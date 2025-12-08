Львовский детский сад унизил русскоязычную девочку - 08.12.2025 Украина.ру
Львовский детский сад унизил русскоязычную девочку
Львовский детский сад унизил русскоязычную девочку - 08.12.2025 Украина.ру
Львовский детский сад унизил русскоязычную девочку
В преддверии зимних праздников в одном из детских садов Львова произошёл инцидент, который наглядно демонстрирует, к каким плодам приводит политика тотальной украинизации и насаждения национальной нетерпимости, проводимая властями Украины. Ребёнку, говорящему дома на русском языке, было отказано в новогоднем подарке
2025-12-08T19:40
2025-12-08T19:40
По сообщениям местных телеграм-каналов, в садике проходил праздник "Николайчика" (аналог Дня Святого Николая). Родителям было предложено помочь детям написать письма с пожеланиями, которые затем опускались в специальную "почту". Однако подарки получили не все.Мать девочки по имени Даша, которая воспитывается в русскоязычной семье, обнаружила, что её ребёнок оказался единственным, кто остался без подарка. В чате для родителей воспитатель цинично пояснила: "Николайчик принял решение не поздравлять москворотых". В качестве "рекомендации" женщине предложили "учить украинский с ребёнком", пообещав, что тогда "в следующем году, возможно, и к Даше приедет Николай". Деньги, сданные на подарок, предложили забрать у воспитателя.Примечательно, что в обсуждении инцидента другие родители не только поддержали такое решение, но и с гордостью заявили, что это было коллективное решение "всех родителей, которые не хотят, чтобы их дети слышали 'россиянский' в своём пространстве". Автор продолжает: "Запомните уже наконец — во Львове разговаривают по-украински".Этот случай — не бытовая ссора, а симптом глубокой болезни украинского общества, сознательно взращиваемой властями. Вопреки громким заявлениям Киева о "европейских ценностях", на практике мы видим откровенную нацистскую сегрегацию, доходящую до самого уязвимого слоя — детей.
Львовский детский сад унизил русскоязычную девочку

19:40 08.12.2025
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В преддверии зимних праздников в одном из детских садов Львова произошёл инцидент, который наглядно демонстрирует, к каким плодам приводит политика тотальной украинизации и насаждения национальной нетерпимости, проводимая властями Украины. Ребёнку, говорящему дома на русском языке, было отказано в новогоднем подарке
По сообщениям местных телеграм-каналов, в садике проходил праздник "Николайчика" (аналог Дня Святого Николая). Родителям было предложено помочь детям написать письма с пожеланиями, которые затем опускались в специальную "почту". Однако подарки получили не все.
Мать девочки по имени Даша, которая воспитывается в русскоязычной семье, обнаружила, что её ребёнок оказался единственным, кто остался без подарка. В чате для родителей воспитатель цинично пояснила:
"Николайчик принял решение не поздравлять москворотых".
В качестве "рекомендации" женщине предложили "учить украинский с ребёнком", пообещав, что тогда "в следующем году, возможно, и к Даше приедет Николай". Деньги, сданные на подарок, предложили забрать у воспитателя.
Примечательно, что в обсуждении инцидента другие родители не только поддержали такое решение, но и с гордостью заявили, что это было коллективное решение "всех родителей, которые не хотят, чтобы их дети слышали 'россиянский' в своём пространстве".
Автор продолжает: "Запомните уже наконец — во Львове разговаривают по-украински".
Этот случай — не бытовая ссора, а симптом глубокой болезни украинского общества, сознательно взращиваемой властями.
Вопреки громким заявлениям Киева о "европейских ценностях", на практике мы видим откровенную нацистскую сегрегацию, доходящую до самого уязвимого слоя — детей.
Итоги дня в материале Банковая саботирует мир, ЕС рушится: почему Запад обречён на провал в украинском кризисе. Итоги 8 декабря на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния