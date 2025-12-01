"Но мы выбираем трудный путь…" Или русский поворот - 01.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251201/no-my-vybiraem-trudnyy-put-ili-russkiy-povorot-1072426297.html
"Но мы выбираем трудный путь…" Или русский поворот
"Но мы выбираем трудный путь…" Или русский поворот - 01.12.2025 Украина.ру
"Но мы выбираем трудный путь…" Или русский поворот
Впечатлили последние выступления главного европейского дипломата Каи Каллас. Сразу вспомнились постулаты двух других корифеев международной мысли
2025-12-01T06:21
2025-12-01T10:51
мнения
россия
украина
европа
урсула фон дер ляйен
борис ельцин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/06/1062319179_0:0:980:551_1920x0_80_0_0_2f27356b0745f45247690c25ed4c8407.jpg
Первые — Ленина. Всё-таки поскромничал вождь мировой революции, когда утверждал, что в будущем кухарки смогут управлять государствами. Бери выше! Оказывается, они могут управлять и целыми альянсами из "развитых" государств. Кая убедительно и творчески это доказала.Но ещё фундаментальнее скромная эстонка проиллюстрировала одно из базовых положений другого мэтра — американца (или поляка?) Збигнева Бжезинского. Его самую цитируемую максиму о том, что Россия без Украины не станет влиятельной державой.А Кая пошла дальше. Безликая блондинка предположила, что сильная Украина — не только залог слабой России, но и гарант единой и свободной Европы…Некогда мне удалось напрямую спросить у "Большого Збига", на чём базируется его знаменитый вывод. Тот что-то путано рассказывал про "большую шахматную доску", потом сказал, что, мол, он "так видит".Забавно, что Бжезинский считал себя выше Владимира Ильича. В ночном фойе бывшей партшколы раздухарившийся политолог попросил меня сфотографировать его на сиротливо маячившем постаменте вождя. Мол, это я сверг былого кумира с пьедестала!Долго искали лестницу, Збигнев неуклюже вскарабкался и рухнул с проломившейся ступеньки. Я успел сфотографировать казус и даже потом разместил в газете фото с подписью "Гость был высок, но постамент оказался выше".Но ещё забавнее другое. То, что барышня Кая считает себя значительнее своего великого западного предтечи. Вон до каких головокружительных обобщений добралась.Не спорю, по накалу русофобии они, пожалуй, ровня. Но по влиятельности в западной ойкумене вряд ли сопоставимы. Хотя не исключаю, что Кая — просто реинкарнация Збига с поправкой на гендер и время. Переход из модерна в постмодерн требует не только изменения вторичных половых признаков, но и коррекции первичных смысловых. Принцип аргументации, однако, остаётся прежним: "Я так вижу".Хотя, возможно, это не влияние Бжезинского, а подражание её кумиру и наставнице Урсуле фон дер Ляйен. Та, помнится, на вопрос, зачем она как министр обороны вовлекает в бундесвер беременных, отвечала именно так.Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что в западном мире, по крайней мере европейского разлива, Украина давно и прочно рассматривается как инструмент ослабления России. А в последнее время — ещё и как символ свободы Евроальянса.Можно ли переспорить эту позицию? Загляните-ка в глаза Каи. Или, если нет такой возможности, в глаза консервированной шпротины. Всё поймёте. Эти глаза не умеют лгать.Злые языки утверждают, что взгляды Каи в значительной степени продиктованы её причастностью к проводке украинских денег через эстонские банки. За определённый процент, естественно.Но взгляды всё же ближе к глазам, чем к языкам. А глаза полны искренней бескорыстной ненавистью. Хотя и шпроты любят кататься в масле.Вообще, вряд ли целесообразно тратить творческую энергию и интеллектуальную страсть на анализ антироссийских доктрин. Безнадёжное это дело. Есть ли выход? Выход есть! Если не можешь переиграть шулера, перекричать демагога — просто повернись к нему спиной…Некогда меня впечатлили две фразы, сказанные с большим интервалом. Замечание Ельцина субъектам администрации: "неправильно сидите". И совет моего дагестанского знакомого-целителя Шамиля субъектам федерации: "неправильно лежите".О первом случае как-нибудь расскажу в следующий раз, когда буду исследовать феномен призрения. А сейчас — о феномене прозрения.Уже упоминал, как познакомился с потомственным дагестанским целителем Шамилем Абдулаевым, автором солидного труда "Путешествие в глубину". Мы с ним провели, возможно, излишне дерзкий, но захватывающий эксперимент: по всем совокупным целительским методикам протестировали здоровье матушки-России. Такое себе путешествие в ширину. И в высоту.И первый же вывод был о том, что в самом расположении державы нарушен базовый и универсальный принцип здоровья любого организма: держи ноги где теплее, а голову — где холоднее. Уже упоминал об этом. Но сейчас неистовая эстонка заставляет поговорить подробнее…Намёки на экзистенциальный разворот державы вполне отчётливо прозвучали ещё в фундаментальном труде моего кумира Николая Яковлевича Данилевского "Россия и Европа". Он рассматривал Европу как, с одной стороны, стагнирующую в пассионарном плане натуру, а с другой — как органично и константно нам враждебную. Тем самым философ подсказывал потомкам мысль о переносе вместилища смыслов, идеологем, надежд и мечтаний совсем в другие векторы, широты и долготы.Евроцентризм России — постоянно воспалённая от жара бесчисленных европейских проблем и химер имперская, а потом и советская голова. Да ещё и бьющаяся об стенку ненависти, зависти, непонимания и подозрений.Как бывший строитель БАМа, я ещё смутно помню: мы в Сибирь не за "длинным рублём" убегали. Хотелось быть "подальше от сервантов и корыт". От той истерии ненасытности тела, которой заражали голову европейские "партнёры".В конце концов, золотые горшки изобрели не суровые опричники Ивана Грозного, а жеманные придворные Людовика Возлюбленного…Геополитический и геоэкономический разворот России — это не только про актуальную политику, международные приоритеты и экономику будущего. Это и про тайну "русской души", и про ландшафты "русского мира".Встреча лидеров на Аляске — это не встречи в Швейцарии. Там "климат иной"! "Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа!" Как всё-таки предчувствовал будущее абсолютный гений.Русский путь на Север и Восток создаёт не только особый тип хозяйствования и госуправления, но и особый тип души. Когда мой друг Сергей Караганов темпераментно отстаивает модель "сибиризации России", он, уверен, думает не только про новые факторы влияния страны и неосвоенные ресурсы новых просторов. Речь идёт и о другой мощи. Мощи души — от гражданина до лидера, от рядового до генерала."Европа в ногах" — совсем не оскорбление. Всего лишь констатация реального соотношения интересов, сил, возможностей и перспектив двух соседствующих миров, соприкасающихся цивилизаций.Есть там приятные или забавные мелочи. Не только кружевные трусы и сотни сортов колбасы. Есть артефакты культуры, историческое наследие, национальные кухни и высокие вина… Но нет уже главного — пассионарности, постоянного желания испытать свои физические и духовные силы.Поэтому вся их дипломатия "на ногах". Там лидеры как "случайные прохожие". Там Кая Каллас с товаркой Урсулой. Там какой-нибудь Ермак-властелин золотых горшков известнее, чем Ермак — властелин Сибири…Когда-то мы ехали на БАМ за мечтами. Наверное, о чём-то несбыточном. Уверен, что сейчас этот трек возродится. Только многие мечты там будут сбываться. И личные, и державные…Параллельно с разглагольствованиями дамы о "слабости" России увидел в сети сюжет о встрече президента с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Обсуждали проблемы Севера и Арктики. Оказалось, что впервые за много лет приезд на постоянку туда превысил отток.Едут за русской силой. В самом широком смысле. Я так вижу. Хотя могу и обосновать…Читайте также: Петрушка, дама с косой, эпикуреец и спец по мордам. Дмитрий Выдрин о выборах на Украине по плану Трампа
россия
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Дмитрий Выдрин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg
Дмитрий Выдрин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/06/1062319179_123:0:858:551_1920x0_80_0_0_a212bfda44af07768c844ba0c962be58.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, россия, украина, европа, урсула фон дер ляйен, борис ельцин
Мнения, Россия, Украина, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Борис Ельцин

"Но мы выбираем трудный путь…" Или русский поворот

06:21 01.12.2025 (обновлено: 10:51 01.12.2025)
 
© ФотоКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
Все материалы
Впечатлили последние выступления главного европейского дипломата Каи Каллас. Сразу вспомнились постулаты двух других корифеев международной мысли
Первые — Ленина. Всё-таки поскромничал вождь мировой революции, когда утверждал, что в будущем кухарки смогут управлять государствами. Бери выше! Оказывается, они могут управлять и целыми альянсами из "развитых" государств. Кая убедительно и творчески это доказала.
Но ещё фундаментальнее скромная эстонка проиллюстрировала одно из базовых положений другого мэтра — американца (или поляка?) Збигнева Бжезинского. Его самую цитируемую максиму о том, что Россия без Украины не станет влиятельной державой.
А Кая пошла дальше. Безликая блондинка предположила, что сильная Украина — не только залог слабой России, но и гарант единой и свободной Европы…
Некогда мне удалось напрямую спросить у "Большого Збига", на чём базируется его знаменитый вывод. Тот что-то путано рассказывал про "большую шахматную доску", потом сказал, что, мол, он "так видит".
Забавно, что Бжезинский считал себя выше Владимира Ильича. В ночном фойе бывшей партшколы раздухарившийся политолог попросил меня сфотографировать его на сиротливо маячившем постаменте вождя. Мол, это я сверг былого кумира с пьедестала!
Долго искали лестницу, Збигнев неуклюже вскарабкался и рухнул с проломившейся ступеньки. Я успел сфотографировать казус и даже потом разместил в газете фото с подписью "Гость был высок, но постамент оказался выше".
Но ещё забавнее другое. То, что барышня Кая считает себя значительнее своего великого западного предтечи. Вон до каких головокружительных обобщений добралась.
Не спорю, по накалу русофобии они, пожалуй, ровня. Но по влиятельности в западной ойкумене вряд ли сопоставимы. Хотя не исключаю, что Кая — просто реинкарнация Збига с поправкой на гендер и время. Переход из модерна в постмодерн требует не только изменения вторичных половых признаков, но и коррекции первичных смысловых. Принцип аргументации, однако, остаётся прежним: "Я так вижу".
Хотя, возможно, это не влияние Бжезинского, а подражание её кумиру и наставнице Урсуле фон дер Ляйен. Та, помнится, на вопрос, зачем она как министр обороны вовлекает в бундесвер беременных, отвечала именно так.
Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что в западном мире, по крайней мере европейского разлива, Украина давно и прочно рассматривается как инструмент ослабления России. А в последнее время — ещё и как символ свободы Евроальянса.
Можно ли переспорить эту позицию? Загляните-ка в глаза Каи. Или, если нет такой возможности, в глаза консервированной шпротины. Всё поймёте. Эти глаза не умеют лгать.
Злые языки утверждают, что взгляды Каи в значительной степени продиктованы её причастностью к проводке украинских денег через эстонские банки. За определённый процент, естественно.
Но взгляды всё же ближе к глазам, чем к языкам. А глаза полны искренней бескорыстной ненавистью. Хотя и шпроты любят кататься в масле.
Вообще, вряд ли целесообразно тратить творческую энергию и интеллектуальную страсть на анализ антироссийских доктрин. Безнадёжное это дело. Есть ли выход? Выход есть! Если не можешь переиграть шулера, перекричать демагога — просто повернись к нему спиной…
Некогда меня впечатлили две фразы, сказанные с большим интервалом. Замечание Ельцина субъектам администрации: "неправильно сидите". И совет моего дагестанского знакомого-целителя Шамиля субъектам федерации: "неправильно лежите".
О первом случае как-нибудь расскажу в следующий раз, когда буду исследовать феномен призрения. А сейчас — о феномене прозрения.
Уже упоминал, как познакомился с потомственным дагестанским целителем Шамилем Абдулаевым, автором солидного труда "Путешествие в глубину". Мы с ним провели, возможно, излишне дерзкий, но захватывающий эксперимент: по всем совокупным целительским методикам протестировали здоровье матушки-России. Такое себе путешествие в ширину. И в высоту.
И первый же вывод был о том, что в самом расположении державы нарушен базовый и универсальный принцип здоровья любого организма: держи ноги где теплее, а голову — где холоднее. Уже упоминал об этом. Но сейчас неистовая эстонка заставляет поговорить подробнее…
Намёки на экзистенциальный разворот державы вполне отчётливо прозвучали ещё в фундаментальном труде моего кумира Николая Яковлевича Данилевского "Россия и Европа". Он рассматривал Европу как, с одной стороны, стагнирующую в пассионарном плане натуру, а с другой — как органично и константно нам враждебную. Тем самым философ подсказывал потомкам мысль о переносе вместилища смыслов, идеологем, надежд и мечтаний совсем в другие векторы, широты и долготы.
Евроцентризм России — постоянно воспалённая от жара бесчисленных европейских проблем и химер имперская, а потом и советская голова. Да ещё и бьющаяся об стенку ненависти, зависти, непонимания и подозрений.
Как бывший строитель БАМа, я ещё смутно помню: мы в Сибирь не за "длинным рублём" убегали. Хотелось быть "подальше от сервантов и корыт". От той истерии ненасытности тела, которой заражали голову европейские "партнёры".
В конце концов, золотые горшки изобрели не суровые опричники Ивана Грозного, а жеманные придворные Людовика Возлюбленного…
Геополитический и геоэкономический разворот России — это не только про актуальную политику, международные приоритеты и экономику будущего. Это и про тайну "русской души", и про ландшафты "русского мира".
Встреча лидеров на Аляске — это не встречи в Швейцарии. Там "климат иной"! "Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа!" Как всё-таки предчувствовал будущее абсолютный гений.
Русский путь на Север и Восток создаёт не только особый тип хозяйствования и госуправления, но и особый тип души. Когда мой друг Сергей Караганов темпераментно отстаивает модель "сибиризации России", он, уверен, думает не только про новые факторы влияния страны и неосвоенные ресурсы новых просторов. Речь идёт и о другой мощи. Мощи души — от гражданина до лидера, от рядового до генерала.
"Европа в ногах" — совсем не оскорбление. Всего лишь констатация реального соотношения интересов, сил, возможностей и перспектив двух соседствующих миров, соприкасающихся цивилизаций.
Есть там приятные или забавные мелочи. Не только кружевные трусы и сотни сортов колбасы. Есть артефакты культуры, историческое наследие, национальные кухни и высокие вина… Но нет уже главного — пассионарности, постоянного желания испытать свои физические и духовные силы.
Поэтому вся их дипломатия "на ногах". Там лидеры как "случайные прохожие". Там Кая Каллас с товаркой Урсулой. Там какой-нибудь Ермак-властелин золотых горшков известнее, чем Ермак — властелин Сибири…
Когда-то мы ехали на БАМ за мечтами. Наверное, о чём-то несбыточном. Уверен, что сейчас этот трек возродится. Только многие мечты там будут сбываться. И личные, и державные…
Параллельно с разглагольствованиями дамы о "слабости" России увидел в сети сюжет о встрече президента с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Обсуждали проблемы Севера и Арктики. Оказалось, что впервые за много лет приезд на постоянку туда превысил отток.
Едут за русской силой. В самом широком смысле. Я так вижу. Хотя могу и обосновать…
Читайте также: Петрушка, дама с косой, эпикуреец и спец по мордам. Дмитрий Выдрин о выборах на Украине по плану Трампа
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияРоссияУкраинаЕвропаУрсула фон дер ЛяйенБорис Ельцин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01"Паника в небе": украинские вертолеты получили нового смертельного врага с земли
16:58Свентокшиский парк в Варшаве захватили подростки с Украины
16:50"Бумажные" студенты: как 230 тысяч украинцев нашли лазейку от ТЦК
16:48Обезумивший еврокомиссар грозит Кремлю тюрьмой. Кого покрывает дежурный по демократии в ЕС
16:37Армия России наступает южнее Волчанска
16:29Северское направление: значительных изменений по ЛБС не замечено
16:26На полях визита: переговоры Макрона и Си Цзиньпина затронули вопрос мирного урегулирования на Украине
16:14Вопреки Вашингтону. Индия хочет купить у России новейшие ракеты и самолеты
16:10Новая динамика фронта: темпы продвижения выросли вдвое, ключевой успех — под Гуляйполем
16:08В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко
16:03Вечная мобилизация: почему украинцев не отпустят даже в мирное время
15:57"Ради материнской любви мы вернёмся откуда угодно": бойцы СВО поздравляют с праздником
15:55Тактический успех по версии противника: российские войска "отметились" сразу на трёх направлениях
15:53Военный эксперт Борис Рожин: Россия втянула ВСУ в покровскую мясорубку, чтобы забрать Гуляйполе и Северск
15:19Сотни малых городов России исчезнут - ВЦИОМ рассказал, почему
15:19Антибулгаковский майдан в Киеве закончился поражением шариковых и швондеров
15:05Не география, а безопасность. О главных противоречиях Москвы и Вашингтона в понимании главных задач СВО
14:59Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков
14:50ЕС уговаривает США не выводить войска
14:44Захарова ответила на угрозы упреждающих ударов НАТО по России
Лента новостейМолния