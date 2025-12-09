https://ukraina.ru/20251209/evropa-dvizhetsya-v-plokhom-napravlenii-tramp-predupredil-es-1072833645.html

"Европа движется в плохом направлении": Трамп предупредил ЕС

"Европа движется в плохом направлении": Трамп предупредил ЕС - 09.12.2025 Украина.ру

"Европа движется в плохом направлении": Трамп предупредил ЕС

Европа идёт не туда и должна соблюдать осторожность. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает французская Le Figaro

2025-12-09T10:22

2025-12-09T10:22

2025-12-09T10:22

новости

дональд трамп

сша

европа

вашингтон

ес

украина.ру

международные отношения

международная политика

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071227727_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_0d88ed27a59227fd7e131ff3d7bed311.jpg

Трамп предупредил в понедельник, что политики Европы ведут её в неверном направлении и это очень плохо для жителей этой части континента. Заявление последовало через несколько дней после того, как Вашингтон опубликовал новую стратегию национальной безопасности. В документе США декларируют иной подход, чем европейские страны к вопросу миграции."Европе следует быть очень осторожной ", — заявил президент США журналистам в Белом доме."Европа движется в плохом направлении, это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно изменилась", - добавил Трамп.Стратегия национальной безопасности США была опубликована в пятницу 5 декабря. По мнению французского издания, в документе излагается "явно националистическая" позиция нынешней администрации Белого дома.Американские стратеги констатировали "цивилизационную эрозию" Европы и призвали к борьбе с "массовой миграцией ". "Если нынешние тенденции сохранятся, (европейский) континент изменится до неузнаваемости через 20 лет или меньше ", — сказано в документе. Администрация Трампа осуждает, среди прочего, решения ЕС, которые, по её мнению, "подрывают политическую свободу и суверенитет, миграционную политику, которая трансформирует континент и создаёт напряжённость, ограничение свободы выражения мнений и репрессии против политической оппозиции, падение рождаемости, а также утрату национальной идентичности". По оценке французского издания, "отношения между двумя союзниками стали напряженными по ряду вопросов с тех пор, как Дональд Трамп вернулся к власти в январе". Из контекста следует, что под "двумя союзниками" понимаются США и объединение 27 европейских государств (Евросоюз).Также издании отметило "американское сближение с Россией" (видимо, речь о США) и "открытую поддержку Соединенными Штатами консервативных или крайне правых партий в Европе".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ключ от сделки в Вашингтоне: какими рычагами давления Трамп обладает. Хроника событий на утро 9 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

европа

вашингтон

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дональд трамп, сша, европа, вашингтон, ес, украина.ру, международные отношения, международная политика, мигранты, миграция, миграционный кризис, национальная безопасность, национальные интересы, запад