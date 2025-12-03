https://ukraina.ru/20251203/ogranicheniya-na-polty-vveli-uzhe-v-desyati-aeroportakh-dopolnenie-po-ugrozam-bpla-v-regionakh-rossii-1072553498.html

Ограничения на полёты ввели уже в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России

В аэропортах Ярославля, Ульяновска, Самары, Магаса, Грозного, Владикавказа, Саратова, Пензы, Волгограда и Тамбова для обеспечения безопасности введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом в ночь на 3 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру

После полуночи до "красного уровня" повысился уровень тревоги по БПЛА в Краснодарском крае, в Крыму, в Рязанской, Астраханской областях."Жёлтый уровень" опасности дополнительно объявили в Чувашии, Самарской, Смоленской, Владимирской, Нижегородской, Псковской, Тверской областях.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск в публикации - Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

