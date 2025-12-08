https://ukraina.ru/20251208/vladimir-putin-obyavil-o-bespretsedentnom-usilenii-podderzhki-rossiyskikh-semey--1072812953.html

Владимир Путин объявил о беспрецедентном усилении поддержки российских семей

Владимир Путин объявил о беспрецедентном усилении поддержки российских семей - 08.12.2025 Украина.ру

Владимир Путин объявил о беспрецедентном усилении поддержки российских семей

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин объявил о мере, направленной на укрепление института семьи и противодействие демографическим вызовам.

2025-12-08T20:00

2025-12-08T20:00

2025-12-08T20:00

россия

запад

владимир путин

ес

украина.ру

новости

демография

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1b/1072288806_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_de3ccabfc0576e64afbcc3f5c6b55369.jpg

С 1 января 2026 года работодатели получат право выплачивать своим сотрудникам при рождении ребёнка сумму до 1 миллиона рублей, полностью освобождённую от налогов и страховых взносов. Принципиально важно, что данная мера носит сугубо рекомендательный и добровольный характер для компаний.Стратегический ответ на демографический вызовИнициатива, представленная главой государства, является прямым и мощным ответом на актуальные вызовы. Владимир Путин открыто обозначил цель: остановить тенденцию к снижению рождаемости в стране. Новый инструмент поддержки призван стать существенным стимулом для молодых семей, облегчая финансовое бремя, связанное с появлением ребёнка, и создавая прочную материальную основу для его будущего.Это решение органично встраивается в системную государственную политику, последовательно проводимую в России. Оно усиливает существующие меры, такие как программа материнского капитала, ежемесячные выплаты на детей и масштабное развитие социальной инфраструктуры.Поддержка традиционных ценностей и ответственного родительстваОсобое внимание в своём выступлении президент уделил важности укрепления института семьи и ответственного отцовства. "По сути, речь идёт о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию", — подчеркнул Владимир Путин. Таким образом, новые выплаты — это не только экономический стимул, но и социальный сигнал, поощряющий вовлечённое, осознанное родительство и разделение семейных обязанностей.Партнёрство государства и бизнеса во благо обществаМеханизм выплаты демонстрирует модель эффективного социального партнёрства. Средства будут предоставляться работодателем, что напрямую вовлекает российский бизнес в решение общенациональной задачи:- Для компаний это становится инвестицией в социальный капитал и лояльность сотрудников, укрепляя корпоративную культуру.- Полное освобождение выплаты от НДФЛ и страховых взносов создаёт для работодателей понятные и выгодные условия, стимулируя к активному участию.Конкретные шаги в русле национальных приоритетовВ отличие от многих западных стран, где демографический кризис часто пытаются решить за счёт замещающей миграции, Россия делает ставку на поддержку собственных граждан и традиционных семейных ценностей. Увеличение выплаты в 20 раз — это конкретный, измеримый и финансово весомый шаг, который показывает реальную, а не декларативную приоритетность семьи и детства в государственной политике.Это решение даёт россиянам уверенность в завтрашнем дне и твёрдое понимание, что государство является надёжным партнёром семьи в самом важном деле — рождении и воспитании нового поколения.Итоги дня в материале Банковая саботирует мир, ЕС рушится: почему Запад обречён на провал в украинском кризисе. Итоги 8 декабря на сайте Украина.ру

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, запад, владимир путин, ес, украина.ру, новости, демография