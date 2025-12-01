https://ukraina.ru/20251201/no-my-vybiraem-trudnyy-put-ili-russkiy-povorot-1072426297.html

"Но мы выбираем трудный путь…" Или русский поворот

Впечатлили последние выступления главного европейского дипломата Каи Каллас. Сразу вспомнились постулаты двух других корифеев международной мысли

Первые — Ленина. Всё-таки поскромничал вождь мировой революции, когда утверждал, что в будущем кухарки смогут управлять государствами. Бери выше! Оказывается, они могут управлять и целыми альянсами из "развитых" государств. Кая убедительно и творчески это доказала.Но ещё фундаментальнее скромная эстонка проиллюстрировала одно из базовых положений другого мэтра — американца (или поляка?) Збигнева Бжезинского. Его самую цитируемую максиму о том, что Россия без Украины не станет влиятельной державой.А Кая пошла дальше. Безликая блондинка предположила, что сильная Украина — не только залог слабой России, но и гарант единой и свободной Европы…Некогда мне удалось напрямую спросить у "Большого Збига", на чём базируется его знаменитый вывод. Тот что-то путано рассказывал про "большую шахматную доску", потом сказал, что, мол, он "так видит".Забавно, что Бжезинский считал себя выше Владимира Ильича. В ночном фойе бывшей партшколы раздухарившийся политолог попросил меня сфотографировать его на сиротливо маячившем постаменте вождя. Мол, это я сверг былого кумира с пьедестала!Долго искали лестницу, Збигнев неуклюже вскарабкался и рухнул с проломившейся ступеньки. Я успел сфотографировать казус и даже потом разместил в газете фото с подписью "Гость был высок, но постамент оказался выше".Но ещё забавнее другое. То, что барышня Кая считает себя значительнее своего великого западного предтечи. Вон до каких головокружительных обобщений добралась.Не спорю, по накалу русофобии они, пожалуй, ровня. Но по влиятельности в западной ойкумене вряд ли сопоставимы. Хотя не исключаю, что Кая — просто реинкарнация Збига с поправкой на гендер и время. Переход из модерна в постмодерн требует не только изменения вторичных половых признаков, но и коррекции первичных смысловых. Принцип аргументации, однако, остаётся прежним: "Я так вижу".Хотя, возможно, это не влияние Бжезинского, а подражание её кумиру и наставнице Урсуле фон дер Ляйен. Та, помнится, на вопрос, зачем она как министр обороны вовлекает в бундесвер беременных, отвечала именно так.Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что в западном мире, по крайней мере европейского разлива, Украина давно и прочно рассматривается как инструмент ослабления России. А в последнее время — ещё и как символ свободы Евроальянса.Можно ли переспорить эту позицию? Загляните-ка в глаза Каи. Или, если нет такой возможности, в глаза консервированной шпротины. Всё поймёте. Эти глаза не умеют лгать.Злые языки утверждают, что взгляды Каи в значительной степени продиктованы её причастностью к проводке украинских денег через эстонские банки. За определённый процент, естественно.Но взгляды всё же ближе к глазам, чем к языкам. А глаза полны искренней бескорыстной ненавистью. Хотя и шпроты любят кататься в масле.Вообще, вряд ли целесообразно тратить творческую энергию и интеллектуальную страсть на анализ антироссийских доктрин. Безнадёжное это дело. Есть ли выход? Выход есть! Если не можешь переиграть шулера, перекричать демагога — просто повернись к нему спиной…Некогда меня впечатлили две фразы, сказанные с большим интервалом. Замечание Ельцина субъектам администрации: "неправильно сидите". И совет моего дагестанского знакомого-целителя Шамиля субъектам федерации: "неправильно лежите".О первом случае как-нибудь расскажу в следующий раз, когда буду исследовать феномен призрения. А сейчас — о феномене прозрения.Уже упоминал, как познакомился с потомственным дагестанским целителем Шамилем Абдулаевым, автором солидного труда "Путешествие в глубину". Мы с ним провели, возможно, излишне дерзкий, но захватывающий эксперимент: по всем совокупным целительским методикам протестировали здоровье матушки-России. Такое себе путешествие в ширину. И в высоту.И первый же вывод был о том, что в самом расположении державы нарушен базовый и универсальный принцип здоровья любого организма: держи ноги где теплее, а голову — где холоднее. Уже упоминал об этом. Но сейчас неистовая эстонка заставляет поговорить подробнее…Намёки на экзистенциальный разворот державы вполне отчётливо прозвучали ещё в фундаментальном труде моего кумира Николая Яковлевича Данилевского "Россия и Европа". Он рассматривал Европу как, с одной стороны, стагнирующую в пассионарном плане натуру, а с другой — как органично и константно нам враждебную. Тем самым философ подсказывал потомкам мысль о переносе вместилища смыслов, идеологем, надежд и мечтаний совсем в другие векторы, широты и долготы.Евроцентризм России — постоянно воспалённая от жара бесчисленных европейских проблем и химер имперская, а потом и советская голова. Да ещё и бьющаяся об стенку ненависти, зависти, непонимания и подозрений.Как бывший строитель БАМа, я ещё смутно помню: мы в Сибирь не за "длинным рублём" убегали. Хотелось быть "подальше от сервантов и корыт". От той истерии ненасытности тела, которой заражали голову европейские "партнёры".В конце концов, золотые горшки изобрели не суровые опричники Ивана Грозного, а жеманные придворные Людовика Возлюбленного…Геополитический и геоэкономический разворот России — это не только про актуальную политику, международные приоритеты и экономику будущего. Это и про тайну "русской души", и про ландшафты "русского мира".Встреча лидеров на Аляске — это не встречи в Швейцарии. Там "климат иной"! "Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа!" Как всё-таки предчувствовал будущее абсолютный гений.Русский путь на Север и Восток создаёт не только особый тип хозяйствования и госуправления, но и особый тип души. Когда мой друг Сергей Караганов темпераментно отстаивает модель "сибиризации России", он, уверен, думает не только про новые факторы влияния страны и неосвоенные ресурсы новых просторов. Речь идёт и о другой мощи. Мощи души — от гражданина до лидера, от рядового до генерала."Европа в ногах" — совсем не оскорбление. Всего лишь констатация реального соотношения интересов, сил, возможностей и перспектив двух соседствующих миров, соприкасающихся цивилизаций.Есть там приятные или забавные мелочи. Не только кружевные трусы и сотни сортов колбасы. Есть артефакты культуры, историческое наследие, национальные кухни и высокие вина… Но нет уже главного — пассионарности, постоянного желания испытать свои физические и духовные силы.Поэтому вся их дипломатия "на ногах". Там лидеры как "случайные прохожие". Там Кая Каллас с товаркой Урсулой. Там какой-нибудь Ермак-властелин золотых горшков известнее, чем Ермак — властелин Сибири…Когда-то мы ехали на БАМ за мечтами. Наверное, о чём-то несбыточном. Уверен, что сейчас этот трек возродится. Только многие мечты там будут сбываться. И личные, и державные…Параллельно с разглагольствованиями дамы о "слабости" России увидел в сети сюжет о встрече президента с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Обсуждали проблемы Севера и Арктики. Оказалось, что впервые за много лет приезд на постоянку туда превысил отток.Едут за русской силой. В самом широком смысле. Я так вижу. Хотя могу и обосновать…Читайте также: Петрушка, дама с косой, эпикуреец и спец по мордам. Дмитрий Выдрин о выборах на Украине по плану Трампа

