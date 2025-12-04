https://ukraina.ru/20251204/ugroza-bolshogo-okhvata-ekspert-obyasnil-kak-osvobozhdenie-krasnoarmeyska-lomaet-oboronu-vsu-1072598508.html
Угроза большого охвата: эксперт объяснил, как освобождение Красноармейска ломает оборону ВСУ
Освобождение Красноармейска запускает цепную реакцию кризисов для украинской армии. Силы ВСУ на этом направлении разгромлены, что резко изменяет баланс и открывает новые оперативные возможности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-12-04T05:00
Отвечая на вопрос Украина.ру о том, в какой мере освобождение Красноармейска создает кризисы для ВСУ, эксперт указал на ключевой фактор."Кризисы создаются в связи с тем, что освобождается большое количество наших войск, в то время как вооруженные силы противника, воевавшие в Красноармейске и Димитрове, частично пленены, частично уничтожены. То есть дисбаланс в количестве и качестве личного состава еще больше возрастет", — заявил Онуфриенко.Этот дисбаланс, по его словам, создает прямую угрозу для важной группировки ВСУ. "Возрастёт и нагрузка на Константиновку и угроза большого охвата Славянско-Краматорской агломерации", — пояснил обозреватель.Он описал возможный максимальный сценарий развития успеха ВС РФ. "То есть наступая на север от Доброполья, соединиться с наступающими от Лимана войсками, которые форсировали Северский Донец. Это максимум, который можно ожидать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
