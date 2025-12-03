Ограничения на полёты ввели уже в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России - 03.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251203/ogranicheniya-na-polty-vveli-uzhe-v-desyati-aeroportakh-dopolnenie-po-ugrozam-bpla-v-regionakh-rossii-1072553498.html
Ограничения на полёты ввели уже в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
Ограничения на полёты ввели уже в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России - 03.12.2025 Украина.ру
Ограничения на полёты ввели уже в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
В аэропортах Ярославля, Ульяновска, Самары, Магаса, Грозного, Владикавказа, Саратова, Пензы, Волгограда и Тамбова для обеспечения безопасности введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом в ночь на 3 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-12-03T03:12
2025-12-03T03:12
новости
украина.ру
россия
ярославль
самара
ульяновская область
грозный
саратовская область
пенза
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067673078_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_c788f707a93937b621b7e8b4c6f582ef.jpg
После полуночи до "красного уровня" повысился уровень тревоги по БПЛА в Краснодарском крае, в Крыму, в Рязанской, Астраханской областях."Жёлтый уровень" опасности дополнительно объявили в Чувашии, Самарской, Смоленской, Владимирской, Нижегородской, Псковской, Тверской областях.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск в публикации - Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
ярославль
самара
ульяновская область
грозный
саратовская область
пенза
волгоградская область
краснодарский край
крым
рязанская область
смоленск
псков
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067673078_123:0:1083:720_1920x0_80_0_0_1cfead32fce1415d7635098b296fb81d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, ярославль, самара, ульяновская область, грозный, саратовская область, пенза, волгоградская область, краснодарский край, крым, рязанская область, смоленск, нижегородская область, псков, росавиация, аэропорты, угроза, бпла, всу, украина
Новости, Украина.ру, Россия, Ярославль, Самара, Ульяновская область, Грозный, Саратовская область, Пенза, Волгоградская область, краснодарский край, Крым, Рязанская область, Смоленск, Нижегородская область, Псков, Росавиация, аэропорты, угроза, БПЛА, ВСУ, Украина

Ограничения на полёты ввели уже в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России

03:12 03.12.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
В аэропортах Ярославля, Ульяновска, Самары, Магаса, Грозного, Владикавказа, Саратова, Пензы, Волгограда и Тамбова для обеспечения безопасности введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом в ночь на 3 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
После полуночи до "красного уровня" повысился уровень тревоги по БПЛА в Краснодарском крае, в Крыму, в Рязанской, Астраханской областях.
"Жёлтый уровень" опасности дополнительно объявили в Чувашии, Самарской, Смоленской, Владимирской, Нижегородской, Псковской, Тверской областях.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск в публикации - Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияЯрославльСамараУльяновская областьГрозныйСаратовская областьПензаВолгоградская областькраснодарский крайКрымРязанская областьСмоленскНижегородская областьПсковРосавиацияаэропортыугрозаБПЛАВСУУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:41Возгорание на нефтебазе. ПВО за ночь сбила более сотни вражеских дронов над Россией
07:20Трамп выступит с объявлением в среду - Белый дом
07:20Ростислав Антонов: Люди, которые на Украине ждут Россию, совершают гражданский подвиг
07:10Огневые удары по тылам: Алехин об успешном наступлении ВС РФ в Харьковской области
07:00"Пара провокаций и началось": Ищенко рассказал, как прибалтов могут "дотолкать" до войны с Россией
06:50Эксперт о зимней кампании ВС РФ: "После прорыва укрепрайонов в Донбассе продвигаться будет попроще"
06:40Алехин: Освобождение Волчанска открывает оперативный простор для ВС РФ в Харьковской области
06:20Украина стягивает силы к границе с Курской областью: ВСУ тщетно пытаются сдержать продвижение ВС РФ
06:10"Увесистый лом для европейского домика": Краснов об истинных целях США на Украине
06:00"Ярлык на княжение" или "сомалийский сценарий"? Эксперт Камкин — о будущем Зеленского
05:50"Пиратство уже началось": эксперт раскрыл, кто стоит за нападением на танкеры у берегов Турции
05:40"Сладкая жизнь за 500 евро": Ищенко рассказал, почему беженцы с Украины не вернутся домой
05:25Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север
05:20История: уроки и перемены. Что было до гривен? Стоякин и Кеворкян о деньгах на Украине
05:10Китайский козырь в российско-американском противостоянии. Дружелюбно, но независимо
05:00Делят бюджет ЕС и решают, кто продолжит войну с Россией. Чем занимаются украинские элиты в эти дни
04:50Двойной агент Рустем Умеров: на службе США и Турции
04:30Камкин о судьбе замороженных активов: "Европейцы будут делать все, чтобы их себе заполучить"
04:15"Ритуальные переговоры для сохранения лица": Камкин о развитии ситуации на дипломатическом фронте
04:11На Украине задержали подозреваемых в убийстве сына заммэра Харькова в Вене
Лента новостейМолния