"Наступление на Орехов и далее к Днепру": эксперт про удар по ВСУ после освобождения Гуляйполя
За освобождением Волчанска и Красноармейска последует новый этап активного продвижения ВС РФ. Войска сохранят высокие темпы наступления, а их следующие ключевые цели уже определены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-12-04T06:00
2025-12-04T06:00
Отвечая на вопрос о развитии событий на фронте, эксперт подтвердил высокую динамику. "Ноябрьские темпы продвижения в этом году приближаются к рекордным показателям прошлого года, думаю, что в декабре все будет так же", — заявил Онуфриенко.Он раскрыл ближайшие оперативные цели. "В Днепропетровской области боевые действия уже идут. Скорее всего, будет попытка штурма Доброполья, расположенного севернее Красноармейска, а после этого — освобождение территории ДНР", — сказал обозреватель.Ключевым направлением также станет Запорожский фронт. "В ближайшее время будет освобождено Гуляйполе в Запорожской области, дальше пойдет наступление на Орехов и далее к Днепру", — пояснил эксперт. При этом он обозначил естественный рубеж наступления: "Двигаться дальше, чем мы находимся на побережье Днепра, бессмысленно, потому что там на расстоянии 20 километров уже начинается городская застройка. Это село Бабурка на южной окраине Запорожья, а штурмовать Запорожье и Днепропетровск мы не будем", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
новости, орехов, доброполье, запорожье, михаил онуфриенко, украина.ру, днепропетровская область, днепропетровск, гуляйполе, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво, главные новости, главное
Новости, Орехов, Доброполье, Запорожье, Михаил Онуфриенко, Украина.ру, Днепропетровская область, Днепропетровск, Гуляйполе, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация, Украина.ру Дзен, дзен СВО, Главные новости, главное

06:00 04.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
- РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
За освобождением Волчанска и Красноармейска последует новый этап активного продвижения ВС РФ. Войска сохранят высокие темпы наступления, а их следующие ключевые цели уже определены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Отвечая на вопрос о развитии событий на фронте, эксперт подтвердил высокую динамику. "Ноябрьские темпы продвижения в этом году приближаются к рекордным показателям прошлого года, думаю, что в декабре все будет так же", — заявил Онуфриенко.
Он раскрыл ближайшие оперативные цели. "В Днепропетровской области боевые действия уже идут. Скорее всего, будет попытка штурма Доброполья, расположенного севернее Красноармейска, а после этого — освобождение территории ДНР", — сказал обозреватель.
Ключевым направлением также станет Запорожский фронт. "В ближайшее время будет освобождено Гуляйполе в Запорожской области, дальше пойдет наступление на Орехов и далее к Днепру", — пояснил эксперт.
При этом он обозначил естественный рубеж наступления: "Двигаться дальше, чем мы находимся на побережье Днепра, бессмысленно, потому что там на расстоянии 20 километров уже начинается городская застройка. Это село Бабурка на южной окраине Запорожья, а штурмовать Запорожье и Днепропетровск мы не будем", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
