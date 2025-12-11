https://ukraina.ru/20251211/kto-vmesto-ermaka-skudnost-uma-pri-vsem-bogatstve-vybora--1072937035.html

Кто вместо Ермака. Скудность ума при всем богатстве выбора

28 ноября 2025 года Андрей Ермак, он же по "пленкам Миндича" Алла Борисовна, он же Али Баба , покинул пост главы офиса Зеленского. Предполагалось что довольно быстро появится фигура, которая сможет его заменить. Но прошло почти две недели и такого лица так и не возникло.

Новый глава офиса не был назначен и это только усилило ощущение управленческого вакуума вокруг Зеленского. На этой неделе он сделал два заявления, которые звучали весьма противоречиво. Первое сводилось к тому что он уже привык работать без главы Офиса и что непонятно нужен ли ему вообще Офис, хотя в этом было много лукавства, поскольку вся система украинской власти держится на ручном управлении. Второе заявление касалось списка возможных назначенцев на пост руководителя Офиса президента Украины. Но, обо всем подробнее.По состоянию на сегодня, несмотря на лукавые слова Зеленского, его Офис продолжает в полной мере выполнять свои функции и более того продолжает в полной мере осуществлять свои теневые управляющие задачи, которые давно стали главным инструментом контроля над украинским госаппаратом. По факту, после отставки Ермака работой Офиса руководит один из его заместителей - Виктор Федорович. Это конечно не Виктор Федорович Янукович, а бывший глава закарпатской областной администрации и бывший сотрудник центрального аппарата СБУ Виктор Микита.Примечательно, что, как говорят знающие люди, именно этот человек стоял за всеми крупнейшими атаками президента Украины против мэров крупных городов. Против мэра Киева Кличко, мэра Львова Садового, мэра Днепропетровска Филатова, мэра Одессы Труханова. Против мэра Чернигова и ряда других городов. Именно Микита курировал укрепление и ужесточение президентской вертикали. Его ключевой сферой ответственности в офисе была работа, направленная фактически на обнуление местного самоуправления на Украине.И сейчас после отставки Ермака именно он управляет ситуацией. Как говорят знающие люди после назначения нового главы офиса (а Микита не претендует на эту должность), он сохранит свой пост и свои компетенции, а так же свою сферу ответственности. И сохранит свои позиции которые остаются высокими хотя и крайне непубличными. Идем дальше.Что касается списка, который озвучил Зеленский и который вероятно на данный момент является исчерпывающим, поскольку не приходится ожидать появления какой то неожиданной новой фигуры, то этот список выглядит следующим образом. Михаил Федоров - вице-премьер. Денис Шмыгаль - министр обороны и бывший премьер министр. Кирилл Буданов* - глава ГУР МО Украины. Павел Палиса - зам руководителя Офиса и Сергей Кислица - первый зам главы МИДа. Само наличие такого разношерстного списка показывает, что могут рассматриваться очень разные варианты развития событий вокруг самого Зеленского. И сам Зеленский может выбирать очень разные стратегии поведения в текущей кризисной ситуации.Достаточно долгая пауза почти две недели без назначения главы Офиса также говорит о колебаниях Зеленского и о подковерной борьбе которая развернулась вокруг этого поста. При этом я бы отметил что как я уже говорил в последние недели реальный центр управления украинской политикой постепенно смещается из Офиса президента в кабинет министров, а точнее в сторону того же Михаила Федорова, и в парламент, а точнее к Давиду Арахамии и тех кто стоит за ним.Что до американцев, то как мне говорят, они не хотят прихода на пост главы Офиса человека который будет однозначной креатурой Ермака. Сам Ермак, как я уже отмечал пытается сохранить управление украинским госаппаратом и формирует себе альтернативный теневой кабинет. Он стремится наладить плотную связку с Микитой и рядом заместителей Офиса, а также пытается выстраивать взаимодействие с министрами включая Свериденко. Однако пока картина остается размыта. Я бы обратил внимание на тот факт, что на днях министр финансов США Скотт Бессент провел обстоятельное и продолжительное общение с Юлией Свериденко по широкому кругу вопросов, хотя ранее подобные форматы общения были характерны для диалога с Зеленским или Ермаком. Да, Свериденко действительно входила в переговорную группу от Украины и вела техническую часть той самой "ресурсной сделки" и общалась с Бессентом. Но все равно это выглядит как показательное дистанцирование от Зеленского и его офиса что в контексте текущего кризиса имеет принципиальное значение.Так вот американцы даже если не задекларировали открыто собственный не интерес к тому, кто займет пост главы офиса, и, повторюсь, они против того, чтобы это был человек Ермака, то по крайней мере показали, что не будут воспринимать новоназначенного руководителя офиса как влиятельный центр политической силы на Украине. Таким каким был Ермак, который по сути дела играл в местную вариацию бироновщины и полностью концентрировал власть вокруг себя. Американцы внимательно следят за тем, что собирается предпринять Зеленский и именно поэтому вероятно до сих пор не назначен новый глава Офиса, поскольку Штаты блокируют попытки Ермака сохранить влияние.Теперь рассмотрим персоналии предметно. На сегодняшний день, как говорят инсайдеры, наиболее вероятным кандидатом является Денис Шмыгаль, министр обороны и бывший премьер министр. Зеленский озвучивая список людей объяснял отсутствие назначений тем что якобы вырабатывается алгоритм их назначения, хотя по сути речь идет о торге и поиске замен под каждую фигуру. Мол, Шмыгаля как министра обороны сложно отправить в отставку через парламент и затем назначить нового министра. На деле, повторюсь, это вопрос торга, а управлять министерством может и и.о. Практика эта на Украине достаточно частая.Причем называют Дениса Шмыгаля как наиболее компромиссный вариант. Он понятен и приемлем для Ермака, он понятен и приемлем для американцев, он не обладает собственными политическими амбициями и это устраивает Зеленского. Он приемлем и для анти Зеленской коалиции и для фронды внутри команды Зеленского, включая Арахамию и Федорова.Идем дальше. Второй по вероятности назначения фигурой, как ни странно, является глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*. Это уже довольно сильное перекраивание политической картины Украины поскольку Буданов был очевидным конкурентом и недругом Ермака и остается им даже несмотря на то, что Ермак сбит, но продолжает пытаться влиять на процессы. Буданов вряд ли будет терпеть во власти людей Ермака и будет всеми способами пытаться их выдавить.При этом Буданов - человек, которого нельзя отнести к анти Зеленской коалиции. Он входит в широкий круг команды Зеленского и наиболее тесно связан с Давидом Арахамией. Ну и как и Арахамия он полностью ориентирован на американское разведсообщество, что делает его фигурой приемлемой для Вашингтона и одновременно потенциально опасной для остаточного влияния Ермака.Дальше идут две персоны которые однозначно относятся к людям Ермака и их назначение будет означать что статус-кво в определенном смысле сохраняется, а Ермак вместе с Зеленским консервирует конструкцию, по которой сейчас активно наносятся удары со стороны анти Зеленской коалиции и антикоррупционных органов. Первая фигура - это первый заместитель министра иностранных дел Кислица. Кстати, говорят, что Ермак вынашивал планы еще в этом году заменить действующего главу МИДа Сибигу на Кислицу. Отношения между Сибигой и Ермаком разладились и Кислица по замыслу Ермака должен был стать министром иностранных дел. Но исчез сам Ермак из управленческой вертикали, и теперь он пытается протолкнуть Кислицу как свой вариант на пост главы Офиса. Второй человек, который абсолютно точно является креатурой Ермака и его выдвиженцем, это Павел Палиса - заместитель главы офиса. Бывший военный. Человек который выполнял для Ермака роль коммуникатора с военным сословием. Но повторюсь шансы именно на их назначение крайне невелики и этому серьезно сопротивляются Соединенные Штаты и тем более анти Зеленская коалиция.Наконец кандидат, назначение которого будет означать полную смену конструкции украинской власти и смену парадигмы деятельности Зеленского. Это - Михаил Федоров. Его приход на пост главы Офиса фактически станет укреплением фронтмена фронды внутри команды Зеленского и одновременно фигуры, на которую делают ставку Соединенные Штаты и антикоррупционные органы. Федорова поддерживают все эти совмещенные группировки, включая так называемых соросят в украинской политике. Если он займет пост главы офиса, это станет в некотором смысле капитуляцией Зеленского, поскольку Федорова уже прочат и на пост премьера, и он является человеком обласканным вниманием американцев. Это будет означать, что анти Зеленская коалиция в целом победила и вся конструкция власти, которую выстраивал Ермак, пусть и под Зеленского будет разрушена за очень короткий период.Думаю что ждать назначения осталось совсем немного и повторюсь персона которую выберет Зеленский или которую согласует Зеленский будет очень многое говорить о том, как будет выглядеть сама система власти на Украине в ближайшие месяцы. Не стоит заглядывать слишком далеко, потому что в любом случае этот человек будет временной фигурой. Временной фигурой по сути уже является и сам Зеленский поскольку его политическое будущее определяется не им, а теми кто формирует повестку вокруг него.Подробнее о политической ситуации на Украине после отставке Ермака - в статье "Полная турбулентность в украинской политике: элиты, силовики и "вертикаль власти" заходят в штопор"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

