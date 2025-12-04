https://ukraina.ru/20251204/nastuplenie-na-orekhov-i-dalee-k-dnepru-ekspert-pro-udar-po-vsu-posle-osvobozhdeniya-gulyaypolya-1072597955.html

За освобождением Волчанска и Красноармейска последует новый этап активного продвижения ВС РФ. Войска сохранят высокие темпы наступления, а их следующие ключевые цели уже определены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

Отвечая на вопрос о развитии событий на фронте, эксперт подтвердил высокую динамику. "Ноябрьские темпы продвижения в этом году приближаются к рекордным показателям прошлого года, думаю, что в декабре все будет так же", — заявил Онуфриенко.Он раскрыл ближайшие оперативные цели. "В Днепропетровской области боевые действия уже идут. Скорее всего, будет попытка штурма Доброполья, расположенного севернее Красноармейска, а после этого — освобождение территории ДНР", — сказал обозреватель.Ключевым направлением также станет Запорожский фронт. "В ближайшее время будет освобождено Гуляйполе в Запорожской области, дальше пойдет наступление на Орехов и далее к Днепру", — пояснил эксперт. При этом он обозначил естественный рубеж наступления: "Двигаться дальше, чем мы находимся на побережье Днепра, бессмысленно, потому что там на расстоянии 20 километров уже начинается городская застройка. Это село Бабурка на южной окраине Запорожья, а штурмовать Запорожье и Днепропетровск мы не будем", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.

