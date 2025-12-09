"Европа движется в плохом направлении": Трамп предупредил ЕС - 09.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251209/evropa-dvizhetsya-v-plokhom-napravlenii-tramp-predupredil-es-1072833645.html
"Европа движется в плохом направлении": Трамп предупредил ЕС
"Европа движется в плохом направлении": Трамп предупредил ЕС - 09.12.2025 Украина.ру
"Европа движется в плохом направлении": Трамп предупредил ЕС
Европа идёт не туда и должна соблюдать осторожность. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает французская Le Figaro
2025-12-09T10:22
2025-12-09T10:22
новости
дональд трамп
сша
европа
вашингтон
ес
украина.ру
международные отношения
международная политика
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071227727_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_0d88ed27a59227fd7e131ff3d7bed311.jpg
Трамп предупредил в понедельник, что политики Европы ведут её в неверном направлении и это очень плохо для жителей этой части континента. Заявление последовало через несколько дней после того, как Вашингтон опубликовал новую стратегию национальной безопасности. В документе США декларируют иной подход, чем европейские страны к вопросу миграции."Европе следует быть очень осторожной ", — заявил президент США журналистам в Белом доме."Европа движется в плохом направлении, это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно изменилась", - добавил Трамп.Стратегия национальной безопасности США была опубликована в пятницу 5 декабря. По мнению французского издания, в документе излагается "явно националистическая" позиция нынешней администрации Белого дома.Американские стратеги констатировали "цивилизационную эрозию" Европы и призвали к борьбе с "массовой миграцией ". "Если нынешние тенденции сохранятся, (европейский) континент изменится до неузнаваемости через 20 лет или меньше ", — сказано в документе. Администрация Трампа осуждает, среди прочего, решения ЕС, которые, по её мнению, "подрывают политическую свободу и суверенитет, миграционную политику, которая трансформирует континент и создаёт напряжённость, ограничение свободы выражения мнений и репрессии против политической оппозиции, падение рождаемости, а также утрату национальной идентичности". По оценке французского издания, "отношения между двумя союзниками стали напряженными по ряду вопросов с тех пор, как Дональд Трамп вернулся к власти в январе". Из контекста следует, что под "двумя союзниками" понимаются США и объединение 27 европейских государств (Евросоюз).Также издании отметило "американское сближение с Россией" (видимо, речь о США) и "открытую поддержку Соединенными Штатами консервативных или крайне правых партий в Европе".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ключ от сделки в Вашингтоне: какими рычагами давления Трамп обладает. Хроника событий на утро 9 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
европа
вашингтон
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071227727_127:0:1327:900_1920x0_80_0_0_869baf9010f09add4a9ad45931b1e1e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дональд трамп, сша, европа, вашингтон, ес, украина.ру, международные отношения, международная политика, мигранты, миграция, миграционный кризис, национальная безопасность, национальные интересы, запад
Новости, Дональд Трамп, США, Европа, Вашингтон, ЕС, Украина.ру, международные отношения, Международная политика, мигранты, миграция, миграционный кризис, национальная безопасность, национальные интересы, Запад

"Европа движется в плохом направлении": Трамп предупредил ЕС

10:22 09.12.2025
 
© РИА НовостиТрамп
Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Европа идёт не туда и должна соблюдать осторожность. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает французская Le Figaro
Трамп предупредил в понедельник, что политики Европы ведут её в неверном направлении и это очень плохо для жителей этой части континента.
Заявление последовало через несколько дней после того, как Вашингтон опубликовал новую стратегию национальной безопасности. В документе США декларируют иной подход, чем европейские страны к вопросу миграции.
"Европе следует быть очень осторожной ", — заявил президент США журналистам в Белом доме.
"Европа движется в плохом направлении, это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно изменилась", - добавил Трамп.
Стратегия национальной безопасности США была опубликована в пятницу 5 декабря. По мнению французского издания, в документе излагается "явно националистическая" позиция нынешней администрации Белого дома.
Американские стратеги констатировали "цивилизационную эрозию" Европы и призвали к борьбе с "массовой миграцией ".
"Если нынешние тенденции сохранятся, (европейский) континент изменится до неузнаваемости через 20 лет или меньше ", — сказано в документе.
Администрация Трампа осуждает, среди прочего, решения ЕС, которые, по её мнению, "подрывают политическую свободу и суверенитет, миграционную политику, которая трансформирует континент и создаёт напряжённость, ограничение свободы выражения мнений и репрессии против политической оппозиции, падение рождаемости, а также утрату национальной идентичности".
По оценке французского издания, "отношения между двумя союзниками стали напряженными по ряду вопросов с тех пор, как Дональд Трамп вернулся к власти в январе". Из контекста следует, что под "двумя союзниками" понимаются США и объединение 27 европейских государств (Евросоюз).
Также издании отметило "американское сближение с Россией" (видимо, речь о США) и "открытую поддержку Соединенными Штатами консервативных или крайне правых партий в Европе".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ключ от сделки в Вашингтоне: какими рычагами давления Трамп обладает. Хроника событий на утро 9 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДональд ТрампСШАЕвропаВашингтонЕСУкраина.румеждународные отношенияМеждународная политикамигрантымиграциямиграционный кризиснациональная безопасностьнациональные интересыЗапад
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:05В Белгородской области запустили модуль кадрового конкурса "Сталь"
10:52Обменяем Павлоград на Херсон? Майор Рамм о главном ударе России на фоне переговоров с Трампом
10:33ВС РФ уничтожили диверсантов при попытке проникнуть в Купянск. Главные новости к этому часу
10:238 декабря 2025 года, вечерний эфир
10:22"Европа движется в плохом направлении": Трамп предупредил ЕС
10:06Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 9 декабря
09:57Увеличилось число пострадавших из-за атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
09:34Германия призвала Китай повлиять на умиротворение Украины
09:32США давят на Зеленского и призывают сдать Донбасс - Axios
09:00Ключ от сделки в Вашингтоне: какими рычагами давления Трамп обладает. Хроника событий на утро 9 декабря
08:53Начальник Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач в группировке "Центр"
08:50Times узнала, когда ЕС огласит решение по конфискации российских активов
08:47Армия России наступает на Рубцовском направлении
08:33ВСУ не сдерживают наступление России, Трамп и Макрон зайдут с козырей. Главное к этому часу
08:10Силы ПВО за ночь сбили 121 вражеский беспилотник над Россией
08:05Генерал Зальцман: 120 лет со дня рождения командующего Танкоградом
07:40Япония дала понять, что не может использовать активы РФ для кредита Украине - Politico
07:20США анонсировали сокращение поддержки Киева - Politico
06:00"Он давно уже покойник": генерал-майор ФСБ предрек Зеленскому незавидное политическое будущее
05:30"Противнику нельзя давать передышку": эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ на южном фронте
Лента новостейМолния