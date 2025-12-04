Угроза большого охвата: эксперт объяснил, как освобождение Красноармейска ломает оборону ВСУ - 04.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251204/ugroza-bolshogo-okhvata-ekspert-obyasnil-kak-osvobozhdenie-krasnoarmeyska-lomaet-oboronu-vsu-1072598508.html
Угроза большого охвата: эксперт объяснил, как освобождение Красноармейска ломает оборону ВСУ
Угроза большого охвата: эксперт объяснил, как освобождение Красноармейска ломает оборону ВСУ - 04.12.2025 Украина.ру
Угроза большого охвата: эксперт объяснил, как освобождение Красноармейска ломает оборону ВСУ
Освобождение Красноармейска запускает цепную реакцию кризисов для украинской армии. Силы ВСУ на этом направлении разгромлены, что резко изменяет баланс и открывает новые оперативные возможности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-12-04T05:00
2025-12-04T05:00
новости
доброполье
харьков
украина
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
украина.ру
славянск
славянско-краматорская агломерация
краматорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072444611_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_247bf3b231c09fd3cee2172c063292fd.jpg
Отвечая на вопрос Украина.ру о том, в какой мере освобождение Красноармейска создает кризисы для ВСУ, эксперт указал на ключевой фактор."Кризисы создаются в связи с тем, что освобождается большое количество наших войск, в то время как вооруженные силы противника, воевавшие в Красноармейске и Димитрове, частично пленены, частично уничтожены. То есть дисбаланс в количестве и качестве личного состава еще больше возрастет", — заявил Онуфриенко.Этот дисбаланс, по его словам, создает прямую угрозу для важной группировки ВСУ. "Возрастёт и нагрузка на Константиновку и угроза большого охвата Славянско-Краматорской агломерации", — пояснил обозреватель.Он описал возможный максимальный сценарий развития успеха ВС РФ. "То есть наступая на север от Доброполья, соединиться с наступающими от Лимана войсками, которые форсировали Северский Донец. Это максимум, который можно ожидать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
доброполье
харьков
украина
славянск
славянско-краматорская агломерация
краматорск
красный лиман
константиновка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072444611_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2e1425744be8dd67b721ef353ab3d24.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, доброполье, харьков, украина, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, красный лиман, северский донец , константиновка, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация
Новости, Доброполье, Харьков, Украина, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, Краматорск, Красный Лиман, Северский Донец , Константиновка, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация

Угроза большого охвата: эксперт объяснил, как освобождение Красноармейска ломает оборону ВСУ

05:00 04.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" 73-й артбригады группировки "Запад"
Боевая работа САУ Гиацинт-С 73-й артбригады группировки Запад - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Освобождение Красноармейска запускает цепную реакцию кризисов для украинской армии. Силы ВСУ на этом направлении разгромлены, что резко изменяет баланс и открывает новые оперативные возможности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Отвечая на вопрос Украина.ру о том, в какой мере освобождение Красноармейска создает кризисы для ВСУ, эксперт указал на ключевой фактор.
"Кризисы создаются в связи с тем, что освобождается большое количество наших войск, в то время как вооруженные силы противника, воевавшие в Красноармейске и Димитрове, частично пленены, частично уничтожены. То есть дисбаланс в количестве и качестве личного состава еще больше возрастет", — заявил Онуфриенко.
Этот дисбаланс, по его словам, создает прямую угрозу для важной группировки ВСУ. "Возрастёт и нагрузка на Константиновку и угроза большого охвата Славянско-Краматорской агломерации", — пояснил обозреватель.
Он описал возможный максимальный сценарий развития успеха ВС РФ. "То есть наступая на север от Доброполья, соединиться с наступающими от Лимана войсками, которые форсировали Северский Донец. Это максимум, который можно ожидать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДобропольеХарьковУкраинаМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныУкраина.руСлавянскСлавянско-Краматорская агломерацияКраматорскКрасный ЛиманСеверский ДонецКонстантиновкаСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:27Средства ПВО за ночь сбили 76 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ
07:19ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
06:56Показуха для европейцев и взятка для депутатов. Что говорят на Украине о бюджете-2026
06:47Польша хочет наполнить "Вышеградскую группу" новым газом
06:42Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана
06:30Дмитрий Абзалов: Идет решающий этап переговоров, к Рождеству станет ясно, как завершится война на Украине
06:28Московский променад, завет Обамы и бельгийский подсчет "цыплят". Украина в международном контексте
06:25Нагадить перед уходом. Украина лишила русский язык европейской защиты
06:15Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии
06:01"Как вы выбрали это чучело?". Эксперты и политики о перспективах киевского режима
06:00"Наступление на Орехов и далее к Днепру": эксперт про удар по ВСУ после освобождения Гуляйполя
05:55"Зеленые гниды на золотых унитазах". Украина теряет "один Житомир в год". Сердючка против войны
05:45"Волчьи стаи" дронов у Змеиного: Сергей Горбачев раскрыл схему атак ВМС Украины
05:30"Она будет кровопролитной": Онуфриенко дал свой прогноз на военную кампанию 2026 года
05:15Капитан 1 ранга Горбачев о защите флота: "Черное море надо поделить на сектора"
05:00Угроза большого охвата: эксперт объяснил, как освобождение Красноармейска ломает оборону ВСУ
04:45"С Зеленским мы не будем иметь дело": Безпалько о том, почему нельзя договориться с Украиной
04:36Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30Удар с тыла и быстрый разгром: Михаил Онуфриенко сравнил тактику под Красноармейском и Артемовском
04:15Никто "стену дронов" не создавал: военный обозреватель развеял миф об украинской обороне
Лента новостейМолния