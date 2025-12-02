Краснов прокомментировал резолюцию ЕС о новых регионах России: "Напоминает? Имеет право. Всё" - 02.12.2025 Украина.ру
Краснов прокомментировал резолюцию ЕС о новых регионах России: "Напоминает? Имеет право. Всё"
Резолюция Европарламента о непризнании новых регионов России не имеет серьезных правовых последствий и является лишь напоминанием о давно занятой позиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов
2025-12-02T04:20
На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими.Отвечая на вопрос Украина.ру о том, как относиться к таким решениям и в чем смысл этой резолюции, Краснов разобрал смысл заявления Европарламента с юридической точки зрения. При этом эксперт процитировал 8 пункт резолюции: "Напоминает о своей позиции, согласно которой временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как территория России". "Имеет право Европарламент напомнить о позиции? Да, почему бы и нет. Какие это имеет правовые последствия? Ну, раз напоминает, то вспомним. Всё", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.
Резолюция Европарламента о непризнании новых регионов России не имеет серьезных правовых последствий и является лишь напоминанием о давно занятой позиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов
На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими.
Отвечая на вопрос Украина.ру о том, как относиться к таким решениям и в чем смысл этой резолюции, Краснов разобрал смысл заявления Европарламента с юридической точки зрения.
"Обсуждая юридический документ, давайте сохраним юридическую же точность. Европарламент не принял решение, что новые регионы России не будут признаны Евросоюзом. Европарламент напомнил. О чём? О своей позиции. Не более", — подчеркнул историк.
При этом эксперт процитировал 8 пункт резолюции: "Напоминает о своей позиции, согласно которой временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как территория России".
"Имеет право Европарламент напомнить о позиции? Да, почему бы и нет. Какие это имеет правовые последствия? Ну, раз напоминает, то вспомним. Всё", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.
