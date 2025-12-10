Павел Данилин о версии мирного плана Зеленского: Не исключаю, что Украина готовит Бучу-2 - 10.12.2025 Украина.ру
Павел Данилин о версии мирного плана Зеленского: Не исключаю, что Украина готовит Бучу-2
Павел Данилин о версии мирного плана Зеленского: Не исключаю, что Украина готовит Бучу-2 - 10.12.2025 Украина.ру
Павел Данилин о версии мирного плана Зеленского: Не исключаю, что Украина готовит Бучу-2
Вряд ли Зеленский подпишется под условиями, которые есть в плане Трампа из 27 пунктов. И даже — в модифицированном плане Трампа из 20 пунктов. Скорее всего, в Киеве тянут время и пытаются опять вывести все к обману, как это было в случае Стамбульских договоренностей.
2025-12-10T15:16
2025-12-10T15:16
Об этом в блиц-интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.Глава МИД России Сергей Лавров 10 декабря выступил на пленарном заседании Совета Федерации с большим системным докладом о внешней политике России. В частности, он заявил, что на фоне сдерживания европейскими чиновниками переговорного процесса по Украине США проявляют все большую нетерпеливость, а "мания непогрешимости", наблюдаемая у европейских элит, свидетельствует о глубочайшем кризисе ЕС.— Павел Викторович, многие наши СМИ отметили, что красной линией в выступлении главы МИД прошла мысль о том, что Россия не собирается воевать с Европой, а главная наша цель — помочь Европе отбросить воинственную пропаганду, которую постоянно твердят представители так называемой европейской партии войны. Услышат ли нас в Европе? И к кому, как вы считаете, обращался Лавров?— Я думаю, что главный месседж Сергея Лаврова был направлен на обычное население Европы и на всех, кто представляет оппозицию европейскому курсу на конфликт с Россией, то есть глобалистским структурам Запада. Это такие партии, как "Альтернатива для Германии", "Национальное объединение" Марин Ле Пен и иные национально мыслящие политики и партии в Словакии, Венгрии, Британии и других странах.То есть мы видим сейчас разворот так называемого глобалистского угара, в котором находится продажные западные элиты, в сторону национально мыслящих политиков.— Лавров позитивно и неоднократно высказался в отношении действий Трампа, отметив, что Трамп — единственный западных лидеров, кто поддержал условие России о ликвидации причин СВО…— С точки зрения дипломатии, действительно, Трамп сейчас является одним из немногих политиков (помимо Орбана, Фицо и меняющегося руководства в Чехии), которые рассматривают Россию не как дойную корову и страну, которой нужно нанести стратегическое поражение. Американский президент рассматривает Россию как некий фактор, который позволит стабилизировать ситуацию в Европе и обеспечить там мирное время.— Зеленский, на первый взгляд, вроде бы как начал проявлять смирение. Но не стоит ли за его действиями с союзниками из ЕС лишь желание просто получить передышку, а после продолжить войну?— Я полагаю, что так и есть. Уверен, для Зеленского главное — это перемирие, которое поможет получить передышку и сделать перегруппировку ВСУ, подготовить резервы, укрепить тылы и, соответственно, даст возможность Киеву усилить позиции на передовой. Именно это его цель, потому что для Зеленского главное — обеспечить продолжение войны. Без войны он никто.— Трамп рассчитывает, что сделку удастся заключить к Рождеству, которое католики отмечают 25 декабря, написала газета The Financial Times со ссылкой на источники. На ваш взгляд, это реалистичные сроки?— Я с трудом представляю себе, чтобы Зеленский подписался под теми условиями, которые есть в плане Трампа из 27 пунктов. И даже — в модифицированном плане Трампа из 20 пунктов. Скорее всего, в Киеве тянут время и пытаются опять вывести все к обману, как это случалось с Украиной неоднократно. Напомню, что Стамбульские соглашения в целом были достаточно выгодны для Украины, но она отказалась их подписывать, устроив провокацию в Буче. Так вот и в сегодняшней истории с мирным урегулированием по Украине я не исключаю, что Зеленский и Киев тоже готовят какую-то провокацию.При этом выборы на Украине без учета реалий и интересов России никак не повлияют на переговоры и подписание мирного соглашения.
Украина.ру
Павел Данилин о версии мирного плана Зеленского: Не исключаю, что Украина готовит Бучу-2

15:16 10.12.2025
 
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вряд ли Зеленский подпишется под условиями, которые есть в плане Трампа из 27 пунктов. И даже — в модифицированном плане Трампа из 20 пунктов. Скорее всего, в Киеве тянут время и пытаются опять вывести все к обману, как это было в случае Стамбульских договоренностей.
Об этом в блиц-интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Глава МИД России Сергей Лавров 10 декабря выступил на пленарном заседании Совета Федерации с большим системным докладом о внешней политике России.
В частности, он заявил, что на фоне сдерживания европейскими чиновниками переговорного процесса по Украине США проявляют все большую нетерпеливость, а "мания непогрешимости", наблюдаемая у европейских элит, свидетельствует о глубочайшем кризисе ЕС.
— Павел Викторович, многие наши СМИ отметили, что красной линией в выступлении главы МИД прошла мысль о том, что Россия не собирается воевать с Европой, а главная наша цель — помочь Европе отбросить воинственную пропаганду, которую постоянно твердят представители так называемой европейской партии войны. Услышат ли нас в Европе? И к кому, как вы считаете, обращался Лавров?
— Я думаю, что главный месседж Сергея Лаврова был направлен на обычное население Европы и на всех, кто представляет оппозицию европейскому курсу на конфликт с Россией, то есть глобалистским структурам Запада. Это такие партии, как "Альтернатива для Германии", "Национальное объединение" Марин Ле Пен и иные национально мыслящие политики и партии в Словакии, Венгрии, Британии и других странах.
То есть мы видим сейчас разворот так называемого глобалистского угара, в котором находится продажные западные элиты, в сторону национально мыслящих политиков.
Павел Данилин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля 2023, 06:14
Павел Данилин: кто онДиректор Центра политического анализа
— Лавров позитивно и неоднократно высказался в отношении действий Трампа, отметив, что Трамп — единственный западных лидеров, кто поддержал условие России о ликвидации причин СВО…
— С точки зрения дипломатии, действительно, Трамп сейчас является одним из немногих политиков (помимо Орбана, Фицо и меняющегося руководства в Чехии), которые рассматривают Россию не как дойную корову и страну, которой нужно нанести стратегическое поражение. Американский президент рассматривает Россию как некий фактор, который позволит стабилизировать ситуацию в Европе и обеспечить там мирное время.
— Зеленский, на первый взгляд, вроде бы как начал проявлять смирение. Но не стоит ли за его действиями с союзниками из ЕС лишь желание просто получить передышку, а после продолжить войну?
— Я полагаю, что так и есть. Уверен, для Зеленского главное — это перемирие, которое поможет получить передышку и сделать перегруппировку ВСУ, подготовить резервы, укрепить тылы и, соответственно, даст возможность Киеву усилить позиции на передовой. Именно это его цель, потому что для Зеленского главное — обеспечить продолжение войны. Без войны он никто.
— Трамп рассчитывает, что сделку удастся заключить к Рождеству, которое католики отмечают 25 декабря, написала газета The Financial Times со ссылкой на источники. На ваш взгляд, это реалистичные сроки?
— Я с трудом представляю себе, чтобы Зеленский подписался под теми условиями, которые есть в плане Трампа из 27 пунктов. И даже — в модифицированном плане Трампа из 20 пунктов. Скорее всего, в Киеве тянут время и пытаются опять вывести все к обману, как это случалось с Украиной неоднократно.
Напомню, что Стамбульские соглашения в целом были достаточно выгодны для Украины, но она отказалась их подписывать, устроив провокацию в Буче. Так вот и в сегодняшней истории с мирным урегулированием по Украине я не исключаю, что Зеленский и Киев тоже готовят какую-то провокацию.
При этом выборы на Украине без учета реалий и интересов России никак не повлияют на переговоры и подписание мирного соглашения. Об этом в интервью Зеленский в тумане. Елена Маркосян о том, почему Украина не сможет исполнить запрос Трампа о выборах.
