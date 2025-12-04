Президент Финляндии призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир - 04.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251204/prezident-finlyandii-prizval-ne-rasschityvat-na-idealnyy-dlya-kieva-mir-1072618820.html
Президент Финляндии призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир
Президент Финляндии призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир - 04.12.2025 Украина.ру
Президент Финляндии призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что урегулирование по Украине будет "трудно переварить", особенно украинцам, передает 4 декабря издание Ilta-Sanomat
2025-12-04T11:50
2025-12-04T11:48
новости
украина
финляндия
александр стубб
киев
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/01/1062206741_144:215:902:641_1920x0_80_0_0_5d5cc8a4eb7ca4dc52f54ce29f5ae188.jpg
"Многим из нас будет трудно это переварить, но помните, что для украинцев это будет еще труднее", - сказал он. Стубб добавил, что финнам стоит изменить свое мышление относительно окончания конфликта и не рассчитывать на идеальный для Украины мир.Ранее финский президент уже призывал готовиться к миру и заявлял, что урегулирование вряд ли будет на "справедливых" для Украины условиях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
финляндия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/01/1062206741_129:206:833:734_1920x0_80_0_0_9e86c915d5858fe3e14f7d46e3d8e6b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, финляндия, александр стубб, киев, украина.ру
Новости, Украина, Финляндия, Александр Стубб, Киев, Украина.ру

Президент Финляндии призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир

11:50 04.12.2025
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / alexstubb
- РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / alexstubb
Читать в
ДзенTelegram
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что урегулирование по Украине будет "трудно переварить", особенно украинцам, передает 4 декабря издание Ilta-Sanomat
"Многим из нас будет трудно это переварить, но помните, что для украинцев это будет еще труднее", - сказал он.
Стубб добавил, что финнам стоит изменить свое мышление относительно окончания конфликта и не рассчитывать на идеальный для Украины мир.
Ранее финский президент уже призывал готовиться к миру и заявлял, что урегулирование вряд ли будет на "справедливых" для Украины условиях.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаФинляндияАлександр СтуббКиевУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов в Белгородской области — Гладков
13:35Дело Могерини: как бывший глава евродипломатии оказалась вором и что теперь будет с ЕС
13:33В результате ночных ударов Херсонская ТЭЦ полностью остановлена
13:18ВСУ атаковали беспилотниками Каменку-Днепровскую – Балицкий
13:08Укрепление многополярного мира: близится визит Путина в Индию. Хроника событий на 13:00 4 декабря
13:08Во Львове зарезали военкома
12:573 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:54Командующий штурмовиками ВСУ пожаловался на огромное число дезертиров
12:47Армия России поразила объекты транспортной, энергетической и иной инфраструктуры ВСУ
12:27Благотворительный фонд из Челябинска обеспечит курских детей киберпротезами
12:23Кости Хейсканен о том, как и что германский "Директ контакт" готовит донбасским детям на Новый год
12:19Черноморский флот уничтожает беспилотники ВСУ, Белоруссия уже не главный должник. Главные новости
12:08Как бороться с танкерным терроризмом: Бакланов о том, как Украина стала пиратом
11:50Президент Финляндии призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир
11:34Опознаны ответственные за атаки ВСУ на юге России и в Чёрном море
11:22Задержан украинец из банды Басаева-Хаттаба - участник нападения на псковских десантников
10:50Медведев назвал кражу российских активов поводом для объявления войны
10:47Одесса частично обесточена после ночных прилётов
10:35Путин рассказал о выводе войск из Донбасса, Медведев заявил о выплате репараций. Главное к этому часу
10:23"Нужная беседа": Путин рассказал о встрече с Уиткоффом и Кушнером
Лента новостейМолния