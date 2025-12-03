https://ukraina.ru/20251203/ritualnye-peregovory-dlya-sokhraneniya-litsa-kamkin-o-razvitii-situatsii-na-diplomaticheskom-fronte-1072527173.html

"Ритуальные переговоры для сохранения лица": Камкин о развитии ситуации на дипломатическом фронте

Переговоры США и Украины в Майами не дали реальных результатов. Теперь американский представитель летит в Москву с неподготовленными предложениями, и ждать от этого визита прорыва не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио по итогам встречи между делегациями США и Украины в Майами заявил, что переговоры были продуктивными, однако "предстоит еще много работы".На вопрос о том, как могут развиваться события после встречи в Майами, Камкин заявил, что переговоры не закончились ничем конструктивным. "Рубио делает хорошую мину при плохой игре, — сказал эксперт. — И [спецпосланник США Стивен] Уиткофф летит в Москву с сырым планом только потому, что не поехать он не мог"."Скорее всего, нас ждут ритуальные переговоры для сохранения лица и России, и США, — констатировал политолог. — Будут общие слова, но прорывов ожидать не стоит". Он добавил, что если этот трек не будет прекращен США, он затянется на месяцы."Высшему руководству страны приходится лавировать и учитывать интересы тех, кто заинтересован в скорейшем налаживании экономических отношений с США и Европой", — прокомментировал Камкин.Но поскольку политическая цена такого налаживания слишком велика, идет медленное движение по приведению позиций сторон к общему знаменателю, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров и ситуации на Украине: "Из героя в утопленники. Александр Сосновский о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине".

