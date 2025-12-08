https://ukraina.ru/20251208/rabochiy-renessans-vozmozhny-li-v-rossii-peteushniki-bez--ptu-radi-ee-velichiya-1072804882.html

Рабочий ренессанс. Возможны ли в России петэушники без ПТУ ради ее величия

Выступая недавно на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самыми востребованными профессиями на следующие семь лет станут швеи и сварщики.

"Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это сварщики и швеи", — так и сказала она.Сервис же "Авито Работа", проведя исследование, выяснил, что сварщики являются одними из самых высокооплачиваемых работников в России: средняя зарплата этих специалистов достигает 245 тыс руб в месяц при полном рабочем дне. И сохраняется устойчивый спрос на квалифицированных специалистов производственного сектора: кроме сварщиков, на токарей и фрезеровщиков.А заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в начале октября этого года заявила, что в столице больше всего в работниках нуждаются торговля, сфера услуг, промышленность, строительство и IT. И, по ее словам, в строительстве и промышленности особенно нужны… опять же сварщики.О чем это говорит? Да о том, что, вы не поверите, но России опять понадобился рабочий класс. Умелый, сознательный, грамотный и – бинго! – массовый. Превращение в нацию тотального креативного класса не то чтобы затормозилось – обнажились крутые недостатки и узкие места.Оказывается, что если прорвало канализацию и она фонтанирует, а заварить трубу некому, то и миллион креативных и крайне яйцеголовых айтишников, блогеров, ландшафтных дизайнеров, собачьих парикмахеров и прочих жеманно-девиантных инфлюенсеров не поможет с выбросами справиться и частыми ударами по компьютерной "клаве" смрад развеять. Как минимум, всем некомфортно будет. А затыкая нос наманикюренными пальцами, можно поцарапаться.Плюс, конечно же, международные санкции больно ударили по тем, кто считал, что России не нужна собственная индустрия. И что пока есть нефть, газ и другие неисчерпаемые природные ископаемые, то не нужны ни модернизация имеющейся старой промышленности, ни, тем более, никакое новое, дорогое, энергозатратное и трудоемкое импортозамещение.Кроме того, санкционный режим международных русофобов оставляет Россию без много ей необходимого, а против нее планируют войну и нужно эффективно защищаться. Вот и понадобилась фактически новая индустриализация в новых условиях, а кадров для нее нет. Точнее – есть но их мало, а модные социологи поторопились списывать рабочий класс в историческое небытие за ненадобностью. Вот сама жизнь и формализовала проблему: чтобы эффективно реализовывать стратегию импортозамещения, многие предприятия работают в безостановочном режиме. Но, увы и ах, в условиях санкционного давления особенно остро ощущается критическая нехватка рабочих кадров.Вот анализу этой проблемы и было посвящено спецзаседание ("правительственный час", длившийся четыре часа) Госдумы год назад, 27 ноября 2024 года. С приглашением зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, курирующего образовательную сферу, глав Минтруда и Минпросвещения, а также представителей Минэкономразвития, Счетной палаты, ряда комитетов Госдумы и всех партий.Они все выступали, рассказывали свои впечатления и все вместе выяснили: система профобразования в России, конечно же, имеется, но в таком виде, что в полной мере не может удовлетворять запросы экономического развития по части производства."Мы говорим, что у нас нет рабочих рук, давайте их готовить. А сегодня у нас нет образовательных учреждений для того, чтобы школьник получил начальное профессиональное образование. …Нет престижа начального профессионального образования, нет четкого целеполагания, потому что сама система отсутствует, — обозначил проблему спикер Госдумы Вячеслав Володин.И все дружно воспоминали крик души чиновника из Свердловской области Станислава Суханова, который от отчаяния даже призвал женщин рожать больше детей, чтобы восполнить дефицит… электриков. "Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом", — говорил он.На том заседании и был вынесен вердикт системе профессиональной подготовки и обучения рабочего класса. Чернышенко прямым текстом призвал восстановить начальное профессионального образования (НПО) для подготовки высококвалифицированных рабочих. До 2013 года российская система профессионального образования имела четкое разделение на два типа учреждений. Начальное профессиональное образование (НПО) представляли профессионально-технические училища, а среднее профессиональное образование (СПО) – колледжи и техникумы.НПО — это освоение специальностей, не требующих изучения сложных технических компетенций и навыков (слесарь, крановщик, повар, парикмахер и т. д.). Сроки обучения здесь меньше, чем в учреждениях среднего профессионального образования, и обучение длится от десяти месяцев до трех лет. Во времена СССР такая подготовка проходила в ПТУ, в России это были учреждения НПО. Так было в России до принятия в 2013 году закона "Об образовании в РФ", который все "убил". С 2013 года они были включены в систему СПО и перестали существовать как отдельный формат обучения.Автор телеграм-канала "Наука и университеты" профессор Евгений Белый по этому поводу сказал: "Колледжи и техникумы начали одновременно учить и по рабочим профессиям, и по программам среднего профессионального образования. Зачастую молодые люди и их родители не могли разобраться, кого готовят в конкретном учебном заведении. Бытует мнение, что объединение этих двух ступеней образования сработало во вред обеим".Трудно отделаться от мысли, что упомянутый закон для России придумали ее скрытые враги: таким образом они буквально явочным порядком закрепляли деиндустриализацию страны: убийство и отдельных предприятий, и целых отраслей, которые были обречены на умирание без рабочих и прочих трудовых ресурсов (инженеров, техперсонала и т. д.). Получался замкнутый круг промышленной деградации: нет рабочих – не работает предприятие (отрасль) – не нужны и новые рабочие.На том заседании Госдумы было решено: подготовить и предоставить на рассмотрение президенту России Владимиру Путину Стратегию развития российского образования до 2036 года с перспективой до 2040 года.Задачу по ее подготовке поставили перед Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзором и Росмолодежью, которым предстоит разработать этапы и механизмы реализации стратегии, определить модель управления и организационно-ролевую модель с персональной ответственностью должностных лиц.Цели Стратегии определены максимально четко:– создание системы образования высокого качества, обеспечивающей обучение всех и развитие каждого;– воспитание ответственных граждан;– реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов;– гуманитарное и технологическое лидерство страны;– воспитание патриотичной и социально ответственной личности;– улучшение материально-технической базы школ и поддержка учителей и наставников.В Стратегию записали также сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей. Но все это практически невозможно без кадров. Поэтому одно из главных целей документа записана подготовка высококвалифицированных кадров для отраслей экономики.Да, нужно гармоничное и одновременное развитие и базиса, и надстройки, но начинать все же решили приоритетно с базиса – с обеспечения экономики кадрами, без кадров – никак, нет никакого базиса и надстройке не на чем держаться…Часть указанной Стратегии должна стать и реформа профтехобразования, работу над концепцией которой взяло на себя правительство. Глава думского комитета по просвещению Ирина Белых от "Единой России" назвала ликвидацию работающего профтехобразования "большой ошибкой" и призвала его восстановить: "Мы ждем от Минэкономразвития план по всем отраслям. От Минтруда — баланс рынка труда. От Минпросвещения и Минобразования — стандарты, программы, их корректировку с учетом всех запросов".Спикер Госдумы Володин добавил: "Нам надо, чтобы на рынок труда пришло как можно больше профессиональных рабочих, у нас заводы стали работать круглосуточно, дефицит кадров огромный. …Если мы говорим, что развитие экономики базируется именно на подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, давайте их готовить".И, по словам вице-премьера Чернышенко, учебные заведения в системе профтехобразования должны и будут готовить специалистов исключительно по востребованным в регионах направлениям. Сделают его однозначно бесплатным, адресно ориентированным и максимально оптимизированным по срокам подготовки, как, например, по специальной системе "Профессионалитета", которая подразумевает заказ предприятий на специалистов и максимально сокращенные сроки их подготовки по регионам. Как сказал Чернышенко, продолжительность обучения составит от шести месяцев до двух лет. Также при возрождении НПО в России всем выпускникам планируют дать гарантии трудоустройства по полученной профессии.За возвращение не только системы профтехобразования, но и повышение ее престижности выступил и министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул важность изменения восприятия профессионального обучения среди молодежи. Особое внимание будет уделено отказу от устаревших терминов, в частности от слова "пэтэушник", которое имеет негативную и пренебрежительную окраску.И база для возрождения ПТО есть, так как существующая "современная система СПО — масштабна". По словам Кравцова, сейчас в России более чем 3,5 тыс. таких образовательных организаций, где 200 тыс. педагогов обучают 3,7 млн студентов. Осталось только оптимизировать эту подготовку и найти для выпускников работу.И сегодня известно, что все не так просто даже на уровне концепция и указанно Стратегии. Первоначально ее планировали подготовить и передать Путину в феврале-март текущего года, потом в августе, сейчас говорят о конце года. Но год заканчивается, а документа как не было, так и нет. Что-то не вытанцовывается даже на уровне теории. Поручения по доработке документа дал лично премьер-министр Михаил Мишустин.А проблема престижности рабочих профессий и их носителей – это не пропагандистская фигура речи. На закате СССР я пять лет работал преподавателем в среднем профтехучилище (СПТУ), и мои учащиеся эту аббревиатуру расшифровывали очень просто – "сиди, пока тебя учат". А раньше было ГПТУ – "гуляй, пока тебя учат".И это при том, что во всех учредительных документах той страны значилось, что "рабочий класс – это становой хребет советского общества". А в "хребет" этот шли и попадали на дно лузеры и неудачники. То есть после социальной отбраковки те, кому не находилось места на других ветвях и полках общественно-социальной и политической иерархии и организации общества. "Я рабочий!", "А без меня и солнце не вставало, когда бы не было меня" уже не звучало ни гордо, ни престижно. Отдавало фарисейством и издевательством…Ну, а какой хребет у общества и страны, такова и их устойчивость. СССР не вышли защищать ни "становой хребет", ни "ум, честь и совесть", которые удачно паразитировали на лживой формуле и льстили рабочим.Я тогда, году этак в 1987-м, как-то выступил с такими соображениями на собрании так называемого партхозактива в Киеве. Так меня чуть с работы не поперли за "политическую близорукость, очернительство и антисоветчину". Спасло то, что перестройка к тому времени добралась и до Украины и рушила устои СССР и там……Сейчас Россия, возрождая рабочий класс и усиливая свою значимость и могущество, не должна допустить той ошибки СССР. А как это сделать? Может, потому и не торопятся обнародовать Стратегию…Еще о проблемах российского профтехобразования читайте в статье Владимира Скачко "Токарь-императрица Мария Федоровна. Россия благодарна ей за ПТУ"

