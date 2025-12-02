https://ukraina.ru/20251202/krasnov-prokommentiroval-rezolyutsiyu-es-o-novykh-regionakh-rossii-napominaet-imeet-pravo-vs-1072452904.html
Краснов прокомментировал резолюцию ЕС о новых регионах России: "Напоминает? Имеет право. Всё"
Резолюция Европарламента о непризнании новых регионов России не имеет серьезных правовых последствий и является лишь напоминанием о давно занятой позиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов
На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими.Отвечая на вопрос Украина.ру о том, как относиться к таким решениям и в чем смысл этой резолюции, Краснов разобрал смысл заявления Европарламента с юридической точки зрения. При этом эксперт процитировал 8 пункт резолюции: "Напоминает о своей позиции, согласно которой временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как территория России". "Имеет право Европарламент напомнить о позиции? Да, почему бы и нет. Какие это имеет правовые последствия? Ну, раз напоминает, то вспомним. Всё", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.
На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими.
Отвечая на вопрос Украина.ру о том, как относиться к таким решениям и в чем смысл этой резолюции, Краснов разобрал смысл заявления Европарламента с юридической точки зрения.
"Обсуждая юридический документ, давайте сохраним юридическую же точность. Европарламент не принял решение, что новые регионы России не будут признаны Евросоюзом. Европарламент напомнил. О чём? О своей позиции. Не более", — подчеркнул историк.
При этом эксперт процитировал 8 пункт резолюции: "Напоминает о своей позиции, согласно которой временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как территория России".
"Имеет право Европарламент напомнить о позиции? Да, почему бы и нет. Какие это имеет правовые последствия? Ну, раз напоминает, то вспомним. Всё", — заключил собеседник Украина.ру.