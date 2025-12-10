А что, так можно было? Зеленский идёт на выборы… - 10.12.2025 Украина.ру
А что, так можно было? Зеленский идёт на выборы…
А что, так можно было? Зеленский идёт на выборы… - 10.12.2025 Украина.ру
А что, так можно было? Зеленский идёт на выборы…
Не протяжении трёх лет весь мир знал, что на Украине проводить выборы нельзя, потому что военное положение и потому что проведения выборов могут требовать только российские агенты. Однако, стоило 9 декабря американскому президенту заявить, что Украине нужны выборы, как повестка тут поменялась – выборы проводить уже можно...
2025-12-10T16:44
2025-12-10T16:44
Почему Дональд Трамп решил выступить в качестве "российского агента" в общем-то понятно – Россия готова подписывать мирный договор только с легитимным руководством Украины. Условно легитимной является только Верховная Рада, но глава Рады в статусе и.о. президента (для этого, кстати, надо устранить президента в установленном порядке – истечение полномочий в перечень не входит) права подписывать международные договора не будет.Собственно, этого было вполне достаточно, но Трампу, конечно, не хотелось быть транслятором "российского нарратива", но, главное, у него явно уже накопился свой собственный список вопросов к Зеленскому, потому вопрос он поставил иначе:"Знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия. (…) Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, у украинского народа должен быть выбор".Это пинок даже не столько в адрес самого Зеленского, сколько в адрес его европейских союзников – они уверяют, что поддерживают Украину в рамках борьбы за демократию, но Украина, по факту, недемократическая страна. Не расшифровано, правда, кто такие эти "они", которые препятствуют выборам, но тут уж список будет определяться политической целесообразностью. Одно очевидно – в число "их" Россия не входит, а вот Зеленский наверняка входит.Ответ Зеленского выглядел забавно:- "Вопрос выборов Украины, мне кажется, в первую очередь зависит от нашего народа. И это вопрос народа Украины, а не народа других государств".- "Я слышал такие намёки, что мы цепляемся за власть или я лично за кресло президента. И потому что я цепляюсь за это – потому не кончается война" (никаких намёков – Трамп сказал это прямым текстом, разве что фамилию не назвал).- "Я прошу сейчас (…) Соединённые Штаты Америки помочь мне. Можно совместно с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов".Вот так – "это вопрос народа Украины", но спрашивать у него мнения Зеленский не собирается – причём тут народ, когда сам президент США сказал проводить выборы?Впрочем, если быть до конца честным, на Украине вялотекущая подготовка к выборам, в расчёте на их проведение 25 октября, проводится. С учётом новых вводных, президентские выборы (о выборах Верховной Рады речь не идёт – она тоже "просроченная", но всё ещё полномочная) могут быть проведены самое раннее в середине мая (два месяца на решение юридических и организационных вопросов + три месяца избирательной кампании). Учитывая, что непонятно, чего он затребует для "безопасности" и сколько времени займет её обеспечение не факт, что для этого хватит года.На самом деле для проведения президентских выборов есть два принципиальных препятствия.Во-первых, Конституция предполагает проведение президентских выборов в том числе во время действия военного и чрезвычайного положения, однако Избирательный кодекс проведение выборов в таких условиях запрещает.Решается вопрос достаточно просто – путём внесения изменений в кодекс. Правда, есть основания полагать, что простым путём киевские власти не пойдут. Если ограничиться только этим, то возникнет вопрос – а почему это раньше не делалось? А это прямой путь к уголовному делу по поводу узурпации власти Зеленским.Поэтому скорее всего будет принят разовый закон, позволяющий на каких-то специальных основаниях провести выборы в 2026 году и описывающий особенности их проведения (так или иначе в ИК должна быть хотя бы одним предложением описаны особенности процедуры в таком случае).Во-вторых, в бюджет на следующий год расходы на проведение выборов не заложены. Более того, если будет принято решение проводить выборы, взять их будет неоткуда – разве что напечатать, что вызовет предсказуемое недовольство МВФ. Так что деньги придётся просить у инициаторов проведения выборов – у США (странно, что Зеленский об этом не упомянул).Все остальные вопросы носят организационный характер и худо-бедно могут быть решены в рабочем порядке. Скорее и худо, и бедно – сложностей будет предостаточно.Само по себе огромное количество беженцев в Европе и в России создаёт огромные возможности для фальсификаций. Как минимум просто невозможно создать инфраструктуру для проведения выборов с миллионами избирателей в Европе, а в России её просто никто создавать не будет. Так что Трамп совершенно напрасно упомянул о том, что Зеленский может быть переизбран – он воспримет это как разрешение нарисовать результаты по молдавской модели. Другое дело, что в нынешнем положении у него может не хватить для этого админресурса – ведь избирательный процесс придётся сочетать с восстановлением управляемости, которая была частично утрачена в результате отставки Ермака.Таким образом, ключевым вопросом является вопрос безопасности. Первая мысль, которая приходит в голову – Зеленский хочет попросить ещё денег, чтобы было что забрать на пенсию в случае проигрыша.Но, думаем, не всё так просто – он ведь не сказал, что вопрос упирается в финансы и/или в поставки, например, новых ЗРК, а значит это повод, чтобы не допустить проведения выборов вообще. Для этого достаточно потребовать чего-то недостижимого – например установления режима прекращения огня (на который Россия почти наверняка не согласиться) или ввода европейских оккупационных войск (на что не согласиться не только Россия, но, скорее всего и США).В общем, следует ожидать от Зеленского продолжения нынешней политики – на словах он двумя руками за реализацию мирных инициатив Трампа, но, когда доходит до дела, выполнение американской программы обставляется неприемлемыми требованиями.В общем, Зеленский продолжает объяснять Трампу, что пока он остаётся во главе Украины никакого мира не будет. И даже, как видим, объясняет, как это работает – в результате выборов он может уйти от власти и тогда война прекратиться (это, кстати, не так – мы уже обращали внимание на то, что в списке актуальных кандидатов на пост президента отсутствуют политики, последовательно выступающие за мирное урегулирование конфликта). Думаем, Трамп это понимает, но возможности решения этой проблемы у него ограничены.О проблемах с назначением и проведением выборов можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украинские выборы-2025: провести нельзя отменить"
Украина.ру
А что, так можно было? Зеленский идёт на выборы…

Не протяжении трёх лет весь мир знал, что на Украине проводить выборы нельзя, потому что военное положение и потому что проведения выборов могут требовать только российские агенты. Однако, стоило 9 декабря американскому президенту заявить, что Украине нужны выборы, как повестка тут поменялась – выборы проводить уже можно...
Почему Дональд Трамп решил выступить в качестве "российского агента" в общем-то понятно – Россия готова подписывать мирный договор только с легитимным руководством Украины. Условно легитимной является только Верховная Рада, но глава Рады в статусе и.о. президента (для этого, кстати, надо устранить президента в установленном порядке – истечение полномочий в перечень не входит) права подписывать международные договора не будет.
Собственно, этого было вполне достаточно, но Трампу, конечно, не хотелось быть транслятором "российского нарратива", но, главное, у него явно уже накопился свой собственный список вопросов к Зеленскому, потому вопрос он поставил иначе:
"Знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия. (…) Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, у украинского народа должен быть выбор".
Это пинок даже не столько в адрес самого Зеленского, сколько в адрес его европейских союзников – они уверяют, что поддерживают Украину в рамках борьбы за демократию, но Украина, по факту, недемократическая страна. Не расшифровано, правда, кто такие эти "они", которые препятствуют выборам, но тут уж список будет определяться политической целесообразностью. Одно очевидно – в число "их" Россия не входит, а вот Зеленский наверняка входит.
Ответ Зеленского выглядел забавно:
4 декабря, 04:45
4 декабря, 04:45
"С Зеленским мы не будем иметь дело": Безпалько о том, почему нельзя договориться с УкраинойЗаявление о невозможности договориться с действующим руководством Украины означает отказ Москвы вести дела с Владимиром Зеленским. Для появления нового человека на месте руководителя Украины потребуется не менее трех месяцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
- "Вопрос выборов Украины, мне кажется, в первую очередь зависит от нашего народа. И это вопрос народа Украины, а не народа других государств".
- "Я слышал такие намёки, что мы цепляемся за власть или я лично за кресло президента. И потому что я цепляюсь за это – потому не кончается война" (никаких намёков – Трамп сказал это прямым текстом, разве что фамилию не назвал).
- "Я прошу сейчас (…) Соединённые Штаты Америки помочь мне. Можно совместно с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов".
Вот так – "это вопрос народа Украины", но спрашивать у него мнения Зеленский не собирается – причём тут народ, когда сам президент США сказал проводить выборы?
Впрочем, если быть до конца честным, на Украине вялотекущая подготовка к выборам, в расчёте на их проведение 25 октября, проводится. С учётом новых вводных, президентские выборы (о выборах Верховной Рады речь не идёт – она тоже "просроченная", но всё ещё полномочная) могут быть проведены самое раннее в середине мая (два месяца на решение юридических и организационных вопросов + три месяца избирательной кампании). Учитывая, что непонятно, чего он затребует для "безопасности" и сколько времени займет её обеспечение не факт, что для этого хватит года.
На самом деле для проведения президентских выборов есть два принципиальных препятствия.
22 ноября, 05:50
22 ноября, 05:50
"Армия уже разбегается": Ищенко о том, почему смена власти в Киеве приведет к кризису легитимностиПопытка поставить пост президента Украины другого кандидата вместо Зеленского приведет к полной утрате легитимности украинской власти и катастрофическим последствиям для ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Во-первых, Конституция предполагает проведение президентских выборов в том числе во время действия военного и чрезвычайного положения, однако Избирательный кодекс проведение выборов в таких условиях запрещает.
Решается вопрос достаточно просто – путём внесения изменений в кодекс. Правда, есть основания полагать, что простым путём киевские власти не пойдут. Если ограничиться только этим, то возникнет вопрос – а почему это раньше не делалось? А это прямой путь к уголовному делу по поводу узурпации власти Зеленским.
Поэтому скорее всего будет принят разовый закон, позволяющий на каких-то специальных основаниях провести выборы в 2026 году и описывающий особенности их проведения (так или иначе в ИК должна быть хотя бы одним предложением описаны особенности процедуры в таком случае).
Во-вторых, в бюджет на следующий год расходы на проведение выборов не заложены. Более того, если будет принято решение проводить выборы, взять их будет неоткуда – разве что напечатать, что вызовет предсказуемое недовольство МВФ. Так что деньги придётся просить у инициаторов проведения выборов – у США (странно, что Зеленский об этом не упомянул).
Все остальные вопросы носят организационный характер и худо-бедно могут быть решены в рабочем порядке. Скорее и худо, и бедно – сложностей будет предостаточно.
Само по себе огромное количество беженцев в Европе и в России создаёт огромные возможности для фальсификаций. Как минимум просто невозможно создать инфраструктуру для проведения выборов с миллионами избирателей в Европе, а в России её просто никто создавать не будет. Так что Трамп совершенно напрасно упомянул о том, что Зеленский может быть переизбран – он воспримет это как разрешение нарисовать результаты по молдавской модели. Другое дело, что в нынешнем положении у него может не хватить для этого админресурса – ведь избирательный процесс придётся сочетать с восстановлением управляемости, которая была частично утрачена в результате отставки Ермака.
3 декабря, 15:28
3 декабря, 15:28
Электоральный пейзаж после ермакова побоищаКонечно, об электоральном пейзаже говорить ещё рано. Мы не знаем, о чём договаривались украинская и американская делегации по этому поводу (не об отмене же выборов?) и знаем, что до прекращения огня выборов не будет, а вчерашние переговоры в Москве результата не дали. Тем не менее, политический ландшафт Украины серьёзно изменился
Таким образом, ключевым вопросом является вопрос безопасности. Первая мысль, которая приходит в голову – Зеленский хочет попросить ещё денег, чтобы было что забрать на пенсию в случае проигрыша.
Но, думаем, не всё так просто – он ведь не сказал, что вопрос упирается в финансы и/или в поставки, например, новых ЗРК, а значит это повод, чтобы не допустить проведения выборов вообще. Для этого достаточно потребовать чего-то недостижимого – например установления режима прекращения огня (на который Россия почти наверняка не согласиться) или ввода европейских оккупационных войск (на что не согласиться не только Россия, но, скорее всего и США).
В общем, следует ожидать от Зеленского продолжения нынешней политики – на словах он двумя руками за реализацию мирных инициатив Трампа, но, когда доходит до дела, выполнение американской программы обставляется неприемлемыми требованиями.
В общем, Зеленский продолжает объяснять Трампу, что пока он остаётся во главе Украины никакого мира не будет. И даже, как видим, объясняет, как это работает – в результате выборов он может уйти от власти и тогда война прекратиться (это, кстати, не так – мы уже обращали внимание на то, что в списке актуальных кандидатов на пост президента отсутствуют политики, последовательно выступающие за мирное урегулирование конфликта). Думаем, Трамп это понимает, но возможности решения этой проблемы у него ограничены.
О проблемах с назначением и проведением выборов можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украинские выборы-2025: провести нельзя отменить"
