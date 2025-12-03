"Ярлык на княжение" или "сомалийский сценарий"? Эксперт Камкин — о будущем Зеленского - 03.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251203/yarlyk-na-knyazhenie-ili-somaliyskiy-stsenariy-ekspert-kamkin--o-buduschem-zelenskogo-1072542497.html
"Ярлык на княжение" или "сомалийский сценарий"? Эксперт Камкин — о будущем Зеленского
"Ярлык на княжение" или "сомалийский сценарий"? Эксперт Камкин — о будущем Зеленского - 03.12.2025 Украина.ру
"Ярлык на княжение" или "сомалийский сценарий"? Эксперт Камкин — о будущем Зеленского
Политическое будущее Владимира Зеленского стало предметом обсуждения аналитиков. Здесь три возможных сценария — от сохранения власти до военного переворота и распада страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин
2025-12-03T06:00
2025-12-03T06:00
новости
украина
россия
сша
владимир зеленский
трамп и зеленский
андрей ермак
украина.ру
валерий залужный
кирилл буданов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064543445_0:141:1072:744_1920x0_80_0_0_f046832fe4aeaa321bbe2fc779fb9de7.jpg
Говоря о судьбе Владимира Зеленского на фоне успехов России на поле боя, Камкин описал три возможных варианта. "Первое. Он получает от США ярлык на княжение, пожертвовав некоторыми одиозными личностями вроде Ермака", — заявил политолог."Второе. Происходит попытка военного переворота со стороны ВСУ или нацбатальонов, которые недовольны поражениями Зеленского на фронте. Это может привести к атомизации Украины, к появлению целого ряда полевых командиров и реализации сомалийского сценария", — пояснил эксперт.При этом, отметил политолог, европейские союзники Киева имеют свои расчеты. "Европейцы прямо говорят, что Украина должна продержаться до 2027 года", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров и ситуации на Украине: "Из героя в утопленники. Александр Сосновский о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине".* внесен в перечень террористов и экстремистов в России
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064543445_0:125:1073:929_1920x0_80_0_0_8f7ea47b7c6a265a618743c4a4e93b97.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, андрей ермак, украина.ру, валерий залужный, кирилл буданов, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, главные новости, новости украины, власти украины, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Андрей Ермак, Украина.ру, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Главные новости, Новости Украины, власти Украины, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Ярлык на княжение" или "сомалийский сценарий"? Эксперт Камкин — о будущем Зеленского

06:00 03.12.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Политическое будущее Владимира Зеленского стало предметом обсуждения аналитиков. Здесь три возможных сценария — от сохранения власти до военного переворота и распада страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин
Говоря о судьбе Владимира Зеленского на фоне успехов России на поле боя, Камкин описал три возможных варианта. "Первое. Он получает от США ярлык на княжение, пожертвовав некоторыми одиозными личностями вроде Ермака", — заявил политолог.
"Второе. Происходит попытка военного переворота со стороны ВСУ или нацбатальонов, которые недовольны поражениями Зеленского на фронте. Это может привести к атомизации Украины, к появлению целого ряда полевых командиров и реализации сомалийского сценария", — пояснил эксперт.

"Третье. Управляемый транзит власти с заменой Зеленского на [экс-главкома ВСУ Валерия] Залужного или [Начальник ГУР МО Украины Кирилла] Буданова* с еще более очевидным режимом внешнего управления на Украине и затягивании конфликта еще на пару лет", — констатировал Камкин.

При этом, отметил политолог, европейские союзники Киева имеют свои расчеты. "Европейцы прямо говорят, что Украина должна продержаться до 2027 года", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров и ситуации на Украине: "Из героя в утопленники. Александр Сосновский о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине".
* внесен в перечень террористов и экстремистов в России
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийАндрей ЕрмакУкраина.руВалерий ЗалужныйКирилл БудановСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияГлавные новостиНовости Украинывласти УкраиныУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:41Возгорание на нефтебазе. ПВО за ночь сбила более сотни вражеских дронов над Россией
07:20Трамп выступит с объявлением в среду - Белый дом
07:20Ростислав Антонов: Люди, которые на Украине ждут Россию, совершают гражданский подвиг
07:10Огневые удары по тылам: Алехин об успешном наступлении ВС РФ в Харьковской области
07:00"Пара провокаций и началось": Ищенко рассказал, как прибалтов могут "дотолкать" до войны с Россией
06:50Эксперт о зимней кампании ВС РФ: "После прорыва укрепрайонов в Донбассе продвигаться будет попроще"
06:40Алехин: Освобождение Волчанска открывает оперативный простор для ВС РФ в Харьковской области
06:20Украина стягивает силы к границе с Курской областью: ВСУ тщетно пытаются сдержать продвижение ВС РФ
06:10"Увесистый лом для европейского домика": Краснов об истинных целях США на Украине
06:00"Ярлык на княжение" или "сомалийский сценарий"? Эксперт Камкин — о будущем Зеленского
05:50"Пиратство уже началось": эксперт раскрыл, кто стоит за нападением на танкеры у берегов Турции
05:40"Сладкая жизнь за 500 евро": Ищенко рассказал, почему беженцы с Украины не вернутся домой
05:25Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север
05:20История: уроки и перемены. Что было до гривен? Стоякин и Кеворкян о деньгах на Украине
05:10Китайский козырь в российско-американском противостоянии. Дружелюбно, но независимо
05:00Делят бюджет ЕС и решают, кто продолжит войну с Россией. Чем занимаются украинские элиты в эти дни
04:50Двойной агент Рустем Умеров: на службе США и Турции
04:30Камкин о судьбе замороженных активов: "Европейцы будут делать все, чтобы их себе заполучить"
04:15"Ритуальные переговоры для сохранения лица": Камкин о развитии ситуации на дипломатическом фронте
04:11На Украине задержали подозреваемых в убийстве сына заммэра Харькова в Вене
Лента новостейМолния