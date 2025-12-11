Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 11 декабря - 11.12.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 11 декабря
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 11 декабря
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 11 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях
По его словам, российские войска взяли под контроль Северск, а также продолжают зачистку Гуляйполя, Мирнограда и Константиновки.
видео, северск, константиновка, александр "варяг" матюшин, украина.ру, видео
Видео, Северск, Константиновка, Александр "Варяг" Матюшин, Украина.ру

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 11 декабря

10:00 11.12.2025
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях
По его словам, российские войска взяли под контроль Северск, а также продолжают зачистку Гуляйполя, Мирнограда и Константиновки.
