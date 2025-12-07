"Торпедирует переговорный процесс": политолог связал инциденты в Черном море с позицией Киева - 07.12.2025 Украина.ру
"Торпедирует переговорный процесс": политолог связал инциденты в Черном море с позицией Киева
Атаки на танкеры в Черном море напрямую вредят переговорному процессу. Эти инциденты показывают, что руководство в Киеве не прислушивается к голосу разума и фактически торпедирует дипломатию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин
На прошлой неделе в акватории Черного моря подверглись атаке два гражданских танкера, шедших под флагом Гамбии. Это суда "Kairos" и "Virat". В результате удара по "Kairos" на борту вспыхнул пожар. Спасатели из Главного управления береговой безопасности Турции (KEGM) оперативно эвакуировали с него 25 членов экипажа. На втором атакованном судне, "Virat", находились 20 человек.Комментируя возможные причины сворачивания диалога со стороны США, Камкин напрямую связал эту перспективу с действиями Киева. "Все-таки последние инциденты с атакой на танкеры показывают, что украинское руководство не прислушивается к голосу разума и в прямом смысле торпедирует переговорный процесс", — заявил эксперт.Он также раскрыл, кто, по его мнению, стоит за этими атаками. "Я уверен, что катера запускались при прямом участии англичан. Вы же знаете, что в Одессе находится центр командования и управления морскими беспилотниками", — сказал политолог.Подобные провокации, по словам Камкина, имеют четкую цель. "В интересах британцев – максимальная эскалация конфликта. В интересах киевского режима – не просто остаться у власти, но и с деньгами", — пояснил он, отметив, что такая тактика усложняет дипломатическое урегулирование.Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Владимир Ераносян: Турция хочет заработать на том, что Киев атакует гражданский флот РФ в ее акватории" на сайте Украина.ру.
"Торпедирует переговорный процесс": политолог связал инциденты в Черном море с позицией Киева

04:30 07.12.2025
 
Атаки на танкеры в Черном море напрямую вредят переговорному процессу. Эти инциденты показывают, что руководство в Киеве не прислушивается к голосу разума и фактически торпедирует дипломатию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин
На прошлой неделе в акватории Черного моря подверглись атаке два гражданских танкера, шедших под флагом Гамбии. Это суда "Kairos" и "Virat". В результате удара по "Kairos" на борту вспыхнул пожар. Спасатели из Главного управления береговой безопасности Турции (KEGM) оперативно эвакуировали с него 25 членов экипажа. На втором атакованном судне, "Virat", находились 20 человек.
Комментируя возможные причины сворачивания диалога со стороны США, Камкин напрямую связал эту перспективу с действиями Киева. "Все-таки последние инциденты с атакой на танкеры показывают, что украинское руководство не прислушивается к голосу разума и в прямом смысле торпедирует переговорный процесс", — заявил эксперт.
Он также раскрыл, кто, по его мнению, стоит за этими атаками. "Я уверен, что катера запускались при прямом участии англичан. Вы же знаете, что в Одессе находится центр командования и управления морскими беспилотниками", — сказал политолог.
Подобные провокации, по словам Камкина, имеют четкую цель. "В интересах британцев – максимальная эскалация конфликта. В интересах киевского режима – не просто остаться у власти, но и с деньгами", — пояснил он, отметив, что такая тактика усложняет дипломатическое урегулирование.
Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Владимир Ераносян: Турция хочет заработать на том, что Киев атакует гражданский флот РФ в ее акватории" на сайте Украина.ру.
