативный план финансирования Киева - Politico
10:38Авиакомпании выполняют рейсы по скорректированному расписанию после снятия ограничений Росавиации
10:30Киев стремится обвинить Россию в срыве переговоров - посол РФ
10:25Мирошник рассказал о "символичном выпаде" диктатуры Зеленского. Главные новости к этому часу
10:20Кто вместо Ермака. Скудность ума при всем богатстве выбора
10:00Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 11 декабря
09:59"Рыба гниёт с головы": расследование связей Арахамии и Гусева привело к коррупционной системе Зеленского
09:57Северск освобождён, ВСУ в Мирнограде тяжело - Подоляка
09:50Палата представителей США утвердила рекордный оборонный бюджет
09:36Два Дональда в борьбе за деньги
Лента новостейМолния