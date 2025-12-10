https://ukraina.ru/20251210/nebenzya-v-sb-oon-ozvuchil-uzhasayuschie-fakty-pro-dela-zheny-zelenskogo-a-postpred-ukrainy-zagovoril-1072902298.html

Небензя в СБ ООН озвучил ужасающие факты про дела жены Зеленского, а постпред Украины заговорил по-русски

Участники заседания Совета Безопасности ООН по Украине узнали о вопиющих случаях психологического и сексуального насилия детей-сирот, участвующих в проекте Фонда супруги главы киевского режима Елены Зеленской, а также услышали перефразированную на современный лад цитату из известного советского фильма

9 декабря по инициативе Великобритании, Франции, Греции, Дании, Республики Корея и Словении, выполняющей в этом месяце роль председателя, в Совете Безопасности ООН состоялось заседание по теме "Поддержание мира и безопасности на Украине".Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя охарактеризовал заседание как "ярмарку лицемерия", устроенную европейскими дипломатами для демонстрации своей "всепогодной" поддержки киевскому режиму, а на деле оно лишь наглядно высвечивает заинтересованность Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц в продолжении войны "до последнего украинца" в попытке максимально ослабить Россию любой ценой.В своём выступлении представитель Франции утверждал, что США и Украина в координации с европейскими странами продолжают дипломатические усилия по поиску выхода, чтобы положить конец "российской агрессии" на Украине, а Москва тем временем только наращивает наступление на фронте, якобы добиваясь капитуляции Украины. Он упрекал Россию в продолжении войны вместо того, чтобы использовать возможность нынешних переговоров положить конец конфликту.В реальности же образовалось два трека: с одной стороны – РФ и США, совместно выработавшие новый мирный план, с другой – Украина, которая ищет возможности продолжать боевые действия, и Европа, поддерживающая её в этом стремлении. По рассказам источников, американская администрация оказывает серьёзное давление на Банковую, чтобы та согласилась на прекращение огня с дальнейшим установлением прочного мира, а не временного перемирия. Ну и о какой тут совместно работе Вашингтона и Киева может идти речь?Представитель Великобритании акцентировал внимание на возросшей интенсивности боёв на фоне продолжающихся переговоров (которые реально пока не способствовали деэскалации конфликта), что, по его словам, не соответствует действиям страны, искренне заинтересованной, как говорит президент РФ Владимир Путин, в том, чтобы идти по пути мира.Но среди целей СВО, которые, как напомнил Небензя, Россия с первого дня стремилась добиться мирными средствами, нет ничего такого, чего любое миролюбивое государство не ожидало бы от своих соседей."Сомневаюсь, что кто-то из тех, кто сейчас горланит в этом зале заезженную мантру о "российской агрессии" против Украины, сидел бы сложа руки, если бы его сосед силой оружия поставил вне закона идентичность проживающих на его территории людей, героизировал бы нацистских пособников, запрещал религии, продвигал бы крайний национализм и вёл бы агрессивную и провокационную политику", - сказал дипломат.Соседние государства обычно стремятся решать подобные противоречия мирными средствами, а ещё лучше – предотвращать их, и в том им как правило помогают ООН, региональные организации и другие соседи, но эта схема стараниями западных государств не сработала в отношении России, несмотря на её многолетние предупреждения о надвигающемся кризисе, отметил Небензя.О каком содействии со стороны ООН можно говорить, если её представители вместо того, чтобы как минимум призывать к поиску компромисса, несмотря на все имеющиеся разногласия, открыто встают на сторону одного из участников конфликта? Так, на заседании и.о. руководителя отдела Европы, Центральной Азии и Америки Департамента по политическим вопросам Каеко Гото подчёркивала необходимость учитывать территориальную целостность Украины в международно признанных границах, т.е. с Крымом и Донбассом, от территориальных уступок Киев предостерегает и с недавних пор председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок, бывшая глава МИД ФРГ."Заставляя украинцев воевать и отвергать предлагаемые ей условия мира, европейские кураторы Киева пекутся, конечно же, совсем не о судьбе этого государства и о его достоинстве – это всё сказки для "розовых пони" или "рыбок Гуппи", как метко выражаются в украинской блогосфере. Задача Лондона, Парижа и Берлина – выиграть время и подготовиться к войне с Россией, безумную идею которой в натовском, и особенно - есовском, Брюсселе сегодня пытаются сделать чуть ли не единственной идеологией, объединяющей европейские государства и отвлекающей их население от обострившихся в результате ошибок и просчётов собственного руководства социально-экономических и политических проблем", - сказал Небензя.Вместо реалистичных идей, предложений и призывов в зале заседаний вновь звучали лживые утверждения о якобы целенаправленных ударах российских ВКС по украинским гражданским объектам, хотя все на Украине знают, что дома, больницы, школы и детские сады, если и страдают, то исключительно из-за действий размещаемой в жилых кварталах украинской ПВО, а вот о том, что удары по энергетической и транспортной инфраструктуре продвигает и расширяет именно Зеленский, за что регулярно и получает болезненную "ответку", разумеется, никто не сказал, подчеркнул Небензя.Отдельно постпред РФ при ООН остановился на "баснях" о якобы похищенных Россией украинских детях, подтверждения которым украинская сторона так и не может представить.В ходе заседания Дания и Греция приветствовали принятие 3 декабря резолюции ООН "Возвращение украинских детей", носящую явно антироссийский характер, в которой Москву обвиняют в "депортации", "насильственном усыновлении" и "стирании идентичности" украинских детей", но никаких доказательств этого не приводится.А правда, как отметил Небензя, состоит в том, что на фоне утверждений о тысячах находящихся в РФ украинских детей Киев на деле после настойчивых просьб российской стороны смог предоставить данные лишь о 339 детях, информация по многим из которым после проведённых проверок не подтвердилась."Иными словами, детская тема – не более чем лживая пропагандистская кампания, за счёт которой в Европе пытаются манипулировать общественным мнением и демонизировать Россию. В этом смысле она ничуть не лучше отвратительной инсценировки в Буче, утверждения о причастности к которой России ни Украина, ни её западные кураторы так и не смогли подтвердить доказательствами", - заявил он.Об истинном же отношении киевского режима к украинским детям, по словам Небензи, свидетельствует разгорающийся на Украине скандал вокруг вывоза в 2022 году около 3500 детей-сирот из Днепропетровской области в Турцию в рамках инициативы "Детство без войны", которую курировала супруга главы киевского режима Елена Зеленская."Весной 2024 года вскрылись ужасающие факты об оказываемом на детей психологическом давлении и о ненадлежащем обращении с ними. Их систематически использовали в публичных пропагандистских мероприятиях. Полиция тогда начала уголовное расследование, однако, как водится на Украине, его быстро закрыли и постарались замять скандал, дабы не досаждать "власть придержащим". В результате никто из организаторов этого патронировавшегося супругой Зеленского проекта так и не понёс наказание. Не хотят ли наши сердобольные европейские коллеги расследовать эту историю, возмутившую миллионы украинцев? Разумеется, нет, ведь дети для них – не более, чем повод для очередной антироссийской кампании", - заявил дипломат.В отличие от многих предыдущих заседаний, посвящённых украинскому кризису, позицию Киева озвучивал сам постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник (тот самый, который, будучи послом Украины в Германии, изощренно оскорблял руководство ФРГ), а не его заместитель Кристина Гайовишин.Стоит отметить, что глава миссии внимательно слушал речь своего российского коллеги, а, например, во время выступления помощника генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуи смотрел в телефон. И в отличие от Гайовишин, сидевшей за его спиной, не надевал наушник для перевода, демонстративно делая вид, что якобы не понимает русский язык, когда говорил Небензя. Судя по всему старался перенять опыт, ведь чуть меньше двух месяцев назад Мельник в эфире телеканала "Суспiльне" признал превосходство РФ во Всемирной Организации, отметив опытность сотен её дипломатов.Сам постпред Украины для выступления выбрал английский язык. А говорил он о нарастании масштабов боевых действий и ожиданиях Киева от Совета Безопасности ООН резолюции о прекращении огня. Ждать-то можно чего угодно и даже принять такой документ, имеющий юридически обязывающий характер, но изменит ли он реально ситуацию? Не факт, и пример Минских соглашений, закреплённых в резолюции 2202 от 17 февраля 2015 года, это подтверждает.Уроки Минских соглашений обязательно нужно учесть сегодня при выработке механизма урегулирования украинского конфликта, отмечал в ходе заседания представитель Китая.Мельник задался вопросом, почему Россия имеет возможность продолжать вести военные действия."Причина очень проста – Россия зарабатывает на экспорте своих ресурсов: угля, нефти, газа. Цифры будут шокировать: масштаб доходов России нарастает, и это напрямую подпитывает военную машину и продолжает разорять мою страну. Россия заработала примерно $270 млрд на экспорте. Закупки российских энергоресурсов превысили все её военные расходы", - заявил дипломат.Вот постоянный представитель Украины при ООН удивился бы, если бы, например, прочитал статьи агентства Reuters на тему поставок российских энергоресурсов. За первые 8 месяцев 2025 года, согласно сведениям независимого Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) со штаб-квартирой в Хельсинки, ЕС импортировал из РФ энергоносителей на сумму более €11 млрд. Причём по сравнению с 2024 годом 7 государств-членов сообщества нарастили поставки: Франция (+40%, до €2,2 млрд), Бельгия, Нидерланды (+72%, до €498 млн), Португалия, Хорватия, Румыния и Венгрия.Мельник призвал европейские страны вместе с США ввести мощные санкции против РФ, чтобы президент Путин прекратил огонь. Однако, как показывает эта статистика, совсем уж лишать себя необходимых ресурсов российского происхождения, Запад ради поддержки Украины не будет."В российском фольклоре есть Кощей Бессмертный, он прячет причину своей смерти в игле, и вся его сила зависит от этой иглы. У России тоже есть своя игла – это нефтедоллары. Пока это останется нетронутым, Россия будет бессмертной в своём стремлении расширяться", - заявил он.Однако российская сторона неоднократно повторяла, что у неё нет цели прирастать какими-то территориями – Россия – это и так самая большая по площади страна мира."Наша территория и наш суверенитет не продаются. Мы не на рождественском базаре, мы не на черкизовском рынке. Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, Россия хочет, чтобы мы сдались, но мой ответ вам будет таким, - заявил Мельник, после чего перешёл на русский язык. - Дырку от бублика получите вы, а не Украину".В английском варианте слово "бублик" перевели как "бейгл". Тем самым вызвав некоторое замешательство не владеющих русским языком участников. Конечно, это только люди, знакомые с советским кинематографом, поняли перефразированную цитату из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Глеб Жеглов - герой Владимира Высоцкого – произносит фразу "Дырку ты получишь от бублика, а не Шарапова!"Подробнее о том, какие ужасы пережили сироты-участники программы "Детство без войны", которую курировала супруга главы киевского режима, читайте в статье Елены Кирюшкиной Недетская трагедия. Скандальная история как Фонд Елены Зеленской отдал в секс-рабство украинских сирот

