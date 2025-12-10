https://ukraina.ru/20251210/ukrainskaya-voyna-s-russkim-yazykom-oshibka-ili-soznatelnaya-provokatsiya-privedshaya-k-krovoprolitiyu-1072907773.html

Украинская война с русским языком. Ошибка или сознательная провокация, приведшая к кровопролитию?

Зачем Украина воюет с русским языком и русской культурой? Как защитить права национальных меньшинств и религиозные свободы на Украине в случае подписания мирного договора? Что может представлять собой часть договора, касающаяся гражданских прав и свобод?

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в согласованном РФ с США мирном плане есть пункт о защите прав национальных меньшинств и религиозных свобод на Украине "в соответствии с международными обязательствами". Европа же и Украина, по его словам, хотят изменить этот пункт на "призыв" к Киеву "выполнять все нормы в отношении меньшинств и религиозных свобод, которые приняты в Европейском Союзе". Лавров считает, что между этими двумя позициями большая разница.Интересно, что этот немаловажный пункт урегулирования, который в заявленных целях СВО представлен как "денацификация", все больше начинает всплывать в западной медиапространстве. Раньше по этому поводу говорили одно: стремящаяся к идеалам западной демократии Украина борется за свободу с авторитарной и фашистской Россией, а нацизм на Украине — маргинальное явление, потому что в Раде нет ни одной партии, называющей себя нацистской, а президент — еврей. Не сказать, что этот пропагандистский военный нарратив исчез, но появилась и некая альтернатива. Причем она очень похожа на ту, которой сопровождались украинские выборы 2019 года.Как характерный пример — статья одесситки и преподавателя антропологии в Королевском колледже Лондона Анастасии Пилявской для британского The Spectator с заголовком "Украинская война с русским языком — это ошибка".В целом в рамках патриотической риторики борьбы Украины за независимость, она все же фиксирует ряд "шокирующих" для официоза, но близких и понятных большинству населения тезисов:Действительно, Пилявская говорит примерно то, что говорил сам Зеленский во время своей предвыборной кампании. И, с одной стороны, все сказанное — правда, отзывающаяся в душах большинства жителей Украины. Наверняка большинство проголосовало бы за высказанные Пилявской тезисы, будь они сформулированы в чьей-то предвыборной программе. Но есть и другая сторона. Пилявская клеймит результаты как "ошибку или просчет", которые "подтверждают некоторые заявления Путина", выводя из поля обсуждения пресловутые "первопричины конфликта". Создается впечатление, что "лишение украинцев прав, гарантированных конституцией" — это некий, пусть и ошибочный, но все же ответ на "неспровоцированную агрессию" России.Однако все-таки когда началось "стирание всех следов русского языка и истории"? После 2022 года, после начала "полномасштабной агрессии", как называют на Западе СВО? Не было ли первым решением новых властей после победы Майдана в 2014 году — отмена закона о региональном статусе русского языка? Не были ли законы об украинизации образования и медиа приняты задолго до 2022 года? Не были ли задолго до 2022 года принят закон о "декоммунизации", согласно которому (и без согласия тоже) валили памятники, переименовывали города и улицы? Не были ли еще тогда, до 2022 года, запрещены СМИ, партии, посажены в тюрьмы или выдавлены из страны активисты, выступавшие за сохранение русской культуры? Не помните, как в 2020 году в Херсоне посадили в тюрьму учительницу русского языка Татьяну Кузьмич за то, что она проводила с детьми "Пушкинские балы"? А почему люди в Крыму и на Донбассе в 2014-м, после победы Майдана, голосовали на референдумах за отделение от Украины? Они это делали под дулами автоматов? Но сотни международных наблюдателей зафиксировали, что нет. Они просто не хотели "стирания всех следов русского языка и истории", которые им анонсировал Майдан и моментально стал реализовывать обещанное на подконтрольной себе территории.Так была ли, учитывая все вышеперечисленное, "неспровоцированная агрессия России" все же чем-то спровоцирована? Это "ошибка" или к этому целенаправленно и упорно шли и пришли? Если второе, то как называется идеология и политическая практика, согласно которой миллионы людей насильственно лишаются их культурно-языковой идентичности? Нет ли связи с названием этой идеологии и одной из заявленных целей СВО? Поддерживает ли неадекватное поведение языкового омбудсмена "российские нарративы" или эти нарративы возникли из-за такого поведения?Давайте будем честны сами с собой, Украина после Майдана — страна попранных свобод и тысяч политических заключенных, страна разрушенных памятников, уничтоженной памяти и захваченных храмов, страна легионов доносчиков и миллионов беженцев, значительная часть которых бежит не столько от войны, сколько от своего государства в надежде на лучшую жизнь на чужбине. На Украине сведенные с ума мамаши следят, не говорят ли трехлетние дети в детских садах на русском языке, тем самым "поддерживая Путина", а чиновники поощряют такое безумие. На Украине пишут в правоохранительные органы заявления на людей, которые у себя дома слушают или поют русскоязычные песни. Нет закона, который запрещает слушать песни, но полиция привлекает этих людей по ст. 173 КУАП за "мелкое хулиганство", а, если "нарушители" — несовершеннолетние, привлекают их родителей по ст. 184 КУАП за "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей". Но не только "админка". В мае этого года полиция возбудила уголовное дело по ст. 161 УК (разжигание национальной розни) против блогерши, которая "закатила глаза, когда ей предложили спеть на украинском языке". Ей грозит до 5 лет лишения свободы. За закатывание глаз! На Украине в ряде городов по улицам ходят "языковые патрули" и устраивают облавы на уличных торговцев русскоязычными книгами.В первом полугодии этого года (за второе данных еще нет) секретариат языкового омбудсмена получил 1410 доносов на русскоговорящих граждан. По этим доносам полиция составила 388 протоколов об административных нарушениях языкового режима.Странно ли, что, по данным Нацбанка, с октября по 14 ноября текущего года Украину покинуло столько же людей, сколько за предыдущие 9 месяцев? Почти 6 млн беженцев (скорее всего без учета более 1,5 млн, уехавших в Россию) — это не только результат военных действий.Несмотря на шаткость своего положения после публикации "пленок Миндича", репрессии не утихают, как пир во время чумы. По данным прокуратуры, в ноябре спецслужбы инициировали 327 политически мотивированных уголовных дел, объявили 188 подозрений и арестовали 32 человека. За этот же месяц суды вынесли 303 приговора по политическим обвинениям.Итак, Сергей Лавров заявил, что в согласованном с США мирном плане "говорится о необходимости обеспечить в Украине права нацменьшинств и религиозные свободы". А ведь для этого "обеспечения" нужен отдельный большой план, не менее четкий и гарантированный силой, чем те гарантии безопасности, которые Зеленский пытается получить у Запада. В первом приближении он должен выглядеть так:1. Признать утратившими силу несколько десятков дискриминационных законов, принятых после 2014 года (от закона о "декоммунизации" до запрета связанных с РФ религиозных организаций).2. Отменить статьи УК, добавленные после 2014 года (о "коллаборационизме", "коммунистической пропаганде", "отрицании агрессии" и т.д.) и используемые спецслужбами для преследования инакомыслия.3. Прекратить инициированные после 2014 года уголовные дела, касающиеся нацбезопасности и воинской службы (против "ухилянтов"). Освободить и реабилитировать всех заключенных по этим статьям.4. Легализовать все запрещенные с 2014 года политические партии. Разблокировать все соцсети и интернет-ресурсы, восстановить работу СМИ, запрещенных после 2014 года.5. Вернуть русский язык в школы и вузы, вернуть в педагогические университеты кафедры русского языка для подготовки школьных учителей. То же сделать для всех нацменьшинств в регионах их компактного проживания.6. Разоружить и расформировать все ультраправые подразделение в составе ВСУ и НГУ, привлечь к ответственности всех причастных к распространению нацистской идеологии и символики.7. Деполитизировать правоохранительные органы и суды, привлечь к ответственности за превышение полномочий всех причастных к политическим репрессиям.8. Ликвидировать Институт национальной памяти, Секретариат языкового омбудсмена и другие органы, занимающиеся переписыванием истории, разрушением памятников, переименованием городов и улиц, разжиганием межнациональной розни.9. Вернуть все наименования топонимов, а также культурные объекты по состоянию на 2013 год. Любые переименования и снос/установка культурных объектов должны происходить через голосование граждан, проживающих там, где такие процедуры предлагается произвести.10. Привлечь к ответственности медиа, причастные к разжиганию межнациональной розни и преследованию инакомыслия.В противном случае больших изменений к лучшему ждать не стоит и "украинская война с русским языком", как написала Анастасия Пилявская, продолжится. Потому что радикальный национализм обязательно должен с чем-то воевать. Потому что радикальный национализм был приведен к власти на Украине в 2014 году ради войны. Потому что он целенаправленно провоцировал войну и добился своего.О судьбе политзаключенных, не доживших до своего освобождения, — в материале "О тех, кто не дождался. Политзаключенные гибнут в украинских тюрьмах".

