https://ukraina.ru/20251204/prezident-finlyandii-prizval-ne-rasschityvat-na-idealnyy-dlya-kieva-mir-1072618820.html
Президент Финляндии призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир
Президент Финляндии призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир - 04.12.2025 Украина.ру
Президент Финляндии призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что урегулирование по Украине будет "трудно переварить", особенно украинцам, передает 4 декабря издание Ilta-Sanomat
2025-12-04T11:50
2025-12-04T11:50
2025-12-04T11:48
новости
украина
финляндия
александр стубб
киев
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/01/1062206741_144:215:902:641_1920x0_80_0_0_5d5cc8a4eb7ca4dc52f54ce29f5ae188.jpg
"Многим из нас будет трудно это переварить, но помните, что для украинцев это будет еще труднее", - сказал он. Стубб добавил, что финнам стоит изменить свое мышление относительно окончания конфликта и не рассчитывать на идеальный для Украины мир.Ранее финский президент уже призывал готовиться к миру и заявлял, что урегулирование вряд ли будет на "справедливых" для Украины условиях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
финляндия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/01/1062206741_129:206:833:734_1920x0_80_0_0_9e86c915d5858fe3e14f7d46e3d8e6b7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, финляндия, александр стубб, киев, украина.ру
Новости, Украина, Финляндия, Александр Стубб, Киев, Украина.ру
Президент Финляндии призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что урегулирование по Украине будет "трудно переварить", особенно украинцам, передает 4 декабря издание Ilta-Sanomat
"Многим из нас будет трудно это переварить, но помните, что для украинцев это будет еще труднее", - сказал он.
Стубб добавил, что финнам стоит изменить свое мышление относительно окончания конфликта и не рассчитывать на идеальный для Украины мир.
Ранее финский президент уже призывал готовиться к миру и заявлял, что урегулирование вряд ли будет на "справедливых" для Украины условиях.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.