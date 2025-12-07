https://ukraina.ru/20251207/1021997101.html

Пёрл-Харбор и «кровь войны»

7 декабря японские бомбардировщики, взлетевшие с авианосцев соединения адмирала Нагумо Тюити, нанесли удар по главной базе ВМФ США в Тихом океане – гавани Пёрл-Харбор на острове Оаху в Гавайском архипелаге. Главные силы американского флота (8 линейных кораблей) были выведены из строя. Потери американцев составили почти 2,4 тысячи человек

Операция не была доведена до конца. Осторожный Нагумо воздержался от нанесения второго удара (американские авианосцы отсутствовали в гавани, и он обоснованно опасался ответного удара). Это, в свою очередь, сделало невозможной операцию линейного соединения японского флота во главе с адмиралом Ямамото Исороку и высадку десанта. Таким образом, США сохранили свою главную операционную базу на Тихом океане, что во многом предопределило исход войны.Между тем, Япония вовсе не собиралась воевать с США. Главная причина очевидна — несопоставимость ресурсов сторон. Теоретически, в конечном итоге Япония должна была быть заинтересована в выдавливании США из Тихого океана, но при этом здравый смысл подсказывал, что это сделать невозможно в силу просто географического положения США. Операциям же японских сил в Китае США, по большому счёту, не мешали (хотя поставляли Китаю оружие и добровольцев, так же как это делал СССР).Что же подвигло японцев на этот, как показало будущее, самоубийственный удар?Поддержка США Китая, которая выразилась во введении 25 июня 1941 года эмбарго на продажу нефти (некоторые аналитики указывают на гуманитарный аспект — возмущение "Нанкинской резнёй", но она была в декабре 1937 года — США уж очень долго проникались страданиями китайцев). Это был очень сильный удар по Японии, поскольку она обеспечивалась нефтью из своих ресурсов и за счет торговли с СССР только на 20%. Большая часть топлива поставлялась из США и Мексики. Решить проблему дипломатическим путём не удалось (традиционно считается, что этот путь заблокировало японское военное командование, но есть и точка зрения, что США, а точнее — Франклин Делано Рузвельт, тоже не особенно хотели договариваться).Рассчитывали ли японцы на победу? Нет, конечно. Адмирал Ямамото был не только грамотным флотоводцем, но и умным политиком. Он отлично понимал, что сколько-нибудь длительной войны с США Япония не выдержит. Его расчёт был военно-политическим.Военный расчёт состоял в том, чтобы вывести из игры главную ударную силу американского флота (вплоть до Мидуэя ею считались линкоры) и нанести удар по голландским, французским и британским владениям в Юго-Восточной Азии. А там — нефть. Вот, например, Бруней.Политический расчёт опирался на наличие в США мощной изоляционистской партии, которая требовала воздержаться от участия в мировой войне. Считалось, что президент Рузвельт балансирует между изоляционистами и интернационалистами. В случае сильного поражения в самом начале войны можно было рассчитывать, что изоляционисты возьмут верх и США воздержатся от участия в войне на Тихом океане.Военный расчёт оправдался полностью — 14 декабря начались японские операции в Юго-Восточной Азии, которые закончилась абсолютным успехом — назад японцы повернули только у Цейлона. С политическим же расчётом что-то пошло не так — американцы расстроились, обиделись… Американский гризли встал на задние лапы, и… Если во время удара по Пёрл-Харбору соединение Нагумо насчитывало шесть авианосцев, то американские силы вторжения на Окинаву в апреле-июне 1945 года поддерживали 40 авианосцев, всего же ВМС США имели 19 тяжёлых, 9 лёгких и 71 (!!!) эскортный авианосец (всего — 99).Кстати, есть версия, что Рузвельт изначально был интернационалистом и сознательно подставил флот под удар, чтобы вызвать именно такую реакцию. Благо поведение американского президента перед началом войны вызывает такие же сомнения, как и поведение Сталина, — его ведь тоже предупреждали о готовности противника нанести первый удар…Выигрыш СССР был вполне определённым — 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой, главной силой которого были "сибирские" дивизии, снятые с Дальневосточного фронта. Благодаря информации Рихарда Зорге и других советских разведчиков Сталин совершенно точно знал, что у Японии нет планов нападения на СССР.Прямые аналогии, разумеется, некорректны просто потому, что что сейчас именно США является агрессором в мировом масштабе. Да и расстановка сил вовсе не такая как в 1941 году. И тем не менее определённое сходство ситуаций прослеживается.

