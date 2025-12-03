https://ukraina.ru/20251203/yarlyk-na-knyazhenie-ili-somaliyskiy-stsenariy-ekspert-kamkin--o-buduschem-zelenskogo-1072542497.html

"Ярлык на княжение" или "сомалийский сценарий"? Эксперт Камкин — о будущем Зеленского

Политическое будущее Владимира Зеленского стало предметом обсуждения аналитиков. Здесь три возможных сценария — от сохранения власти до военного переворота и распада страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин

Говоря о судьбе Владимира Зеленского на фоне успехов России на поле боя, Камкин описал три возможных варианта. "Первое. Он получает от США ярлык на княжение, пожертвовав некоторыми одиозными личностями вроде Ермака", — заявил политолог."Второе. Происходит попытка военного переворота со стороны ВСУ или нацбатальонов, которые недовольны поражениями Зеленского на фронте. Это может привести к атомизации Украины, к появлению целого ряда полевых командиров и реализации сомалийского сценария", — пояснил эксперт.При этом, отметил политолог, европейские союзники Киева имеют свои расчеты. "Европейцы прямо говорят, что Украина должна продержаться до 2027 года", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров и ситуации на Украине: "Из героя в утопленники. Александр Сосновский о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине".* внесен в перечень террористов и экстремистов в России

