Никто "стену дронов" не создавал: военный обозреватель развеял миф об украинской обороне - 04.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251204/nikto-stenu-dronov-ne-sozdaval-voennyy-obozrevatel-razveyal-mif-ob-ukrainskoy-oborone-1072599234.html
Никто "стену дронов" не создавал: военный обозреватель развеял миф об украинской обороне
Никто "стену дронов" не создавал: военный обозреватель развеял миф об украинской обороне - 04.12.2025 Украина.ру
Никто "стену дронов" не создавал: военный обозреватель развеял миф об украинской обороне
Стремительное продвижение российской армии объясняется целым комплексом факторов, а не военной хитростью противника. Ключевую роль сыграл кризис в рядах ВСУ и системные проблемы Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-12-04T04:15
2025-12-04T04:15
новости
киев
харьков
запад
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
украина.ру
мотивация
дроны
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069690309_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a8d5b77f174b1f64341084f2b801e28a.jpg
Отвечая на вопрос о причинах рекордных темпов наступления российских войск, эксперт сразу отверг популярный западный нарратив. По его словам, успех ВС РФ является результатом совокупного воздействия. "Все большие темпы наступления наших войск объясняются комплексным воздействием. Это и нехватка личного состава ВСУ, худшая мотивация, сокращение поставок с Запада, дрязги, которые постоянно возникают в руководстве киевской хунты, наши удары по предприятиям украинского ВПК", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — Прорыв на Запорожье: ВС РФ освобождают ключевые пункты обороны и выходят на подступы к Гуляйполю.
киев
харьков
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069690309_143:143:1089:853_1920x0_80_0_0_b1ca5c08daebd79b1852402c256f97aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, харьков, запад, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, мотивация, дроны, бпла, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Киев, Харьков, Запад, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, мотивация, дроны, БПЛА, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Никто "стену дронов" не создавал: военный обозреватель развеял миф об украинской обороне

04:15 04.12.2025
 
© Фото : Госпогранслужба Украины
- РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Госпогранслужба Украины
Читать в
ДзенTelegram
Стремительное продвижение российской армии объясняется целым комплексом факторов, а не военной хитростью противника. Ключевую роль сыграл кризис в рядах ВСУ и системные проблемы Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Отвечая на вопрос о причинах рекордных темпов наступления российских войск, эксперт сразу отверг популярный западный нарратив.
"На самом деле, никто "стену дронов" не создавал. Это досужие вымыслы европейских политиканов, планировавших построить нечто подобное на восточных границах НАТО. Насыщение дронами было, есть и продолжится", — заявил Онуфриенко.
По его словам, успех ВС РФ является результатом совокупного воздействия. "Все большие темпы наступления наших войск объясняются комплексным воздействием. Это и нехватка личного состава ВСУ, худшая мотивация, сокращение поставок с Запада, дрязги, которые постоянно возникают в руководстве киевской хунты, наши удары по предприятиям украинского ВПК", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО Прорыв на Запорожье: ВС РФ освобождают ключевые пункты обороны и выходят на подступы к Гуляйполю.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевХарьковЗападМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныУкраина.румотивациядроныБПЛАСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОСпецоперациявойнавойна на УкраинеУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:27Средства ПВО за ночь сбили 76 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ
07:19ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
06:56Показуха для европейцев и взятка для депутатов. Что говорят на Украине о бюджете-2026
06:47Польша хочет наполнить "Вышеградскую группу" новым газом
06:42Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана
06:30Дмитрий Абзалов: Идет решающий этап переговоров, к Рождеству станет ясно, как завершится война на Украине
06:28Московский променад, завет Обамы и бельгийский подсчет "цыплят". Украина в международном контексте
06:25Нагадить перед уходом. Украина лишила русский язык европейской защиты
06:15Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии
06:01"Как вы выбрали это чучело?". Эксперты и политики о перспективах киевского режима
06:00"Наступление на Орехов и далее к Днепру": эксперт про удар по ВСУ после освобождения Гуляйполя
05:55"Зеленые гниды на золотых унитазах". Украина теряет "один Житомир в год". Сердючка против войны
05:45"Волчьи стаи" дронов у Змеиного: Сергей Горбачев раскрыл схему атак ВМС Украины
05:30"Она будет кровопролитной": Онуфриенко дал свой прогноз на военную кампанию 2026 года
05:15Капитан 1 ранга Горбачев о защите флота: "Черное море надо поделить на сектора"
05:00Угроза большого охвата: эксперт объяснил, как освобождение Красноармейска ломает оборону ВСУ
04:45"С Зеленским мы не будем иметь дело": Безпалько о том, почему нельзя договориться с Украиной
04:36Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30Удар с тыла и быстрый разгром: Михаил Онуфриенко сравнил тактику под Красноармейском и Артемовском
04:15Никто "стену дронов" не создавал: военный обозреватель развеял миф об украинской обороне
Лента новостейМолния