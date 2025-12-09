https://ukraina.ru/20251209/sily-pvo-za-noch-sbili-121-vrazheskiy-bespilotnik-nad-rossiey--1072829248.html

Силы ПВО за ночь сбили 121 вражеский беспилотник над Россией

Силы ПВО за ночь сбили 121 вражеский беспилотник над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило Минобороны, передает 9 декабря телеграм-канал Украина.ру

Из них 49 сбили над территорией Белгородской области, 22 - над Крымом, десять над Рязанской, девять над Воронежской областью, восемь над акваторией Каспийского моря, по пять БПЛА над Ростовской областью и территорией Республики Калмыкия, четыре над Нижегородской, три над Липецкой, по два над Курской областью и территорией Краснодарского края, по одному дрону над Брянской и Тульской областями.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение дрона и отметил, что пострадавших и разрушений нет.В свою очередь губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атаку отразили в Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах. Слюсарь отметил, что пострадавших также нет. Информация о последствиях на земле уточняется.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России на сайте Украина.ру.

