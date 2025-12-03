https://ukraina.ru/20251203/alekhin-osvobozhdenie-volchanska-otkryvaet-operativnyy-prostor-dlya-vs-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1072544786.html

Алехин: Освобождение Волчанска открывает оперативный простор для ВС РФ в Харьковской области

После освобождения Волчанска российская армия получила значительное преимущество для наступления в Харьковской области. Теперь штурмовики могут наращивать давление в нескольких направлениях одновременно. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

По словам эксперта, после освобождения Волчанска расширились оперативно-тактические возможности ВС РФ для продвижения на юго-восток и юго-запад Харьковской области. "Штурмовые подразделения группировки войск "Север" наращивают усилия в лесных массивах, уничтожая район обороны противника в Лимане и Вильче", — сообщил Алехин. Он отметил, что наносятся огневые удары по Печенегам, Старому Салтову и другим населенным пунктам по направлению к Чугуеву. "На левобережье Оскола основательно зажаты в тиски остатки группировки противника по линии "Купянск-Узловая — Купянск-Сортировка"", — добавил собеседник Украина.ру. Алехин подчеркнул, что активно применяются тяжелые огнеметные системы, ударные дроны различных типов, дальнобойная артиллерия.На другом участке, как рассказал эксперт, штурмовики "Запада" активно продвигаются в районе Богуславки, отрезая пути отхода для ВСУ. "По официальным сведениям Минобороны РФ, группировка ВСУ на этом участке составляет порядка 15 батальонов, которые с каждым днем теряют личный состав и технику", — привел данные собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации в зоне СВО — в материале "Герман Садулаев: Россия не победит, пока не осознает, что война на Украине продлится еще несколько лет" на сайте Украина.ру.

