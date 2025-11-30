https://ukraina.ru/20251130/latinoamerikanskaya-avantyura-trampa-1072406834.html

Латиноамериканская авантюра Трампа

Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. По форме, поскольку он обратился не только к "наркоторговцам и торговцам людьми", но и "ко всем авиакомпаниям", речь идёт о введении бесполётной зоны, накрывающей не только Венесуэлу, но и прилегающие территории и акватории, неясно на какую глубину.

2025-11-30T01:23

Бесполётная зона введена решением президента США. В принципе, я уже писал о том, что после Второй Мировой войны испуганное человечество попыталось делегитимировать любой военный конфликт. Фактически объявление войны, неважно по какой причине, стало приравниваться к агрессии. Поэтому все страны научились вести войны без их официального объявления (воевать-то бывает надо). Главные механизмы запуска такой войны: отказ называть войну войной и отказ от соблюдения национальных процедур объявления войны.Поскольку в подавляющем большинстве современных государств (республик и конституционных монархий, собирательно именуемых демократиями) право объявления войны принадлежит парламенту, отказ от формального объявления войны позволял обойтись без санкции парламента. Например, объявлялась какая-нибудь "бесполётная зона" или "операция по борьбе с наркотиками", или с террористами, или с оружием массового поражения и т. д. Но, обходя национальные процедуры объявления войны, в большинстве случаев государства всё же старались придерживаться хотя бы видимости соблюдения норм международного права и обращались за санкцией в ООН. Там можно было в качестве "доказательства" показать пробирку с белым порошком или вообще ничего не показывать, завив, что "у нас есть данные разведки, но они секретны", но санкцию Совбеза ООН на силовые действия старались всё же получить.Если санкцию получить не удавалось или было изначально ясно, что её не дадут, находились иные пути, например защита уже введённых в регион миротворцев или гуманитарная операция по "спасению мирного населения от преступлений режима". Для последнего случая даже была придумана формулировка "гуманитарная интервенция", обоснованием права и даже обязанности организации гуманитарной интервенции стал геноцид 1994 года в Руанде. Некоторые наблюдатели даже считали, что геноцид был специально срежиссирован западными спецслужбами для демонстрации ужасных последствий, к которым ведёт "беспомощность ООН" с её длительными и сложными процедурами. Тогда, под впечатлением массовых жертв руандийского геноцида, мировое сообщество по умолчанию согласилось, что "цивилизованный мир" имеет право и обязанность в критических случаях "наводить порядок", не дожидаясь решения ООН.Однако, чтобы такие действия не выглядели односторонним диктатом, даже США старались в подобных случаях (когда они действовали без мандата ООН) заручиться поддержкой как можно более крупной коалиции. США старались избегать не только собственных односторонних действий, но и односторонних действий в рамках НАТО, привлекая в коалицию страны, не являющиеся челнами блока. Например, в Ираке им понадобились украинские и грузинские военные не потому, что без соответствующих малочисленных контингентов Запад не мог там обойтись, а в связи с тем, что тогда они были членами СНГ, таким образом их присутствие в Ираке создавало видимость международного консенсуса вне ООН.В случае с Венесуэлой США не просто угрожают войной на основании голословных обвинений, но и пытаются осуществлять военно-морскую блокаду побережья. Однако, морская блокада имеет свои "минусы" в плане эскалации. Например, вы, конечно, можете досматривать все суда, под любым флагом, идущие в страну, блокаду которой осуществляете, но если не находите на них наркотики, борьба с контрабандой которых стала официальной причиной проведения Вашингтоном военной операции, то обязаны извиняться и пропускать их, даже если они везут в Венесуэлу ракеты и танки из России или Китая – торговать с Венесуэлой никто не запрещал, танки же в производстве наркотиков использовать нельзя, а вот для борьбы правительства с наркокартелями вполне.Точно так же российские, китайские, индийские и любые другие танкеры могут вывозить венесуэльскую нефть через кольцо блокады. Попытки помешать будут квалицированы уже как агрессия против государства под чьим флагом шло судно или даже чьи товары перевозило.Но самолёт нельзя досмотреть в воздухе. Бесполётная зона означает запрет на полёты любых военных и гражданских воздушных судов. Об этом же прямо свидетельствует обращение Трампа к авиакомпаниям.То есть, для того чтобы заявление Трампа оказалось не простым сотрясением воздуха, а реальной мерой, США необходимо, во-первых, воспретить полёты над территорией Венесуэлы её собственной авиации, включая военную. Но для того, чтобы создать угрозу самолётам венесуэльских ВВС американцам придётся либо отправлять свои истребители в зону действия ПВО Венесуэлы, а также в зону их ответного поражения истребителями ВВС Венесуэлы, либо подводить свои корабли (с системами ПВО) впритык к побережью, где они станут мишенями для береговых противокорабельных ракетных комплексов, но при этом смогут закрыть воздушное пространство Венесуэлы лишь процентов на 70.Однако главная проблема для Трампа заключается отнюдь не в риске потерять самолёт или корабль. Он может надеяться, что Мадуро не решится дать приказ стрелять по американским авиации и флоту или же на то, что если выстрелят, то всё равно не попадут, или что ПВО/ПРО американской группировки окажется способным сбить все ракеты, угрожающие ей.Главной проблемой является то, что воздушное пространство закрыто для всех. То есть, если в Венесуэлу будет лететь российский или китайский транспортный или даже пассажирский борт, американцы должны его сбивать: самолёт не корабль, на лету не досмотришь. Конечно, сбивать они должны не только российские или китайские гражданские самолёты, но на других они бы плюнули, а здесь необдуманный поступок чреват конфронтацией с ядерной державой (или с двумя сразу – с первой и третьей в мире по ядерному потенциалу). Это при том, что Трамп пытается переиграть Пекин и Москву без срыва в чисто военное противостояние, которое США просто не вытянут.Мы не знаем отдавал ли Трамп какой-то приказ американской группировке и если отдавал, то как он звучал. Если отдавал в формате своего обращения, то конфликт может разгореться в любой момент. Военные не должны думать над тем, кого стоит сбивать, а кого не стоит. Они должны просто выполнять приказ. Следовательно, если приказ о бесполётной зоне был отдан, то любое, следующее в Венесуэлу воздушное судно находится в опасности. Тем более, что американцы уже сбивали когда-то гражданские самолёты в международном воздушном пространстве и над Европой, и над Персидским заливом.Более того, если американцы, после объявления о бесполётной зоне не смогут её обеспечить или сделают исключение для способных за себя постоять государств, то удар по престижу США будет огромным, а средства, потраченные на выдвижение к берегам Венесуэлы экспедиционных сил, уйдут впустую.Такой провал Трамп не может себе позволить. Через месяц начинается год промежуточных выборов. Первые партийные праймериз по выдвижению кандидатов в палату представителей должны пройти уже в феврале 2026 года, сами выборы пройдут 3-го ноября. Потенциальный латиноамериканский провал Трампа нанесёт серьёзный удар по шансам его однопартийцев сохранить большинство в палате представителей. То есть, проигрывать Трампу нельзя. Судя по всему, он верит в свою способность заставить Мадуро уйти добровольно. Если Трамп прав (даже если это будет формальный уход с передачей власти преемнику из числа сторонников Мадуро) у него есть шанс выиграть информационную кампанию вокруг Венесуэлы. Он скажет: "Я побелил Мадуро и спас США от наркотиков". И то, и другое будет ложью, но американцы поверят.Но что будет если Мадуро откажется уходить и даст отпор? А если Россия и Китай начнут слать ему оружие в разы больше, чем шлют сейчас? Сбивать самолёты и топить или захватывать суда? А если Китай пошлёт свой флот к берегам Венесуэлы, а Россия к берегам Аляски? А если они ответят не асимметрично, а симметрично?Трамп затеял опасную авантюру. В своё время у него хватило ума отозвать флот от берегов КНДР, но там было собственное корейское ядерное оружие, да и сам Трамп был моложе и здоровее, времени для реализации своих надежд и планов у него было больше. Американские внутриполитические ставки были ниже, международные позиции США находились в не столь плачевном состоянии как сейчас. Даже украинский кризис ещё не был проигран, тогда он только разгорался.А как Трамп поступит сейчас, если блеф не сработает?

2025

