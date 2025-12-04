https://ukraina.ru/20251204/prezident-finlyandii-prizval-ne-rasschityvat-na-idealnyy-dlya-kieva-mir-1072618820.html

Президент Финляндии призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир

Президент Финляндии призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир - 04.12.2025 Украина.ру

Президент Финляндии призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что урегулирование по Украине будет "трудно переварить", особенно украинцам, передает 4 декабря издание Ilta-Sanomat

2025-12-04T11:50

2025-12-04T11:50

2025-12-04T11:48

новости

украина

финляндия

александр стубб

киев

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/01/1062206741_144:215:902:641_1920x0_80_0_0_5d5cc8a4eb7ca4dc52f54ce29f5ae188.jpg

"Многим из нас будет трудно это переварить, но помните, что для украинцев это будет еще труднее", - сказал он. Стубб добавил, что финнам стоит изменить свое мышление относительно окончания конфликта и не рассчитывать на идеальный для Украины мир.Ранее финский президент уже призывал готовиться к миру и заявлял, что урегулирование вряд ли будет на "справедливых" для Украины условиях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

финляндия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, финляндия, александр стубб, киев, украина.ру