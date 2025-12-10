А что, так можно было? Зеленский идёт на выборы…
Не протяжении трёх лет весь мир знал, что на Украине проводить выборы нельзя, потому что военное положение и потому что проведения выборов могут требовать только российские агенты. Однако, стоило 9 декабря американскому президенту заявить, что Украине нужны выборы, как повестка тут поменялась – выборы проводить уже можно...
Почему Дональд Трамп решил выступить в качестве "российского агента" в общем-то понятно – Россия готова подписывать мирный договор только с легитимным руководством Украины. Условно легитимной является только Верховная Рада, но глава Рады в статусе и.о. президента (для этого, кстати, надо устранить президента в установленном порядке – истечение полномочий в перечень не входит) права подписывать международные договора не будет.
Собственно, этого было вполне достаточно, но Трампу, конечно, не хотелось быть транслятором "российского нарратива", но, главное, у него явно уже накопился свой собственный список вопросов к Зеленскому, потому вопрос он поставил иначе:
"Знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия. (…) Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, у украинского народа должен быть выбор".
Это пинок даже не столько в адрес самого Зеленского, сколько в адрес его европейских союзников – они уверяют, что поддерживают Украину в рамках борьбы за демократию, но Украина, по факту, недемократическая страна. Не расшифровано, правда, кто такие эти "они", которые препятствуют выборам, но тут уж список будет определяться политической целесообразностью. Одно очевидно – в число "их" Россия не входит, а вот Зеленский наверняка входит.
Ответ Зеленского выглядел забавно:
- "Вопрос выборов Украины, мне кажется, в первую очередь зависит от нашего народа. И это вопрос народа Украины, а не народа других государств".
- "Я слышал такие намёки, что мы цепляемся за власть или я лично за кресло президента. И потому что я цепляюсь за это – потому не кончается война" (никаких намёков – Трамп сказал это прямым текстом, разве что фамилию не назвал).
- "Я прошу сейчас (…) Соединённые Штаты Америки помочь мне. Можно совместно с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов".
Вот так – "это вопрос народа Украины", но спрашивать у него мнения Зеленский не собирается – причём тут народ, когда сам президент США сказал проводить выборы?
Впрочем, если быть до конца честным, на Украине вялотекущая подготовка к выборам, в расчёте на их проведение 25 октября, проводится. С учётом новых вводных, президентские выборы (о выборах Верховной Рады речь не идёт – она тоже "просроченная", но всё ещё полномочная) могут быть проведены самое раннее в середине мая (два месяца на решение юридических и организационных вопросов + три месяца избирательной кампании). Учитывая, что непонятно, чего он затребует для "безопасности" и сколько времени займет её обеспечение не факт, что для этого хватит года.
На самом деле для проведения президентских выборов есть два принципиальных препятствия.
Во-первых, Конституция предполагает проведение президентских выборов в том числе во время действия военного и чрезвычайного положения, однако Избирательный кодекс проведение выборов в таких условиях запрещает.
Решается вопрос достаточно просто – путём внесения изменений в кодекс. Правда, есть основания полагать, что простым путём киевские власти не пойдут. Если ограничиться только этим, то возникнет вопрос – а почему это раньше не делалось? А это прямой путь к уголовному делу по поводу узурпации власти Зеленским.
Поэтому скорее всего будет принят разовый закон, позволяющий на каких-то специальных основаниях провести выборы в 2026 году и описывающий особенности их проведения (так или иначе в ИК должна быть хотя бы одним предложением описаны особенности процедуры в таком случае).
Во-вторых, в бюджет на следующий год расходы на проведение выборов не заложены. Более того, если будет принято решение проводить выборы, взять их будет неоткуда – разве что напечатать, что вызовет предсказуемое недовольство МВФ. Так что деньги придётся просить у инициаторов проведения выборов – у США (странно, что Зеленский об этом не упомянул).
Все остальные вопросы носят организационный характер и худо-бедно могут быть решены в рабочем порядке. Скорее и худо, и бедно – сложностей будет предостаточно.
Само по себе огромное количество беженцев в Европе и в России создаёт огромные возможности для фальсификаций. Как минимум просто невозможно создать инфраструктуру для проведения выборов с миллионами избирателей в Европе, а в России её просто никто создавать не будет. Так что Трамп совершенно напрасно упомянул о том, что Зеленский может быть переизбран – он воспримет это как разрешение нарисовать результаты по молдавской модели. Другое дело, что в нынешнем положении у него может не хватить для этого админресурса – ведь избирательный процесс придётся сочетать с восстановлением управляемости, которая была частично утрачена в результате отставки Ермака.
Таким образом, ключевым вопросом является вопрос безопасности. Первая мысль, которая приходит в голову – Зеленский хочет попросить ещё денег, чтобы было что забрать на пенсию в случае проигрыша.
Но, думаем, не всё так просто – он ведь не сказал, что вопрос упирается в финансы и/или в поставки, например, новых ЗРК, а значит это повод, чтобы не допустить проведения выборов вообще. Для этого достаточно потребовать чего-то недостижимого – например установления режима прекращения огня (на который Россия почти наверняка не согласиться) или ввода европейских оккупационных войск (на что не согласиться не только Россия, но, скорее всего и США).
В общем, следует ожидать от Зеленского продолжения нынешней политики – на словах он двумя руками за реализацию мирных инициатив Трампа, но, когда доходит до дела, выполнение американской программы обставляется неприемлемыми требованиями.
В общем, Зеленский продолжает объяснять Трампу, что пока он остаётся во главе Украины никакого мира не будет. И даже, как видим, объясняет, как это работает – в результате выборов он может уйти от власти и тогда война прекратиться (это, кстати, не так – мы уже обращали внимание на то, что в списке актуальных кандидатов на пост президента отсутствуют политики, последовательно выступающие за мирное урегулирование конфликта). Думаем, Трамп это понимает, но возможности решения этой проблемы у него ограничены.
О проблемах с назначением и проведением выборов можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украинские выборы-2025: провести нельзя отменить"
