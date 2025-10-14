Токарь-императрица Мария Федоровна. Россия благодарна ей за ПТУ
18:43 14.10.2025 (обновлено: 18:44 14.10.2025)
© Фото : Public domain
Ровно 266 лет назад, 14 октября 1759 года, родилась немецкая девочка София Мария Доротея Августа Луиза, которой суждено было стать влиятельной российской императрицей Марией Федоровной и "матерью" российского профтехобразования.
Да-да, той системы профессионально-технического образования в профтехучилищах (ПТУ), об ускоренном и полноценном восстановлении которой сегодня ломают копья в самых верхах российский власти – от президента Владимира Путина до спикеров обеих палат парламента (Госдумы и Совета Федерации), премьер-министра, его замов и профильных министров.
Все они и выяснили, и убедились, что в каких бы возвышенных эмпиреях не витала нация экономистов и юристов, дизайнеров и программистов, имиджмейкеров и блогеров, а на грешной земле никому не обойтись без совершенно земных профессий. Потому как и компьютер программистам не на что будет поставить, и справлять, извините, нужду в лопухах имиджмейкерам не сподручно, если лапочка не горит, дверь не открывается, а унитаз не работает.
Но даже не в этом дело. Сегодня стало очевидно, что "убийство" системы ПТУ в лихие 90-ые и позже – это еще одно подлое, вольное или невольное деяние скрытых и тайных врагов России, которые поняли, что лучше и надежнее всего процесс деиндустриализации можно сделать необратимым, если уничтожить подготовку новых кадров для этой индустрии, от инженеров до техников, технологов и работников самых простых профессий.
Все оказалось очень просто: некому в индустрии работать – исчезает и хиреет сама индустрия, как, собственно, и случилось в России после развала СССР, а в 2013 году было завершено с так называемой реформой системы профессионального образования.
До этого года эта система имела четкое разделение на два типа учреждений: начальное профессиональное образование (НПО) представляли профессионально-технические училища – ПТУ, а среднее профессиональное образование (СПО) – колледжи и техникумы.
Ключевая разница между ПТУ и колледжами/техникумами была в том, что первые давали профессиональные навыки и делали упор на практическую подготовку, что позволяло сократить сроки освоения профессии. Они и давали основную массу молодых рабочих для российской промышленности. А вот техникумы/колледжи напротив – предлагали более обширную теоретическую базу, что отражалось на продолжительности образовательного процесса.
Реформа 2013 года привела к упразднению этого разделения: НПО было ликвидирована, и все стали получать программу СПО. И молодые рабочие практически исчезли. Автор телеграм-канала "Наука и университеты" профессор Евгений Белый по этому поводу написал в СМИ: "Колледжи и техникумы начали одновременно учить и по рабочим профессиям, и по программам среднего профессионального образования. Зачастую молодые люди и их родители не могли разобраться, кого готовят в конкретном учебном заведении. Бытует мнение, что объединение этих двух ступеней образования сработало во вред обеим".
Так и получилось. И сегодня, когда с началом СВО, на пороге возможной войны со всем Западом возрождающейся индустрии России понадобились массы грамотных рабочих, оказалось, что взять их негде. Негде, и все тут.
Вот тогда и появились идеи возрождения ПТУ, обсуждаемые на заседаниях парламента и правительства, в 2022 году запущена система "Профессионалитет" – формат среднего профобразования, когда студентов обучают их будущие работодатели и могут даже требовать форсированного овладения профессией и сокращения сроков обучения. А цель одна – создать новые условия подготовки специалистов и систему образования, которая поможет учащимся приобрести актуальные знания и навыки, необходимые для ключевых отраслей экономики: промышленности, ИТ, сельского хозяйства и т. д. С сокращенными сроками обучения: после 9 класса рабочие профессии получают в среднем за один год и 10 месяцев, а технические специальности — за два года и 10 месяцев. А после 11 класса – рабочие профессии — за 10 месяцев или год и 10 месяцев, технические специальности — в среднем два года 10 месяцев.
Машина запущена, и все ждут скорой отдачи. А необходимость для России иметь грамотные и умелые кадры именно рабочих профессий и ремесел поняла уже в начале XIX века эта высокая, полноватая, но стройная царственная дама. И вслед за своим блистательным родичем по мужу императором Петром I опровергла утверждение, что заниматься физическим трудом профессионально – это, мол, не царское дело. Царское, да еще и какое царское!
Если император Петр I, проводя реформы, вел за собой Россию личным примером и освоил около 20 профессий и ремесел, чтобы со знанием дела драть в хвост и в гриву своих нерадивых соратников-исполнителей, то Мария Федоровна, жена его правнука, императора Павла I позаботилась, чтобы в России были свои подготовленные умельцы самого широкого профиля, и сама освоила профессию… токаря.
Именно! В совершенстве освоила токарный станок и изготавливала на нем все, что ей хотелось. Для души! Хотя ей было чем заняться и помимо этого – жизнь у нее выдалась сложная и примечательная во всех отношениях. Впрочем, обо всем по порядку.
Родилась эта девочка в знаменательном месте – в Штеттинском замке. Там, где до нее родилась и российская императрица Екатерина II, ее свекровь, и где комендантом служил ее отец, принц, а потом и владетельный герцог Вюртембергский.
Короче, типичная немецкая полунищебродка заоблачной знатности и голубых кровей, которая, тем не менее, прекрасно понимала свое место в иерархии этой жизни. Ее биографы упоминают стихотворение "Philosophie des femmes" (Женская философия) из ее дневника, в котором она сама себе начертала программу жизни: "Нехорошо, по многим причинам, чтобы женщина приобретала слишком обширные познания. Воспитывать в добрых нравах детей, вести хозяйство, иметь наблюдение за прислугой, блюсти в расходах бережливость — вот в чем должно состоять ее учение и философия".
В 1776 году в России у наследника, цесаревича Павла при родах умерла жена Наталья Алексеевна, так и не родив Екатерине II вожделенного наследника. И Екатерина срочно занялась поиском новой "матрицы", а тут, как всегда, подсуетился прусский король Фридрих II Великий, который маниакально хотел иметь "своих людей" при русском дворе. Чтобы знать, когда ему может прилететь от "этих варварских медведей". Он заставил 17-летнюю Софию Марию Доротею Августу Луизу, которая по-родственному понравилась и Екатерине II (ее отец в свое тоже был комендантом Штеттинского замка), и ее родителей разорвать помолвку с принцем Людвигом Гессенским и срочно полюбить русского наследника. Не против был и цесаревич Павел, готовый жениться хоть на кактусе, лишь бы от него отстали.
Свадьбу сыграли в том же 1776 году, София Мария Доротея приняла православие, стала Марией Федоровной и, как ни странно, сначала очень понравилась Павлу, уже в декабре будущего года родив ему первого сына – Александра, наследника и будущего императора под номером один, победителя Наполеона Бонапарта.
Новоявленная Мария Федоровна мужа очень полюбила и довольно долго терпела все его странности, измены и истерики. А цесаревич Павел, по воспоминаниям современников, был человеком, как минимум, странным. Ненавидел мамашу – императрицу Екатерину II и обещался все переделать, когда та умрет.
Императрица-мать отвечала ему взаимностью и даже, по слухам, хотела передать трон не сыну а внуку – новорожденному Александру. Или его младшему брату Константину.
Всего у Павла I и Марии Федоровны было 10 детей. И будущая российская императрица задолго до английской королевы Виктории стала первой "бабушкой Европы", через замужества дочерей и женитьбы сыновей запустив родственные матримониальные связи во многие сиятельные европейские дома. На момент смерти императрицы Марии Федоровны в 1828 году у нее с убитым к тому времени Павлом I было уже 50 прямых потомков — детей, внуков и правнуков.
А вот кем стали дети Павла и Марии:
– Александр и Николай по-разному побывали полноценными российскими императорами;
– Константин – цесаревич, великий князь и наместник польский в Варшаве, которого тоже называют российским императором и из-за которого получилось восстание декабристов в 1825 году;
– самый младший сын Михаил, великий князь, стал генерал-фельдцейхмейстером русской армии (главным начальником артиллерии в Российской империи);
– Александра — палатина (королева) венгерская;
– Елена — герцогиня Мекленбург-Шверинская;
– Мария – великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская;
– Екатерина — 2-я королева-консорт Вюртемберга;
– Анна — королева-консорт Нидерландов.
И только дочь Ольга умерла в возрасте двух лет.
Екатерина II забрала сыновей Александра и Константина и дочь Александру на свое личное воспитание. Чтобы обезопасить от отцовского влияния. А остальных поставила под жесткий контроль. Но невестка была прекрасно вышколена и – это отмечали все – вынослива, как хороший прусский солдат: даже находясь в интересном положении, она никогда не снимала корсета и парадного платья днем, нисколько не утомляясь и не страдая всякими дамскими заморочками, вроде обмороков и токсикозов. Со свекровью была подчеркнуто вежлива и внимательна, стараясь ничем не огорчать императрицу.
За это Екатерина II к невестке относилась всегда благосклонно, даже когда она бывала недовольна сыном. А тот со временем, казалось, слетел с катушек: дурковал в поисках выхода своей бурной энергии и во всю изменял жене, не живя с нею супружеской жизнью. Тем более что после рождения последнего – десятого – сына Михаила врачи запретили Марии Федоровне беременности.
Известны также внебрачные дети Павла: сын Семен Великий, который стал морским офицером и в 22 года погиб в бою в 1794 году, и дочь Марфа Мусина-Юрьева, родившаяся через три месяца после убийства Павла I и умершая в два года.
Овдовевшая Мария Федоровна очень привязалась к дочери-бастарду неверного мужа и взяла все заботы о воспитании малышки на себя И очень горевала, вспоминая свою умершую дочь.
К тому времени Мария Федоровна тоже определилась, потому что после того, как муж охладел к ней, тоже пустилась во все тяжкие. И от кого рождались ее дети, так и остается загадкой этого императорского дома. Во всяком случае убитый император Павел признавал своими кровными только сыновей Александра и Константина и дочь Александру.
А остальных Мария Федоровна рожала, исправно выполняя завет свекрови Екатерины II, которой она пожаловалась на неверность и равнодушие мужа. И Екатерина II, знавшая толк в этих делах, якобы посоветовала невестке: "Милая, сделай проще, отплати своему мужу той же монетой".
И Мария платила. Согласно дворцовым слухам и сплетням, подтвержденными и самим императором-рогоносцем Павлом, в 1795 году от своего любовника, статс-секретаря Сергея Муханова императрица Мария Федоровна родила дочь Анну Павловну, а в следующем 1796 году – сына Николая от гоф-фурьера Даниила Бабкина, придворного, ведавшего во дворце комнатным убранством и прислугой, высокого и статного 23-летнего красавца на 12 лет ее моложе.
И что? А ничего: Анна стала королевой Нидерландов, потомки её и сегодня сидят на троне этой страны, а Николай – российским императором.
Но когда императором стал Александр I, его мать Мария Федоровна типа остепенилась и наконец задумалась и вплотную занялась тем, что потом станет, в том числе, российским профтехобразованием. Она активно занялась благотворительной деятельностью еще при жизни мужа Павла, но теперь ее уже ничего не отвлекало. Она стояла у истоков Императорского человеколюбивого общества, помогавшего бедным, Повивального института, обучающего гинекологов и акушеров, Училища ордена святой Екатерины (Института благородных девиц), а также целого ряда других филантропических заведений.
Потом были учреждены Канцелярия императрицы Марии Федоровны и Ведомство учреждений императрицы Марии, в ведение которой попали воспитательные дома в Москве и Петербурге, богоугодные заведения для приема и призрения подкидышей и бесприютных младенцев, предшественники современных детдомов.
Вот на базе Московского воспитательного дома в 1826 году, уже при императоре Николае I, втором сыне Марии Федоровны, и было решено создать ремесленные мастерские. "…Хочу я учредить вне Воспитательного Дома большие мастерские для разных ремесел, со спальнями, со столовою и прочими потребностями, и переместить туда из Воспитательного Дома всех ремесленных воспитанников, умножив их число до 300, с тем, чтобы уже впредь не отдавать питомцев в ученье к вольным мастерам, где они лишены надлежащего за их нравственностью надзора", – написала она. И умерла в 1826 году.
Но тем не менее желание матери устроить в Москве большое ремесленное училище для сирот Николай I выполнил. И еще при ее жизни он сразу же отдал под него сгоревший в 1812 году Слободской дворец на Яузе, где тогда же, в 1826 году, начался ремонт, а фактически строительство нового здания.
В 1830 году император на представленном ему проекте "Положения о ремесленном учебном заведении" собственноручно начертал "Быть по сему". Эта дата, 14 июля (по новому стилю) 1830 года, теперь считается днем рождения Императорского Московского технического училища (ИМТУ), а ныне Московского государственный технический университета имени Николая Баумана (МГТУ, Бауманки), одного из лучших технических вузов мира. И, конечно же, всех ПТУ, который так или иначе появились и дело свое доброе в России делали. Что в империи, что в СССР, что сейчас…
…А еще Мария Федоровна, увлекалась рисунком и живописью, в первую очередь освоив технику пастели. И, как сказано в аннотации, за "гравированные по молочному стеклу портреты детей, пейзажи и натюрморты, живопись масляными красками, акварелью и пастелью" в 1818 году была даже избрана почетным и действительным членом Прусской королевской академии искусств.
И, как было сказано, императрица освоила токарный станок и умело и изысканно вытачивала на нем весьма изящные и трудоемкие изделия – шкатулки, камеи и т. д. – из янтаря и слоновой кости, яшмы и агата, работала с металлами.
Письменный прибор, выполненный Марией Фёдоровной. Государственный музей-заповедник "Павловск". Кость слоновая, янтарь, бронза, стекло молочное, токарная обработка, литье, чеканка, позолота, патирование. 1800 год
Например, в Алмазном фонде Кремля хранятся некоторые изделия Марии Федоровны до сих пор.
А вот как фрейлина высочайшего двора Мария Муханова описала отношение к делу императрицы: "Вдовствующая Императрица, по положению, должна была получать 200 000 рублей карманных денег, но государь просил ее принять миллион; из этого миллиона она тратила на свои прихоти и туалет только 17 000. Все прочее раздавалось бедным, а прежде всего она составляла капитал на свои заведения… Она беспрестанно занималась делами своих заведений; ничто не могло отвлечь ее от этих занятий — ни путешествия, во время которых она читала и писала в карете, ни сердечные горести… Детей, воспитанных в ее заведениях, она никогда не покидала впоследствии, а во всю жизнь им помогала, входила во все подробности, до них касавшиеся, и была истинною матерью для всех"...
Ну что тут можно сказать? Царское это дело, царское – заниматься и токарным делом, и заботой о других. Особенно если не воровать и отдавать больше, чем получать. Вот что не лишне было бы запомнить и тем, кто будет возрождать в России систему ПТУ…
А возрождать собираются. По результатам исследования сервиса SuperJob, абсолютное большинство россиян (85%) хотят вернуть систему бесплатного профобразования для старшеклассников. "Мы говорим, что у нас нет рабочих рук, давайте их готовить. А сегодня у нас нет образовательных учреждений для того, чтобы школьник получил начальное профессиональное образование", — говорит об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Дефицит рабочих профессий давно кричит о данном шаге", — говорят и люди.
И в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети" до 2030 года хотят выделить средства – миллионы рублей – на капремонт только полутора тысяч объектов для нужд ПТУ. Очень большой соблазн возникает, очень…
