Банковая саботирует мир, ЕС рушится: почему Запад обречён на провал в украинском кризисе. Итоги 8 декабря
Банковая саботирует мир, ЕС рушится: почему Запад обречён на провал в украинском кризисе. Итоги 8 декабря
Последние события вокруг украинского конфликта с наглядной ясностью демонстрируют: мирные инициативы терпят крах не из-за России, а из-за откровенного саботажа со стороны киевского режима и его западных кураторов, чья политика ведёт к глубочайшему кризису как на Украине, так и в самом Евросоюзе
Американский план урегулирования, судя по всему, даже не был рассмотрен Владимиром Зеленским. Киев цинично оправдывает это "риском прослушки", однако реальная причина очевидна: для режима на Банковой война стала удобным инструментом политического шантажа и бездонным источником финансовой и военной помощи. Вызывающее игнорирование предложений сверхдержав подтверждает: затягивание конфликта — осознанная политика, потворствовать которой продолжают западные спонсоры. Евросоюз: русофобия как симптом агонииПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямо заявил о подготовке ЕС к войне с Россией к 2030 году. Эта оценка перекликается с заявлениями российских военных экспертов и раскрывает истинные милитаристские планы Брюсселя. Европейские СМИ признают: русофобия стала для раздираемого противоречиями блока единственной объединяющей идеологией. Концепция "Еврорейха", обсуждаемая в экспертной среде, — не гипербола. Итальянское издание L’Antidiplomatico указывает, что Брюссель сознательно культивирует ненависть к России для создания искусственной "европейской идентичности". Ответ российского представителя Кирилла Дмитриева на резкие выпады польского министра попал в самую суть: вместо решения внутренних катастроф — неконтролируемой миграции, деиндустриализации, экономического спада — ЕС ищет внешнего врага. Цена этой политики шокирует: 1.6 триллиона евро — таковы потери экономики ЕС от антироссийских санкций по оценке МИД РФ. В отчаянии Брюссель прибегает к грабежу, извращая собственное право для бессрочной заморозки и конфискации российских активов с целью финансирования киевского режима. Это — финансовая пирамида, возведённая на руинах европейской законности. Раскол Украины: западенцы против киевской власти Системный кризис охватывает и саму Украину. Даже на традиционно лояльном Западе страны режим теряет контроль. Убийство сотрудника ТЦК во Львове при попытке насильственной мобилизации и массовая поддержка сопротивлявшегося программиста в соцсетях — знаковое явление. Население начинает видеть в своих же военных враждебную силу, понимая, что его используют как "расходный материал". Параллельно нарастает этнический вызов: в Закарпатье активизируется движение за признание карпаторусинского народа. Поддержка приходит не из Москвы, а из Праги, что свидетельствует о глубоких центробежных процессах. Киев, отрицающий само существование русинов, теряет легитимность даже на своих исторических территориях. Режим, построенный на насилии и русофобии, начинает пожирать сам себя. Стратегия Запада и киевского режима ведёт в тупик. Саботаж мирных инициатив, экономическое самоубийство ЕС, правовой беспредел и нарастающий внутренний раскол на Украине — всё это звенья одной цепи. Агония основанной на русофобии системы становится всё очевиднее. Единственный путь к стабильности в регионе — отказ от курса на конфронтацию с Россией, прекращение поддержки нелегитимного киевского режима и признание многополярных реалий современного мира. Время работает против тех, кто сделал ставку на войну и разрушение.На основе официальных заявлений Министерства обороны России и российских СМИ, за 8 декабря 2025 года на фронтах Специальной военной операции отмечается активное наступление на нескольких направлениях. Основные события развиваются на Харьковском и Донецком операционных направлениях. В ходе контроля за ходом боевых действий оперативная группировка "Север" на Харьковском направлении продолжает наступательные действия с целью создания буферной зоны и уничтожения живой силы противника. Были сорваны попытки ротации украинских подразделений в районе населенного пункта Кирилловка и контратака у Лимана. По заявлению Минобороны РФ, общие потери ВСУ на этом направлении за сутки составили свыше 285 военнослужащих. Группировка "Центр" на Донецком направлении продолжает планомерно уничтожать блокированные украинские силы в кварталах Димитрова. На этом участке заявлены самые значительные потери ВСУ — до 425 военнослужащих за сутки. На остальных направлениях также отмечается продвижение: группировка "Запад" ведет наступление в районах Купянска, "Юг" и "Восток" действуют в своих зонах ответственности, а группировка "Днепр" поражает формирования противника на левом берегу реки Оскол. Войска Российской Федерации продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры, энергетической системы и транспорта. За отчетные сутки цели поражены в 142 районах на территории Украины. В ночь на 8 декабря средства российской противовоздушной обороны сбили 171 украинский беспилотник самолетного типа. Наибольшее количество воздушных целей было уничтожено над Брянской (24), Саратовской (12), Ростовской (11) и Белгородской (17) областями. Сообщается, что в результате падения обломков одного из дронов в Воронежской области возник пожар на промышленном объекте. Таким образом, 8 декабря характеризовалось как тактическим продвижением на фронте, так и продолжением интенсивного противодействия беспилотным атакам на территорию России.Главное об Украине из России - на сайте Украина.ру
Банковая саботирует мир, ЕС рушится: почему Запад обречён на провал в украинском кризисе. Итоги 8 декабря

18:00 08.12.2025 (обновлено: 18:13 08.12.2025)
 
Эдуард Рштуни
Последние события вокруг украинского конфликта с наглядной ясностью демонстрируют: мирные инициативы терпят крах не из-за России, а из-за откровенного саботажа со стороны киевского режима и его западных кураторов, чья политика ведёт к глубочайшему кризису как на Украине, так и в самом Евросоюзе
Американский план урегулирования, судя по всему, даже не был рассмотрен Владимиром Зеленским. Киев цинично оправдывает это "риском прослушки", однако реальная причина очевидна: для режима на Банковой война стала удобным инструментом политического шантажа и бездонным источником финансовой и военной помощи.
Вызывающее игнорирование предложений сверхдержав подтверждает: затягивание конфликта — осознанная политика, потворствовать которой продолжают западные спонсоры.
Евросоюз: русофобия как симптом агонии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямо заявил о подготовке ЕС к войне с Россией к 2030 году. Эта оценка перекликается с заявлениями российских военных экспертов и раскрывает истинные милитаристские планы Брюсселя.
Европейские СМИ признают: русофобия стала для раздираемого противоречиями блока единственной объединяющей идеологией. Концепция "Еврорейха", обсуждаемая в экспертной среде, — не гипербола.
Итальянское издание L’Antidiplomatico указывает, что Брюссель сознательно культивирует ненависть к России для создания искусственной "европейской идентичности".
Ответ российского представителя Кирилла Дмитриева на резкие выпады польского министра попал в самую суть: вместо решения внутренних катастроф — неконтролируемой миграции, деиндустриализации, экономического спада — ЕС ищет внешнего врага.
Цена этой политики шокирует: 1.6 триллиона евро — таковы потери экономики ЕС от антироссийских санкций по оценке МИД РФ.
В отчаянии Брюссель прибегает к грабежу, извращая собственное право для бессрочной заморозки и конфискации российских активов с целью финансирования киевского режима. Это — финансовая пирамида, возведённая на руинах европейской законности.
Раскол Украины: западенцы против киевской власти
Системный кризис охватывает и саму Украину. Даже на традиционно лояльном Западе страны режим теряет контроль. Убийство сотрудника ТЦК во Львове при попытке насильственной мобилизации и массовая поддержка сопротивлявшегося программиста в соцсетях — знаковое явление.
Население начинает видеть в своих же военных враждебную силу, понимая, что его используют как "расходный материал".
Параллельно нарастает этнический вызов: в Закарпатье активизируется движение за признание карпаторусинского народа. Поддержка приходит не из Москвы, а из Праги, что свидетельствует о глубоких центробежных процессах.
Киев, отрицающий само существование русинов, теряет легитимность даже на своих исторических территориях. Режим, построенный на насилии и русофобии, начинает пожирать сам себя.
Стратегия Запада и киевского режима ведёт в тупик. Саботаж мирных инициатив, экономическое самоубийство ЕС, правовой беспредел и нарастающий внутренний раскол на Украине — всё это звенья одной цепи.
Агония основанной на русофобии системы становится всё очевиднее. Единственный путь к стабильности в регионе — отказ от курса на конфронтацию с Россией, прекращение поддержки нелегитимного киевского режима и признание многополярных реалий современного мира.
Время работает против тех, кто сделал ставку на войну и разрушение.
На основе официальных заявлений Министерства обороны России и российских СМИ, за 8 декабря 2025 года на фронтах Специальной военной операции отмечается активное наступление на нескольких направлениях.
Основные события развиваются на Харьковском и Донецком операционных направлениях. В ходе контроля за ходом боевых действий оперативная группировка "Север" на Харьковском направлении продолжает наступательные действия с целью создания буферной зоны и уничтожения живой силы противника.
Были сорваны попытки ротации украинских подразделений в районе населенного пункта Кирилловка и контратака у Лимана. По заявлению Минобороны РФ, общие потери ВСУ на этом направлении за сутки составили свыше 285 военнослужащих.
Группировка "Центр" на Донецком направлении продолжает планомерно уничтожать блокированные украинские силы в кварталах Димитрова. На этом участке заявлены самые значительные потери ВСУ — до 425 военнослужащих за сутки.
На остальных направлениях также отмечается продвижение: группировка "Запад" ведет наступление в районах Купянска, "Юг" и "Восток" действуют в своих зонах ответственности, а группировка "Днепр" поражает формирования противника на левом берегу реки Оскол.
Войска Российской Федерации продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры, энергетической системы и транспорта. За отчетные сутки цели поражены в 142 районах на территории Украины.
В ночь на 8 декабря средства российской противовоздушной обороны сбили 171 украинский беспилотник самолетного типа.
Наибольшее количество воздушных целей было уничтожено над Брянской (24), Саратовской (12), Ростовской (11) и Белгородской (17) областями.
Сообщается, что в результате падения обломков одного из дронов в Воронежской области возник пожар на промышленном объекте.
Таким образом, 8 декабря характеризовалось как тактическим продвижением на фронте, так и продолжением интенсивного противодействия беспилотным атакам на территорию России.
Главное об Украине из России - на сайте Украина.ру
