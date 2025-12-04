https://ukraina.ru/20251204/nikto-stenu-dronov-ne-sozdaval-voennyy-obozrevatel-razveyal-mif-ob-ukrainskoy-oborone-1072599234.html

Никто "стену дронов" не создавал: военный обозреватель развеял миф об украинской обороне

Никто "стену дронов" не создавал: военный обозреватель развеял миф об украинской обороне - 04.12.2025 Украина.ру

Никто "стену дронов" не создавал: военный обозреватель развеял миф об украинской обороне

Стремительное продвижение российской армии объясняется целым комплексом факторов, а не военной хитростью противника. Ключевую роль сыграл кризис в рядах ВСУ и системные проблемы Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-12-04T04:15

2025-12-04T04:15

2025-12-04T04:15

новости

киев

харьков

запад

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

украина.ру

мотивация

дроны

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069690309_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a8d5b77f174b1f64341084f2b801e28a.jpg

Отвечая на вопрос о причинах рекордных темпов наступления российских войск, эксперт сразу отверг популярный западный нарратив. По его словам, успех ВС РФ является результатом совокупного воздействия. "Все большие темпы наступления наших войск объясняются комплексным воздействием. Это и нехватка личного состава ВСУ, худшая мотивация, сокращение поставок с Запада, дрязги, которые постоянно возникают в руководстве киевской хунты, наши удары по предприятиям украинского ВПК", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — Прорыв на Запорожье: ВС РФ освобождают ключевые пункты обороны и выходят на подступы к Гуляйполю.

киев

харьков

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, харьков, запад, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, мотивация, дроны, бпла, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво