Все оттенки коричневого. Фашизм пустил корни в Европе, шведские неонацисты маршируют в центре Стокгольма

Впервые за 15 лет в Швеции произошел неонацистский марш. По информации местного портала Sweden Herald, организаторами факельного шествия, состоявшегося в Стокгольме 6 декабря, выступили ультраправые организации

Разрешение на проведение мероприятия выдала шведская полиция. Попытки муниципалитета Сейлема обжаловать это решение не увенчались успехом. В результате около 150 человек прошлись по улицам города в марше, примерно столько же участников акции собралось в центре города."В ходе марша неоднократно вспыхивали насилие, возникали стычки между демонстрантами. Заявку на разрешение проведения субботней демонстрации подал человек, связанный с нацистским "Северным движением сопротивления"", - сообщило шведское СМИ.Третья по численности партия в шведском парламенте и наследие нацизмаОткуда берутся корни неонацизма в стране, которая формально не участвовала во Второй мировой войне, сохраняя политику нейтралитета?На самом деле во Второй мировой войне Швеция оказывала существенную помощь Третьему Рейху, разрешив транзит военных грузов через свою территорию. В общей сложности через Швецию проехали 100 000 вагонов имущества и техники, а также 2 млн солдат и офицеров. До 1945 года Швеция поставляла железную руду для немецкой военной промышленности.Шведские добровольцы воевали против СССР в рядах финской армии в период советско-финской войны (1939-1940 гг.), а также в рядах СС. В начале 2010-х годов историк Буссе Шон опубликовал книгу "Шведские СС-солдаты Гитлера", в которой, опираясь на документы и архивы шведской Полиции безопасности, доказал, что вступившие в СС шведы на Восточном фронте участвовали в массовых казнях и физическом уничтожении евреев.Одним из этих солдат был уроженец Стокгольма Густав Экстрём. В 1941 году он отправился в Германию и поступил на службу в СС. После войны ему удалось избежать преследований благодаря помощи шведских дипломатов. В 1988 году Экстрём основал крайне правую партию "Шведские демократы", ведущую свою историю от довоенных нацистских объединений.Для логотипа своей партии Экстрём выбрал аббревиатуру SD, ровно такую, какую в Третьем Рейхе имела Служба безопасности рейхсфюрера СС, чьи офицеры командовали, в частности айнзацгруппами, занимавшимися массовым уничтожением мирного населения на оккупированных территориях.Густав Экстрём умер в 1995 году в возрасте 87 лет, но его единомышленники продолжили политическую деятельность. Они отказались от крайне правых взглядов и стали более умеренной партией. Это произошло после выборов 2010 году, когда партия заняла места в парламенте.Несмотря на это, все остальные парламентские партии отказывались от сотрудничества с "Шведскими демократами", считая их националистической, право-популистской партией с неонацистскими лозунгами. Даже когда партия стала третьей по численности в парламенте, это никак не повлияло на отношение к ней.Ситуация изменилась только в 2018 году, когда за сотрудничество с партией выступили сначала "Христианские демократы", а затем и вторая по численности партия в парламенте Швеции - "Умеренные".На выборах в сентябре 2022 года "Шведские демократы" собрали 20,5% голосов избирателей и получили 73 депутатских мандата. В апреле 2022 года партия поддержала вступление Швеции в НАТО.Объединить Север под флагом национал-социализмаЧто касается "Северного движения сопротивления", эта организация возникла в 1990-е годы из бывших членов "Белого арийского сопротивления", молодежной организации "Национальная молодежь" и газеты "Народная трибуна". Среди учредителей движения были в том числе бывшие осужденные за особо тяжкие преступления, например, за убийства иммигрантов.С первых дней существования "Северное движение сопротивления" заявило о стремлении распространить влияние на остальные скандинавские страны и создать путем революции североевропейскую национал-социалистическую республику. В состав нового государства планировалось включить современную Швецию, Норвегию, Данию, Финляндию, Исландию и страны Прибалтики, в перспективе — территорию Британских островов.Из-за декларируемого намерения добиваться своих целей революционными методами "Северное движение сопротивления" включено Шведской службой безопасности в перечень самых серьезных угроз для национальной безопасности Швеции наряду с терроризмом.Движение все-таки сумело расширить свою деятельность на соседние скандинавские страны. В 1998 году была создана норвежская ячейка движения. В 2006 году она временно прекратила свою деятельность, но уже в 2010 году она была восстановлена. Финское отделение "Северного движения сопротивления" появилось в 2007 году, датское — в 2013. В 2018 году финские власти запретили деятельность движения в своей стране.Организация последний раз расширялась в 2016 году за счет создания исландской ячейки. Также у "Северного движения сопротивления" были активные попытки вести пропаганду в Великобритании.Методы политической борьбы, которые изначально выбрало движение, зачастую сводятся к преступным и террористическим методам. Так в 2017 году трое членов шведской ячейки СДС были приговорены к тюремному заключению за три взрыва в Гетеборге, в центре для беженцев в Вестра-Фрелунде."Северное движение сопротивления" в 2017 году организовало марш в Гетеборге с участием около 500 человек. Между участниками марша и гражданами вспыхнула драка, двадцать два члена движения, включая лидера Саймона Линдберга, были арестованы.В апреле 2018 года во время акции протеста против бомбардировок Сирии в Стокгольме один из участников "Северного движения сопротивления" бросил фейерверки в здание посольства США. В 2024 году в Америке организацию признали террористической.Спор по поводу методов борьбы в 2019 году привел к расколу внутри самой организации. Самое радикальное крыло сформировало "Северную силу" - так называемую боевую группу, чьи члены уже осуждены за более чем 100 насильственных преступлений и правонарушений с применением оружия.Из-за раскола в собственных рядах, запрета финской ячейки, невозможности достижения политических целей традиционными методами, "Северное движение сопротивления" ищет поддержку в других европейских странах, участвуя в различных маргинальных конференциях с националистической тематикой.Новое лицо европейского фашизмаВ Европейских странах "Северному движению сопротивления" не сложно было найти партнеров. Его активисты, например, принимали участие в марше в память о болгарском коллаборационисте, генерале Христо Лукове, который проходил 17 лет подряд. Болгарские власти только в 2020 году запретили это шествие, назвав его "грубым покушением на память о холокосте и его невинных жертвах".В октябре 2018 года Европарламент принял специальную резолюцию, призывающую страны объединения запретить организации неонацистского, расистского и ксенофобского толка. Однако на практике оказалось, что европейская бюрократия под этими понятиями подразумевает что-то совершенно другое.Например, европейские СМИ ранее заклеймили как фашиста венгерского премьера Виктора Орбана за отказ принимать мигрантов из Африки. Также угрозу фашистской диктатуры в Брюсселе усмотрели в намерении Варшавы провести реформу судов и СМИ, чтобы ограничить влияние наднациональных структур ЕС.В современной Европе хорошо заметны такие проявления неонацизма, как факельное шествие в Стокгольме с беспорядками и арестами. Но при этом нужно помнить, что еще в 1980 году благодаря американскому профессору политических наук Бертраму Майрону Гроссу в политическом лексиконе появился термин "дружелюбный фашизм", который ученый применил непосредственно к США и к новым формам тоталитарной политики.В отличие от "обыкновенного" фашизма, который известен по политическим системам ряда европейских стран первой половины ХХ века, дружелюбный фашизм действует более тонко, указывал Гросс.По мнению американского ученного, новая форма фашизма применяет технологии подавления опосредованно, оправдывая их необходимостью защиты прав человека и гражданских свобод, разрушая, вместе с тем, традиционные ценности общества. Один из примеров — легализация однополых браков.Кроме "дружелюбного фашизма", Гросс ввел еще один термин — так называемый зависимый или подчиненный фашизм. Как пример такой системы он приводил режимы в Гаити, Аргентине, Южной Корее и других странах, которые правительство США поддерживало во второй половине 20 века.По мнению исследователей, режимы Ющенко на Украине или Саакашвили в Грузии по классификации Гросса можно описать как комбинацию двух систем — это был и подчиненный и дружелюбный фашизм одновременно. Киев и Тбилиси, с одной стороны, беспрекословно выполняли инструкции Вашингтона и Брюсселя, а с другой, говорили о светлом будущем, демократических преобразованиях и ликвидации пережитков прошлой системы, одновременно трансформируя общество и государство по западным лекалам.Но и эта фаза, которую описывал Гросс, закончилась. Теперь российский писатель, аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков на примере современной Германии говорит о "зеленом фашизме"."При упоминании о новом европейском фашизме по старинке многие обращаются к образу бритоголового парня в берцах, с татуировкой в виде свастики или чисел, связанных с историей национал-социализма; или политиков в галстуках, чей облик, манера и смысл выступлений чем-то напоминают о Гитлере или Муссолини. Такие сегодня в Европе есть, хотя их сравнительно немного", - пишет Волков в авторской статье, опубликованной в российских СМИ в 2022 году.Гораздо более заметное, но пока не замеченное явление — это то, что условно можно назвать "зеленым фашизмом", отмечает он.Кто потенциальный "зеленый фашист"? Это необразованный, незрелый максималист, точно знающий, где добро, а где — зло, и не готовый идти на компромиссы, отмечает Волков. По его словам, это человек одновременно толерантный и непримиримый."Замечательным свойством его восприятия является отсутствие какого-либо стыда при волевом снятии логических противоречий. Волевое снятие — это когда противоречие в трактовке тезиса — например, тезиса права — снимается волевым актом, исходя из принципа "ценностей". К примеру, прецедент Косово нельзя сравнивать с прецедентом Крыма, потому что в первом случае, по большому счету и со всеми издержками, идет речь о продвижении "демократии", а во втором — о торжестве "авторитаризма"", - указывает Волков.При этом такому человеку необходимо, чтобы некий внешний авторитетный орган указал на то, в каком ящике — абсолютное добро, то есть "белое", а в каком — "черное" зло, продолжает автор. Таким авторитетом может быть журнал "Шпигель", который не врет, или "Нью-Йорк Таймс", Кеннеди или Обама, отметил Волков.К сожалению, с таким подходом несложно представить будущего европейца, который направляется в поход против России, только под новыми лозунгами, которые все переворачивают с ног на голову по отношению к ситуации перед началом Второй мировой. Только главные акторы все еще на прежних позициях.О том, что тем временем готовит Европа России - в статье Павла Котова "Куда заведет Европу идея отобрать у России ее активы"

