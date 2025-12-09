https://ukraina.ru/20251209/sily-pvo-za-noch-sbili-121-vrazheskiy-bespilotnik-nad-rossiey--1072829248.html
Силы ПВО за ночь сбили 121 вражеский беспилотник над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило Минобороны, передает 9 декабря телеграм-канал Украина.ру
Из них 49 сбили над территорией Белгородской области, 22 - над Крымом, десять над Рязанской, девять над Воронежской областью, восемь над акваторией Каспийского моря, по пять БПЛА над Ростовской областью и территорией Республики Калмыкия, четыре над Нижегородской, три над Липецкой, по два над Курской областью и территорией Краснодарского края, по одному дрону над Брянской и Тульской областями.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение дрона и отметил, что пострадавших и разрушений нет.В свою очередь губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атаку отразили в Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах. Слюсарь отметил, что пострадавших также нет. Информация о последствиях на земле уточняется.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России на сайте Украина.ру.
