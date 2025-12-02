https://ukraina.ru/20251202/propikhnut-vygodnuyu-figuru-bezpalko-predrek-skhvatku-za-post-glavy-op-v-okruzhenii-zelenskogo-1072464578.html

"Пропихнуть выгодную фигуру": Безпалько предрек схватку за пост главы ОП в окружении Зеленского

После отставки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака вокруг его поста начнется серьезная конкуренция. При этом реальная значимость этой должности в иерархии украинской власти не является высокой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065260192_0:0:1068:601_1920x0_80_0_0_4bdf11209760e9b44f8b2f919e2d14a5.jpg

На вопрос о возможном преемнике уволенного Ермака Безпалько заявил, что "вокруг этого поста будет идти нешуточная борьба". По его мнению, Зеленский постарается продвинуть на эту должность "компромиссную, но все же более выгодную для себя фигуру".Эксперт отметил, что полномочия главы Офиса ограничены. "На самом деле, у главы офиса президента не так много полномочий. В реальности это не такая большая должность, в отличие от премьер-министра или министра обороны", — пояснил Безпалько.Он не исключил, что текущая ситуация может привести к снижению роли этой позиции в структуре власти. "Так что все это может быть нивелированием самой должности", — заявил эксперт. Безпалько напомнил, что Ермак занимал "весомое положение в международных связях Украины". Однако, если его отставка была инициирована внешними игроками, это означает, что "его должность не будет играть такой роли", заключил собеседник издания.Полный текст материала "Богдан Безпалько: Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы спасти политическую верхушку Украины" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Виктории Титовой "Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский? на сайте Украина.ру.

