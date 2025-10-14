https://ukraina.ru/20251014/tokar-imperatritsa-mariya-fedorovna-rossiya-blagodarna-ey-za-ptu-1070094828.html

Токарь-императрица Мария Федоровна. Россия благодарна ей за ПТУ

Ровно 266 лет назад, 14 октября 1759 года, родилась немецкая девочка София Мария Доротея Августа Луиза, которой суждено было стать влиятельной российской императрицей Марией Федоровной и "матерью" российского профтехобразования.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070095355_0:0:1077:605_1920x0_80_0_0_54cf142147606a35d66c88980c7bfe99.jpg

Да-да, той системы профессионально-технического образования в профтехучилищах (ПТУ), об ускоренном и полноценном восстановлении которой сегодня ломают копья в самых верхах российский власти – от президента Владимира Путина до спикеров обеих палат парламента (Госдумы и Совета Федерации), премьер-министра, его замов и профильных министров.Все они и выяснили, и убедились, что в каких бы возвышенных эмпиреях не витала нация экономистов и юристов, дизайнеров и программистов, имиджмейкеров и блогеров, а на грешной земле никому не обойтись без совершенно земных профессий. Потому как и компьютер программистам не на что будет поставить, и справлять, извините, нужду в лопухах имиджмейкерам не сподручно, если лапочка не горит, дверь не открывается, а унитаз не работает.Но даже не в этом дело. Сегодня стало очевидно, что "убийство" системы ПТУ в лихие 90-ые и позже – это еще одно подлое, вольное или невольное деяние скрытых и тайных врагов России, которые поняли, что лучше и надежнее всего процесс деиндустриализации можно сделать необратимым, если уничтожить подготовку новых кадров для этой индустрии, от инженеров до техников, технологов и работников самых простых профессий.Все оказалось очень просто: некому в индустрии работать – исчезает и хиреет сама индустрия, как, собственно, и случилось в России после развала СССР, а в 2013 году было завершено с так называемой реформой системы профессионального образования.До этого года эта система имела четкое разделение на два типа учреждений: начальное профессиональное образование (НПО) представляли профессионально-технические училища – ПТУ, а среднее профессиональное образование (СПО) – колледжи и техникумы.Ключевая разница между ПТУ и колледжами/техникумами была в том, что первые давали профессиональные навыки и делали упор на практическую подготовку, что позволяло сократить сроки освоения профессии. Они и давали основную массу молодых рабочих для российской промышленности. А вот техникумы/колледжи напротив – предлагали более обширную теоретическую базу, что отражалось на продолжительности образовательного процесса.Реформа 2013 года привела к упразднению этого разделения: НПО было ликвидирована, и все стали получать программу СПО. И молодые рабочие практически исчезли. Автор телеграм-канала "Наука и университеты" профессор Евгений Белый по этому поводу написал в СМИ: "Колледжи и техникумы начали одновременно учить и по рабочим профессиям, и по программам среднего профессионального образования. Зачастую молодые люди и их родители не могли разобраться, кого готовят в конкретном учебном заведении. Бытует мнение, что объединение этих двух ступеней образования сработало во вред обеим".Так и получилось. И сегодня, когда с началом СВО, на пороге возможной войны со всем Западом возрождающейся индустрии России понадобились массы грамотных рабочих, оказалось, что взять их негде. Негде, и все тут.Вот тогда и появились идеи возрождения ПТУ, обсуждаемые на заседаниях парламента и правительства, в 2022 году запущена система "Профессионалитет" – формат среднего профобразования, когда студентов обучают их будущие работодатели и могут даже требовать форсированного овладения профессией и сокращения сроков обучения. А цель одна – создать новые условия подготовки специалистов и систему образования, которая поможет учащимся приобрести актуальные знания и навыки, необходимые для ключевых отраслей экономики: промышленности, ИТ, сельского хозяйства и т. д. С сокращенными сроками обучения: после 9 класса рабочие профессии получают в среднем за один год и 10 месяцев, а технические специальности — за два года и 10 месяцев. А после 11 класса – рабочие профессии — за 10 месяцев или год и 10 месяцев, технические специальности — в среднем два года 10 месяцев.Машина запущена, и все ждут скорой отдачи. А необходимость для России иметь грамотные и умелые кадры именно рабочих профессий и ремесел поняла уже в начале XIX века эта высокая, полноватая, но стройная царственная дама. И вслед за своим блистательным родичем по мужу императором Петром I опровергла утверждение, что заниматься физическим трудом профессионально – это, мол, не царское дело. Царское, да еще и какое царское!Если император Петр I, проводя реформы, вел за собой Россию личным примером и освоил около 20 профессий и ремесел, чтобы со знанием дела драть в хвост и в гриву своих нерадивых соратников-исполнителей, то Мария Федоровна, жена его правнука, императора Павла I позаботилась, чтобы в России были свои подготовленные умельцы самого широкого профиля, и сама освоила профессию… токаря.Именно! В совершенстве освоила токарный станок и изготавливала на нем все, что ей хотелось. Для души! Хотя ей было чем заняться и помимо этого – жизнь у нее выдалась сложная и примечательная во всех отношениях. Впрочем, обо всем по порядку.Родилась эта девочка в знаменательном месте – в Штеттинском замке. Там, где до нее родилась и российская императрица Екатерина II, ее свекровь, и где комендантом служил ее отец, принц, а потом и владетельный герцог Вюртембергский.Короче, типичная немецкая полунищебродка заоблачной знатности и голубых кровей, которая, тем не менее, прекрасно понимала свое место в иерархии этой жизни. Ее биографы упоминают стихотворение "Philosophie des femmes" (Женская философия) из ее дневника, в котором она сама себе начертала программу жизни: "Нехорошо, по многим причинам, чтобы женщина приобретала слишком обширные познания. Воспитывать в добрых нравах детей, вести хозяйство, иметь наблюдение за прислугой, блюсти в расходах бережливость — вот в чем должно состоять ее учение и философия".В 1776 году в России у наследника, цесаревича Павла при родах умерла жена Наталья Алексеевна, так и не родив Екатерине II вожделенного наследника. И Екатерина срочно занялась поиском новой "матрицы", а тут, как всегда, подсуетился прусский король Фридрих II Великий, который маниакально хотел иметь "своих людей" при русском дворе. Чтобы знать, когда ему может прилететь от "этих варварских медведей". Он заставил 17-летнюю Софию Марию Доротею Августу Луизу, которая по-родственному понравилась и Екатерине II (ее отец в свое тоже был комендантом Штеттинского замка), и ее родителей разорвать помолвку с принцем Людвигом Гессенским и срочно полюбить русского наследника. Не против был и цесаревич Павел, готовый жениться хоть на кактусе, лишь бы от него отстали.Свадьбу сыграли в том же 1776 году, София Мария Доротея приняла православие, стала Марией Федоровной и, как ни странно, сначала очень понравилась Павлу, уже в декабре будущего года родив ему первого сына – Александра, наследника и будущего императора под номером один, победителя Наполеона Бонапарта.Новоявленная Мария Федоровна мужа очень полюбила и довольно долго терпела все его странности, измены и истерики. А цесаревич Павел, по воспоминаниям современников, был человеком, как минимум, странным. Ненавидел мамашу – императрицу Екатерину II и обещался все переделать, когда та умрет.Императрица-мать отвечала ему взаимностью и даже, по слухам, хотела передать трон не сыну а внуку – новорожденному Александру. Или его младшему брату Константину.Всего у Павла I и Марии Федоровны было 10 детей. И будущая российская императрица задолго до английской королевы Виктории стала первой "бабушкой Европы", через замужества дочерей и женитьбы сыновей запустив родственные матримониальные связи во многие сиятельные европейские дома. На момент смерти императрицы Марии Федоровны в 1828 году у нее с убитым к тому времени Павлом I было уже 50 прямых потомков — детей, внуков и правнуков.А вот кем стали дети Павла и Марии:– Александр и Николай по-разному побывали полноценными российскими императорами;– Константин – цесаревич, великий князь и наместник польский в Варшаве, которого тоже называют российским императором и из-за которого получилось восстание декабристов в 1825 году;– самый младший сын Михаил, великий князь, стал генерал-фельдцейхмейстером русской армии (главным начальником артиллерии в Российской империи);– Александра — палатина (королева) венгерская;– Елена — герцогиня Мекленбург-Шверинская;– Мария – великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская;– Екатерина — 2-я королева-консорт Вюртемберга;– Анна — королева-консорт Нидерландов.И только дочь Ольга умерла в возрасте двух лет.Екатерина II забрала сыновей Александра и Константина и дочь Александру на свое личное воспитание. Чтобы обезопасить от отцовского влияния. А остальных поставила под жесткий контроль. Но невестка была прекрасно вышколена и – это отмечали все – вынослива, как хороший прусский солдат: даже находясь в интересном положении, она никогда не снимала корсета и парадного платья днем, нисколько не утомляясь и не страдая всякими дамскими заморочками, вроде обмороков и токсикозов. Со свекровью была подчеркнуто вежлива и внимательна, стараясь ничем не огорчать императрицу.За это Екатерина II к невестке относилась всегда благосклонно, даже когда она бывала недовольна сыном. А тот со временем, казалось, слетел с катушек: дурковал в поисках выхода своей бурной энергии и во всю изменял жене, не живя с нею супружеской жизнью. Тем более что после рождения последнего – десятого ­ – сына Михаила врачи запретили Марии Федоровне беременности.Известны также внебрачные дети Павла: сын Семен Великий, который стал морским офицером и в 22 года погиб в бою в 1794 году, и дочь Марфа Мусина-Юрьева, родившаяся через три месяца после убийства Павла I и умершая в два года.Овдовевшая Мария Федоровна очень привязалась к дочери-бастарду неверного мужа и взяла все заботы о воспитании малышки на себя И очень горевала, вспоминая свою умершую дочь.К тому времени Мария Федоровна тоже определилась, потому что после того, как муж охладел к ней, тоже пустилась во все тяжкие. И от кого рождались ее дети, так и остается загадкой этого императорского дома. Во всяком случае убитый император Павел признавал своими кровными только сыновей Александра и Константина и дочь Александру.А остальных Мария Федоровна рожала, исправно выполняя завет свекрови Екатерины II, которой она пожаловалась на неверность и равнодушие мужа. И Екатерина II, знавшая толк в этих делах, якобы посоветовала невестке: "Милая, сделай проще, отплати своему мужу той же монетой".И Мария платила. Согласно дворцовым слухам и сплетням, подтвержденными и самим императором-рогоносцем Павлом, в 1795 году от своего любовника, статс-секретаря Сергея Муханова императрица Мария Федоровна родила дочь Анну Павловну, а в следующем 1796 году – сына Николая от гоф-фурьера Даниила Бабкина, придворного, ведавшего во дворце комнатным убранством и прислугой, высокого и статного 23-летнего красавца на 12 лет ее моложе.И что? А ничего: Анна стала королевой Нидерландов, потомки её и сегодня сидят на троне этой страны, а Николай – российским императором.Но когда императором стал Александр I, его мать Мария Федоровна типа остепенилась и наконец задумалась и вплотную занялась тем, что потом станет, в том числе, российским профтехобразованием. Она активно занялась благотворительной деятельностью еще при жизни мужа Павла, но теперь ее уже ничего не отвлекало. Она стояла у истоков Императорского человеколюбивого общества, помогавшего бедным, Повивального института, обучающего гинекологов и акушеров, Училища ордена святой Екатерины (Института благородных девиц), а также целого ряда других филантропических заведений.Потом были учреждены Канцелярия императрицы Марии Федоровны и Ведомство учреждений императрицы Марии, в ведение которой попали воспитательные дома в Москве и Петербурге, богоугодные заведения для приема и призрения подкидышей и бесприютных младенцев, предшественники современных детдомов.Вот на базе Московского воспитательного дома в 1826 году, уже при императоре Николае I, втором сыне Марии Федоровны, и было решено создать ремесленные мастерские. "…Хочу я учредить вне Воспитательного Дома большие мастерские для разных ремесел, со спальнями, со столовою и прочими потребностями, и переместить туда из Воспитательного Дома всех ремесленных воспитанников, умножив их число до 300, с тем, чтобы уже впредь не отдавать питомцев в ученье к вольным мастерам, где они лишены надлежащего за их нравственностью надзора", – написала она. И умерла в 1826 году.Но тем не менее желание матери устроить в Москве большое ремесленное училище для сирот Николай I выполнил. И еще при ее жизни он сразу же отдал под него сгоревший в 1812 году Слободской дворец на Яузе, где тогда же, в 1826 году, начался ремонт, а фактически строительство нового здания.В 1830 году император на представленном ему проекте "Положения о ремесленном учебном заведении" собственноручно начертал "Быть по сему". Эта дата, 14 июля (по новому стилю) 1830 года, теперь считается днем рождения Императорского Московского технического училища (ИМТУ), а ныне Московского государственный технический университета имени Николая Баумана (МГТУ, Бауманки), одного из лучших технических вузов мира. И, конечно же, всех ПТУ, который так или иначе появились и дело свое доброе в России делали. Что в империи, что в СССР, что сейчас……А еще Мария Федоровна, увлекалась рисунком и живописью, в первую очередь освоив технику пастели. И, как сказано в аннотации, за "гравированные по молочному стеклу портреты детей, пейзажи и натюрморты, живопись масляными красками, акварелью и пастелью" в 1818 году была даже избрана почетным и действительным членом Прусской королевской академии искусств.И, как было сказано, императрица освоила токарный станок и умело и изысканно вытачивала на нем весьма изящные и трудоемкие изделия – шкатулки, камеи и т. д. – из янтаря и слоновой кости, яшмы и агата, работала с металлами.Письменный прибор, выполненный Марией Фёдоровной. Государственный музей-заповедник "Павловск". Кость слоновая, янтарь, бронза, стекло молочное, токарная обработка, литье, чеканка, позолота, патирование. 1800 годНапример, в Алмазном фонде Кремля хранятся некоторые изделия Марии Федоровны до сих пор.А вот как фрейлина высочайшего двора Мария Муханова описала отношение к делу императрицы: "Вдовствующая Императрица, по положению, должна была получать 200 000 рублей карманных денег, но государь просил ее принять миллион; из этого миллиона она тратила на свои прихоти и туалет только 17 000. Все прочее раздавалось бедным, а прежде всего она составляла капитал на свои заведения… Она беспрестанно занималась делами своих заведений; ничто не могло отвлечь ее от этих занятий — ни путешествия, во время которых она читала и писала в карете, ни сердечные горести… Детей, воспитанных в ее заведениях, она никогда не покидала впоследствии, а во всю жизнь им помогала, входила во все подробности, до них касавшиеся, и была истинною матерью для всех"...Ну что тут можно сказать? Царское это дело, царское – заниматься и токарным делом, и заботой о других. Особенно если не воровать и отдавать больше, чем получать. Вот что не лишне было бы запомнить и тем, кто будет возрождать в России систему ПТУ…А возрождать собираются. По результатам исследования сервиса SuperJob, абсолютное большинство россиян (85%) хотят вернуть систему бесплатного профобразования для старшеклассников. "Мы говорим, что у нас нет рабочих рук, давайте их готовить. А сегодня у нас нет образовательных учреждений для того, чтобы школьник получил начальное профессиональное образование", — говорит об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Дефицит рабочих профессий давно кричит о данном шаге", — говорят и люди.И в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети" до 2030 года хотят выделить средства – миллионы рублей – на капремонт только полутора тысяч объектов для нужд ПТУ. Очень большой соблазн возникает, очень…Еще на тему российских императоров и императриц читайте в статье Владимира Скачко "Венценосные бастарды. Как "русскостью" удачно подпортили императорскую кровь

