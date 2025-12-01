https://ukraina.ru/20251201/zelenskiy-slishkom-dolgo-derzhal-nas-za-durakov-ssha-davyat-na-bolnoe-mesto-ukrainy-pri-pomoschi-umerova-1072473295.html

"Зеленский слишком долго держал нас за дураков": США давят на больное место Украины при помощи Умерова

Американские политики вскрыли коррупционный ящик Пандоры Украины, а ещё посодействовали замене главы переговорной группы от Киева на более лояльного Штатам политика - секретаря СНБО Рустема Умерова

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072475811_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_e4748140b0fe7b1503063f2fd368d309.jpg

Переговоры США и Украины пока не приводят к прорыву, и для этого есть много причин.Одну из них журналистам озвучил президент США Дональд Трамп: "У Украины есть некоторые сложные, небольшие проблемы, у них есть трудности. Там существует ситуация с коррупцией, которая не помогает, это мешает мирным переговорам. Но есть хорошая возможность заключить сделку"."А мы же говорили о коррупции на Украине ещё много лет назад!"О наличии коррупции на Украине прекрасно все знали и знают, тут, так сказать, Америку не открыли. Другое дело, что на происходящее долго закрывали глаза, из-за чего украинский кризис усугубился до предела, и теперь большое количество людей ломают голову над тем, как теперь его урегулировать. О чём в последние дни активно стали напоминать в высших политических кругах Соединённых Штатов.Специальный представитель президента США по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс, комментируя расследования коррупционных схем на Украине, лаконично написал: "Я же говорил" - прикрепив свой пост, датированный 27 февраля 2023 года, где рассказывал о беседе с международным инвестором, который сказал, что уровень воровства и взяточничества на Украине запредельный, гораздо хуже, чем в Латинской Америке.На телеканале Fox News тоже подняли эту тему. Сенатор-республиканец Майк Ли согласился с ведущей Лорой Ингрэм в том, что миллиарды американской помощи, крайне вероятно, осели на личных счетах ближайших помощников Зеленского в швейцарских банках, а власти страны проворачивают мошенническую схему."Некоторые из нас годами предупреждали, что помощь США Украине финансирует коррупцию в колоссальных масштабах. Тех, кто поднимал эту тему, постоянно высмеивали как "любителей Путина" и обвиняли в помощи российской агрессии. Это сделали Унипартия (намёк на то, что в Вашингтоне действует единая система интересов обеих партий – ред.) и военно-промышленный комплекс", - заявил он.Это тот самый политик, который в феврале 2024 года на протяжении почти 4 часов выступал в Сенате с речью против оказания помощи Украине.На выступление сенатора в телеэфире отреагировал Майкл Флинн, который был советником Трампа по национальной безопасности в его первый президентский срок. Генерал-лейтенант в отставке сообщил о наличии материалов о коррупции на Украине."Сенатор Майк Ли, если Вам понадобится брифинг по нашему делу гражданского информатора на сумму около $42 млрд, которое уже несколько месяцев как подано (в Министерство юстиции США – ред.), просто дайте знать. Тот факт, что мне приходится говорить об этом публично, говорит о многом: Минюст не хочет это слышать, но другие патриоты в правоохранительных структурах — хотят. Мы движемся вперёд с поддержкой или без поддержки этой администрации. Украина была, есть и будет коррумпированной, пока к власти не придёт сильный, законно избранный и неподкупный президент. Сожалею, но Зеленский слишком долго держал нас за дураков. <…> Главного неудачника Зеленского и его коррумпированное ближайшее окружение необходимо арестовать", - написал Флинн в соцсети Х.В свою очередь конгрессмен-республиканец, офицер армейского спецназав отставке Пэт Харриган подчёркивает, что коррупция на Украине больше не выглядит слухом, особо акцентируя внимание на причастности к казнокрадству руководства страны."С 2022 года на Украину направлено свыше $360 млрд, и теперь ближайшее окружение Зеленского связывают с хищениями настолько масштабными, что это трудно осознать. Руководитель аппарата не выводит $100 млн в одиночку, и ни один трезвый наблюдатель не может поверить, что президент этого не знал. Это происходит, когда мир финансирует войну эмоциями, а не разумом. Плана победы не было никогда, как не было и подотчётности. Как человек, знакомый с последствиями плохой стратегии, я серьёзно отношусь к национальной безопасности. Американцы заслуживают руководство, которое защищает их семьи, а не политиков, превращающих иностранную помощь в пустой чек для мясорубки. Сегодня мир между Россией и Украиной стал достижим, и это отражает реальность, которую Дональд Трамп понимал с самого начала. Честная дипломатия и трезвое лидерство создают условия для мира, а не пустые чеки и иллюзии", - заявил он.На самом деле Соединённые Штаты не могли выдавать пустые чеки Украине, поскольку процесс выделения средств подконтролен Конгрессу и надзорным органам, так что сумма всегда определена с точностью до цента. Эту фразу используют критики администрации предыдущего президента США Джо Байдена, проявлявшего лояльное отношение к Киеву, характеризуя подход демократов к предоставлению помощи Украине.Заявление Харригана прокомментировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который ведёт переговоры с Белым домом: "Некоторые в Конгрессе предлагают ясное и реалистичное видение, поскольку ложные нарративы Байдена рушатся — разоблачённые расследованием коррупции на Украине и возникающим путём к миру".Зачем США сейчас Умеров, которого они не захотели видеть послом Украины в ВашингтонеА мир на Украине Трампу ой как нужен: и чтобы к годовщине возвращения в Белый дом объявить о выполнении обещания завершить эту войну, и чтобы иметь задел для выдвижения на Нобелевскую премию мира в 2026-м, да и просто ему уже откровенно надоела эта украинская сага, длящаяся ещё с первого срока его правления.Однако добиться этой цели успешному миллиардеру, заключившему за свою жизнь сотни или даже тысячи сделок, не даёт Киев, категорически отказывающийся подписывать соглашение с Москвой. Банковой предлагали решить этот вопрос по-хорошему, т.е. в ходе консультаций выработать документ, который положит конец вооружённому противостоянию, на условиях, взаимоприемлемых для обеих сторон конфликта. Однажды сделать это уже удавалось.Но нет, и тогда Вашингтон, как и предупреждал, сделал так, что чем дальше, тем хуже будет для Киева – вскрыл коррупционный ящик Пандоры. Трамп обозначил 27 ноября как крайний срок для ответа по новому мирному плану, потом, правда, сказал, что никаких крайних сроков нет, но за Андреем Ермаком, на тот момент ещё главой Офиса президента Украины, с обысками по делу о коррупционных махинациях Тимура Миндича сотрудники НАБУ и САП пришли аккурат 28-го (подарок к американскому Дню благодарения, так сказать).На протяжении нескольких недель глава киевского режима Владимир Зеленский уверенно повторял, что увольнять Ермака, своего верного соратника, не собирается, несмотря ни на что. Однако на фоне громкого коррупционного скандала, переросшего в политический кризис, в конце концов объявил о его увольнении.В интервью изданию Украина.ру известный украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров выразил уверенность, что Ермак знал о готовящихся обысках – всё же это процесс не сиюминутный, следственные действия только в кино проводятся быстро – и подготовился к приезду агентов, выступив в интервью с заявлением, что Зеленский никогда не подпишет мирное соглашение, предусматривающее отказ от территорий."То есть Ермак стал разыгрывать из себя ура-патриота. Ситуация для меня очевидна, потому что Ермак, конечно, казнокрад, мошенник, но он никогда не был идиотом. И все его заявления о том, что Зеленский не отдаст ни пяди украинской земли — это игра. Его политтехнологи начали прокачивать эту тему с утра", - сказал эксперт.Он также отмечает связь между событиями в украинской администрации с визитом в Киев американской делегации в лице министра армии США Дэниела Дрисколла, ставшего де-факто новым спецпосланником Трампа по Украине, командующего сухопутными войсками США в Европе Криса Донахью, который обеспечивает Украину разведданными - по словам Вакарова, безусловно, он их фильтрует, поэтому обладает гораздо большей информацией, - а также начальника штаба Сухопутных войск США генерала Рэнди Джорджа, после подписи которого идут поставки оружия на Украину."Они показали Зеленскому и Ермаку реальную картину. По словам Дрисколла, ВПК США не сможет обеспечить потребности Украины, поэтому Штатам необходимо срочно закончить боевые действия. Не важно легитимен Зеленский или нет, но он должен отдать приказ остановить боевые действия в Донбассе. Этого от него требуют США. Но после слов Ермака, американцы поняли, что не получат тот результат, на котором настаивают. Ермак пошёл в отказ, он начал свою игру, поэтому НАБУ дали команду, чтобы указать Ермаку на его место", - продолжил политолог.Ермак выступал связующим звеном между Банковой и командой Байдена-президента, но в администрации Трампа он с самого начала был нерукопожатным, так что отправить его в отставку было Вашингтону только на руку, это автоматически означало ещё и замену руководителя делегации Украины на переговорах с США по урегулированию конфликта – нужен человек более сговорчивый и восприимчивый к американским предложениям. И такой человек в правящей верхушке есть – секретарь СНБО Рустем Умеров. Выбор пал именно на него по целому ряду причин.Он возглавлял делегацию Украины на переговорах с российской стороной в Стамбуле, прошедших в 2025-м впервые спустя 3 года, соответственно, он прекрасно знает позицию Москвы - раз.В период СВО на протяжении почти 2 лет (с сентября 2023 года до июля 2025-го) занимал пост министра обороны Украины, следовательно, осознаёт возможности ВСУ и ситуацию на фронте, а это один из ключевых вопросов при разработке проекта мирного соглашения – два.В его ведении как секретаря СНБО тема национальной безопасности, которая тоже должна учитываться в будущем документе, в том числе по части организации жизни на Украине в поствоенный период - три.Наконец, он гражданин Соединённых Штатов. После вынужденного увольнения Оксаны Маркаровой с должности посла Украины в США (после скандала с визитом Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии) Киев выдвинул кандидатуру Умерова, но Вашингтон агреман ему не выдала, по одной из версий, как раз из-за имеющегося у него звёздно-полосатого паспорта (согласно американскому законодательству, гражданин США не может представлять в США же другую страну), хотя его наличие официально не подтверждено.В штате Флорида, где 30 ноября проходила встреча делегаций США и Украины (в гольф-клубе Shell Bay Club, принадлежащем семье спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу), находятся несколько объектов недвижимости (то ли арендуемые, то ли находящиеся в собственности) семьи Умерова, там зарегистрированы его жена, отец и брат, более того, последние двое ведут бизнес в Штатах. Соответственно, в случае чего американские власти могут использовать этот факт в качестве инструмента давления на переговорщика от Киева. А если поискать, то не исключено, что и факты его причастности к коррупции обнаружат. Далеко ходить не надо. В материалах дела о том самом коррупционном скандале, по которому Умеров проходит в качестве свидетеля, утверждается, что Миндич "оказал незаконное влияние" на него ещё в бытность министром обороны Украины для заключения контракта на закупку для ВСУ бронежилетов, не прошедших проверку, у неизвестной компании.Разговоры об участии Умерова в коррупционных схемах уже запустили. Так, британское издание The Telegraph в преддверии переговоров во Флориде написало, что "новый главный переговорщик Зеленского оказался вовлечённым в тот же коррупционный скандал, который привёл к отставке Андрея Ермака, предыдущего главы киевской делегации". О том, что Умеров не чист на руку, слышно и из Киева. Не все депутаты Верховной Рады довольны назначением его главой переговорной делегации вместо Ермака, поскольку, как поясняет американская газета The Washington Post, есть подозрения в том, что Умеров тоже может быть замешан в нарастающем коррупционном скандале."Я не вижу выводов, сделанных Зеленским. Он уволил одного коррупционера и назначил главой переговорной группы другого", - заявил в комментарии изданию парламентарий Владимир Арьев, которого многие помнят как вице-президента ПАСЕ.Как бы то ни было, Умеров не может идти наперекор стране, где проживают его ближайшие родственники, этим и объясняется, по крайней мере, отчасти, его гораздо большая лояльность Соединённым Штатам, нежели Ермака. Секретарь СНБО, как рассказывал газете TheNew York Post некий американский чиновник в конце ноября, дал положительный отклик и согласился с большей частью мирного плана Белого дома после обсуждений с Уиткоффом в Майами в конце октября.Очень показателен тот факт, что именно Умерову первому из представителей украинских властей, США показали проект урегулирования конфликта, и только после этого по телефону проинформировали Зеленского.А перед началом консультаций во Флориде Умеров объявил об этом на странице своих соцсетей, но вскоре удалил пост. Зная, как украинские чиновники любят бахвалиться контактами с западными партнёрами, маловероятно, что он сам решил убрать запись. Скорее всего, об этом попросили именно американские визави.Зная прекрасно все эти аспекты, которые могут свидетельствовать о подконтрольности Умерова Соединённым Штатам в той или иной степени, Зеленский всё равно назначает его главой переговорной группы. Возможно, пытаясь использовать этот факт себе во благо – чтобы навести мосты между Киевом и Вашингтоном. К тому же в ближайшее время украинское лобби в Америке ослабнет, так что опираться придётся больше на внутренние силы. С другой стороны, Умеров как секретарь СНБО и бывший министр обороны Украины имеет доступ к сведениям, составляющим гостайну, да и вообще много чего знает, что при необходимости может использовать против Зеленского, и тот это тоже осознаёт.Читайте также: Украинское лобби США скоро потеряет главных сторонников Зеленского

