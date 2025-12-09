https://ukraina.ru/20251209/germaniya-prizvala-kitay-povliyat-na-umirotvorenie-ukrainy--1072833012.html

Германия призвала Китай повлиять на умиротворение Украины

Германия призвала Китай повлиять на умиротворение Украины - 09.12.2025 Украина.ру

Германия призвала Китай повлиять на умиротворение Украины

Урегулирование украинского кризиса обсудил 8 декабря в Пекине министр иностранных дел КНР Ван И с немецким коллегой Иоганном Вадефулем. Об этом сообщает МИД Китая

2025-12-09T09:34

2025-12-09T09:34

2025-12-09T09:34

новости

китай

германия

пекин

ес

украина

международные отношения

международная политика

переговоры по украине 2025

новости переговоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072832103_0:135:600:473_1920x0_80_0_0_ae9ffa48acb5edff72e4f0f24b053491.jpg

Визит главы МИД ФРГ "был сопряжен с трудностями", отметили китайские дипломаты. По их мнению, время визита не имеет значения, важна его цель. "Китайско-германское сотрудничество благоприятно для развития обеих стран и совместного решения глобальных проблем. Китай и Германия должны взять на себя ответственность как крупные державы, основанные на взаимном уважении, преодолевая различия в социальных системах и исторических культурах, чтобы построить более зрелую и позитивную модель взаимодействия и более стабильную двустороннюю политическую основу", - заявили в МИД КНР.Официальный Пекин выразил надежду, что Берлин "будет относиться к Китаю более объективно и рационально, будет придерживаться позиции китайско-германского партнерства и рассматривать развитие Китая как возможность для углубления сотрудничества и движущую силу взаимной выгоды, совместно содействуя стабильному и здоровому развитию китайско-германского всестороннего стратегического партнерства".Ван И заявил, что Китай готов работать с Германией для поддержания тесных контактов на высоком уровне. Китайская сторона готова к укреплению стратегической коммуникации, согласованию стратегий развития и продвижения прагматического сотрудничества, придавая импульс развитию китайско-германских отношений. Ван И "выразил надежду, что Германия призовет ЕС вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая, придерживаться правильного направления взаимовыгодного сотрудничества, разрешать разногласия путем диалога и избегать политизации экономических вопросов, инструментализации торговых вопросов или чрезмерной секьюритизации обычного сотрудничества".В Пекине уверены, что обе страны должны укреплять солидарность и сотрудничество для содействия построению более справедливой и равноправной системы глобального управления.Ван И подробно изложил принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу. Он отметил, что Япония даже спустя 80 лет после Второй мировой войны не подвергла тщательному анализу историю своей агрессии. Глава МИД КНР выразил надежду на поддержку Берлином позиции Китая по вопросу территориальной целостности, включая тайвааньский вопрос.Вальдефуль заявил, что Германия твёрдо придерживается политики одного Китая, и эта позиция не изменится. Она готова поддерживать тесные контакты с Китаем на высоком уровне и углублять сотрудничество в различных сферах.Стороны также обменялись мнениями по украинскому кризису, сообщили в МИД КНР. "Вадефуль представил позицию Германии, выразив надежду, что Китай будет использовать своё влияние для содействия скорейшему урегулированию украинского кризиса. Ван И подтвердил последовательную позицию Китая, заявив, что все стороны должны ценить нынешнюю динамику политического урегулирования кризиса, идти навстречу друг другу и в конечном итоге достичь справедливого, прочного и обязывающего мирного соглашения путём диалога и переговоров", - сказано в официальном сообщении."Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, и продолжит играть конструктивную роль в этом вопросе", - подчеркнули в Пекине.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ключ от сделки в Вашингтоне: какими рычагами давления Трамп обладает. Хроника событий на утро 9 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

китай

германия

пекин

украина

евразия

европа

азия

фрг

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, германия, пекин, ес, украина, международные отношения, международная политика, переговоры по украине 2025, новости переговоров, итоги переговоров, евразия, европа, азия, сво, новости сво сейчас, завершение сво, фрг, мид фрг, мид кнр, дипломаты, дипломатические отношения