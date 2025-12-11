https://ukraina.ru/20251211/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-11-dekabrya-1072940257.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 11 декабря

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях

По его словам, российские войска взяли под контроль Северск, а также продолжают зачистку Гуляйполя, Мирнограда и Константиновки.

