Мы на пике риска мировой войны. Эксперты и политики о ситуации на Украине и в мире

В экспертном сообществе обсуждают, возможна ли перезагрузка киевского режима, исчерпан ли потенциал войны или, напротив, конфликт может приобрести куда более крупные масштабы, охватив Европу.

Коррупционный скандал с плёнками Миндича — это не о фронте, не о войне, это о перезагрузке политической системы Украины, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его мнению, занимаются этой перезагрузкой американцы, при этом надо учитывать, что шансы Зеленского планировать второй срок президентства "ничтожно малы"."Ермак и вся эта коррупционная история стали тем самым слабым местом, о котором, возможно, Зеленский не думал, недооценивал и считал, что у него всё под контролем и всё это не опасно", - сказал Ермолаев в эфире инернет-канала Politeka.Он добавил, что теперь начинается и "перезагрузка" образа Зеленского внутри страны."Если в начале войны был отстроен образ такого защитника… такой аскетический тип, был постоянно рядом, рука на пульсе… то завершение войны — это обрушение этого образа. Чем больше появляется информации о том, а кто же его друзья и как это всё работало, как система обезвоживалась и мародёрствовалась в условиях войны и военного положения, естественно, изменяется и представление о самом Зеленском", - сказал политолог, добавив, что это происходит независимо от того, что тот будет заявлять.К тому же НАБУ продолжает расследование - и кто знает, что ещё всплывёт. Конкуренты Зеленского уже действуют (тот же Порошенко*), возможны изменения в расстановке сил в парламенте... Так что Зеленскому расслабляться не стоит.По словам политолога, нельзя забывать, что игра, в которую "играют" США. РФ и Китай, вовсе не замыкаются на Украине — Вашингтон старается оторвать Москву от Пекина. Россия добивается права быть одним из полюсов в новом выстраиваемом многополюсном мире, доказывает свою силу и заботится о признании этой силы.Ермолаев высказал предположение, что завершения этого процесса можно ожидать к весне 2026 года. По крайней мере, в украинском вопросе появился какое-то меню (речь о плане Трампа, которого никто, собственно, не видел, да это и не план, скорее - "проспект"). До мирного договора ещё далеко, а вот выход из военной фазы возможен в течение нескольких месяцев, до весны 2026 года.Почему можно говорить в данном случае в времени завершения горячей фазы конфлика? Эксперт пояснил - можно говорить по той причине, что тут совпадают интересы США и Китая. В США назревают серьёзные внутренние проблемы, а в Китае 2026 год был объявлен годом решения проблемы Тайваня, не обязательно военным путём, возможен торг.Но самого переговорного процесса на сегодня нет, Москва и Киев переговоров не ведут, процесс ещё нужно организовать, план мира должны выработать представители воюющих сторон, подчеркнул политолог.По его мнению, мы сейчас наблюдаем попытку демонтажа угрозы большой европейской войны, третьей мировой войны, но при этом в Европе есть силы, которые сделали ставку именно на войну. А война достигла такого уровня, что риск случайности крайне высок, это начинают понимать многие."Сейчас мы на пике этого риска, мы видим уровень воинственных настроений ряда элит в Европе. Но одновременно мы видим и то, что есть осознание этой угрозы и есть попытка просто её демпфировать, закрыть", - сказал Ермолаев.Политический философ Павел Щелин считает, что вся история о мирных планах из непонятного количества пунктов и о переговорах — это медиа-история, а каких-либо конкретных данных мы не имеем, мы не знаем, что именно обсуждается и обсуждается ли. При этом "СМИ позволяют себе выдирать цитаты из контекста и преподносить и, главное, представлять эти версии как что-то согласованное".По его словам, "это манипуляция низшего пошиба, а если речь идёт о российских СМИ — признак самоколонизации, к сожалению, потому что более ответственной позицией было бы глубокое молчание вплоть до появления официального заявления".Пока непонятно, кто с кем договаривается и о чём. При этом вносятся правки, опять же, не понятно кем и кто из сторон какую версию получает. Но позиции сторон настолько не сочетаемы, что в принципе невозможно сейчас составить какой-то документ — для этого нужно, чтобы одна из сторон была разгромлена.Европа и Украина капитулировать не готовы, Россия тоже этого делать не собирается, напротив, ВС РФ наступают. В целом по обсуждаемому плану в выигрыше остаются только США. И вряд ли есть основания предполагать, что Москва отступит от своих требований — это, по мнению эксперта, политико-дипломатические условия "Стамбула", плюс юридическое признание новых конституционных границ РФ.Что до потрясшего Украину коррупционного скандала, то он громкий, но… выглядит несколько избирательным. Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин напомнил в эфире одного из ютуб-каналов, что, например, 48 миллиардов долларов наличкой поступило в Киев за три года по линии USAID — об этом бывшее руководство организации прямо заявило в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. Но с этим почему-то никто не хочет разбираться.Напомним, отставленный в связи со скандалом глава ОП Андрей Ермак заверил всех в своей порядочности и отбыл на фронт. Комментируя эти события, украинский политтехнолог Андрей Золотарёв отметил, что теперь "уход на фронт превратился в инструмент ухода от уголовной ответственности"."Понятно, что в окопах где-нибудь под Гуляйполем Ермака мы точно не увидим", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Дикий Live". По его мнению, это просто "способ пропетлять", поскольку, судя по всему, скоро бывший глава ОП станет подозреваемым.Эксперт выразил предположение, что "не всё зачищено", в руки детективов НАБУ попало то, что не должно было попадать — и потому всё покатится снежным комом. Он добавил, что вслед за Ермаком вполне могут свалить и Зеленского, вопрос в том, как это будет происходить, мягко или жёстко.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Сергей Веселовский: После увольнения Ермака на Украине начнется смута, которой воспользуется армия России Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Мир с Россией и транзит власти без "вора на каблуках". Украинские эксперты и политики о своих пожеланиях

