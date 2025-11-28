Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться - 28.11.2025 Украина.ру
Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться - 28.11.2025 Украина.ру
Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
Американцы понимают, что если не переформатировать Раду, не дожать Зеленского, не заменить ключевые фигуры в правительстве, не додушить Умерова то своей цели они не достигнут. Но, думаю, что Ермак подготовился, и нанесет контрудар, о котором я рассказал выше, а за ним следующие.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака. - Василь Дмитриевич, обыски у Ермака начались как раз накануне визита в Киев представителя президента США генерала Дрисколла. Кроме того, накануне Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о территориальных уступках России. Являются ли эти обыски элементом давления администрации Белого дома на Ермака и Зеленского?- Следственные действия только в кино проводятся быстро. Когда готовятся процессуальные действия, собираются материалы, санкции. И перед тем, как отправлять группу обыска, так называемые топтуны, то есть оперативники, проводят наружное наблюдение за объектом. Поэтому все готовилось заранее.Безусловно, Ермак знал, что будет проведен обыск. И он технологично подготовился. Это означает, что он упредил все эти действия, дав интервью на политические темы. Он заявил, что Зеленский никогда не подпишет мирное соглашение об отказе от территорий. То есть Ермак стал разыгрывать из себя ура-патриота.Ситуация для меня очевидна, потому что Ермак, конечно, казнокрад, мошенник, но он никогда не был идиотом. И все его заявления о том, что Зеленский не отдаст ни пяди украинской земли — это игра. Его политтехнологи начали прокачивать эту тему с утра.Связаны ли эти события с визитами американской делегации? Конечно. С министром Сухопутных войск США Дрисколлом в Киев приезжал четырехзвездный генерал Донахью, который обеспечивает Украину разведданными. Безусловно, он их фильтрует, поэтому обладает гораздо большей информацией. Приезжал и генерал (начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж), после подписи которого идут поставки оружия на Украину. Они показали Зеленскому и Ермаку реальную картину.По словам Дрисколла, ВПК США не сможет обеспечить потребности Украины, поэтому Штатам необходимо срочно закончить боевые действия. Не важно легитимен Зеленский или нет, но он должен отдать приказ остановить боевые действия в Донбассе. Этого от него требуют США.Но после слов Ермака, американцы поняли, что не получат тот результат, на котором настаивают. Ермак пошел в отказ, он начал свою игру. Поэтому НАБУ дали команду, чтобы указать Ермаку на его место.- Сможет ли Ермак нанести контрудар по НАБУ руками подконтрольных силовиков, как это было в начале осени?- Это очень разумный вопрос. На днях Алексей Мартынов, один из партнеров олигархов Коломойского* и Боголюбова, дал интервью, где рассказал, что написал заявление в СБУ, в котором назвал Коломойского и Боголюбова организаторами "Миндичгейта". Он призвал привлечь их к ответственности за госизмену. Подозреваю, что эта информация является подготовкой к контрудару Зеленского через СБУ по НАБУ.Все, что мы наблюдаем на Украине последний месяц, должно было завершиться переформатированием большинства Верховной Рады и сменой правительства. Начались выступления Порошенко*, Гончаренко*, подняли Вакарчука, Тимошенко, очень жестко начал выступать Разумков. То есть зашаталась политическая система управления режима. Но эта опасность была потушена Ермаком.Американцы понимают, что если не переформатировать Раду, не дожать Зеленского, не заменить ключевые фигуры в правительстве, не додушить Умерова то своей цели они не достигнут. Но, думаю, что Ермак подготовился, и нанесет контрудар, о котором я рассказал выше, а за ним следующие. То есть температура в Киеве поднимется до такого градуса, как это было в 2014 году. Только тогда это была "небесная сотня", а сейчас может пролиться кровь десятков тысяч людей. Такой сценарий вероятен.- Накануне Владимир Путин сказал, что юридически с Украиной невозможно договориться. Какое влияние его слова окажут на ситуацию в Киеве?- Этот сигнал в Киеве услышали депутаты Верховной Рады. И началась гонка за должность председателя Рады, поскольку Стефанчук не хочет пописывать договор с Россией. Он заявил, что конфликт закончится только тогда, когда Украина вернет Крым.Понятно, что Стефанчука нужно смещать, поэтому депутаты зашевелились. Все это говорит о том, что в Раде есть фракции, которые готовы сместить Стефанчука, и быть теми, кого Владимир Владимирович назвал в своем выступлении здравомыслящими людьми. Такие там зашевелятся еще в большем количестве.Более того, я прогнозирую, что в Москву не пойдут, а побегут представители депутатских фракций, политических сил, чтобы попытаться связаться с российскими политиками.- Тем временем Европейский парламент принял резолюцию по урегулированию конфликта России и Украины, в которой зафиксировано обязательство никогда не признавать новые регионы России. Какое влияние это окажет на ход переговоров?- Европарламент утверждает, что никогда не пойдет на признание конституционных территорий России. Но тогда европейских парламентариев не будет за столом переговоров. Разве мы требуем, чтобы именно Европарламент признавал эти территории российскими? Нам нужно признание ведущих стран мира – США, Индии, Турции, Китая.Вся эта риторика относительно непризнания исторических регионов России это предмет торга, напоминание о себе.*внесен в список террористов и экстремистовТакже на эту тему - Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться

16:15 28.11.2025
 
Денис Рудометов
Американцы понимают, что если не переформатировать Раду, не дожать Зеленского, не заменить ключевые фигуры в правительстве, не додушить Умерова то своей цели они не достигнут. Но, думаю, что Ермак подготовился, и нанесет контрудар, о котором я рассказал выше, а за ним следующие.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
- Василь Дмитриевич, обыски у Ермака начались как раз накануне визита в Киев представителя президента США генерала Дрисколла. Кроме того, накануне Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о территориальных уступках России. Являются ли эти обыски элементом давления администрации Белого дома на Ермака и Зеленского?
- Следственные действия только в кино проводятся быстро. Когда готовятся процессуальные действия, собираются материалы, санкции. И перед тем, как отправлять группу обыска, так называемые топтуны, то есть оперативники, проводят наружное наблюдение за объектом. Поэтому все готовилось заранее.
Безусловно, Ермак знал, что будет проведен обыск. И он технологично подготовился. Это означает, что он упредил все эти действия, дав интервью на политические темы. Он заявил, что Зеленский никогда не подпишет мирное соглашение об отказе от территорий. То есть Ермак стал разыгрывать из себя ура-патриота.
Ситуация для меня очевидна, потому что Ермак, конечно, казнокрад, мошенник, но он никогда не был идиотом. И все его заявления о том, что Зеленский не отдаст ни пяди украинской земли — это игра. Его политтехнологи начали прокачивать эту тему с утра.
Связаны ли эти события с визитами американской делегации? Конечно. С министром Сухопутных войск США Дрисколлом в Киев приезжал четырехзвездный генерал Донахью, который обеспечивает Украину разведданными. Безусловно, он их фильтрует, поэтому обладает гораздо большей информацией. Приезжал и генерал (начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж), после подписи которого идут поставки оружия на Украину. Они показали Зеленскому и Ермаку реальную картину.
По словам Дрисколла, ВПК США не сможет обеспечить потребности Украины, поэтому Штатам необходимо срочно закончить боевые действия. Не важно легитимен Зеленский или нет, но он должен отдать приказ остановить боевые действия в Донбассе. Этого от него требуют США.
Но после слов Ермака, американцы поняли, что не получат тот результат, на котором настаивают. Ермак пошел в отказ, он начал свою игру. Поэтому НАБУ дали команду, чтобы указать Ермаку на его место.
- Сможет ли Ермак нанести контрудар по НАБУ руками подконтрольных силовиков, как это было в начале осени?
- Это очень разумный вопрос. На днях Алексей Мартынов, один из партнеров олигархов Коломойского* и Боголюбова, дал интервью, где рассказал, что написал заявление в СБУ, в котором назвал Коломойского и Боголюбова организаторами "Миндичгейта". Он призвал привлечь их к ответственности за госизмену. Подозреваю, что эта информация является подготовкой к контрудару Зеленского через СБУ по НАБУ.
Все, что мы наблюдаем на Украине последний месяц, должно было завершиться переформатированием большинства Верховной Рады и сменой правительства. Начались выступления Порошенко*, Гончаренко*, подняли Вакарчука, Тимошенко, очень жестко начал выступать Разумков. То есть зашаталась политическая система управления режима. Но эта опасность была потушена Ермаком.
Американцы понимают, что если не переформатировать Раду, не дожать Зеленского, не заменить ключевые фигуры в правительстве, не додушить Умерова то своей цели они не достигнут. Но, думаю, что Ермак подготовился, и нанесет контрудар, о котором я рассказал выше, а за ним следующие. То есть температура в Киеве поднимется до такого градуса, как это было в 2014 году. Только тогда это была "небесная сотня", а сейчас может пролиться кровь десятков тысяч людей. Такой сценарий вероятен.
- Накануне Владимир Путин сказал, что юридически с Украиной невозможно договориться. Какое влияние его слова окажут на ситуацию в Киеве?
- Этот сигнал в Киеве услышали депутаты Верховной Рады. И началась гонка за должность председателя Рады, поскольку Стефанчук не хочет пописывать договор с Россией. Он заявил, что конфликт закончится только тогда, когда Украина вернет Крым.
Понятно, что Стефанчука нужно смещать, поэтому депутаты зашевелились. Все это говорит о том, что в Раде есть фракции, которые готовы сместить Стефанчука, и быть теми, кого Владимир Владимирович назвал в своем выступлении здравомыслящими людьми. Такие там зашевелятся еще в большем количестве.
Более того, я прогнозирую, что в Москву не пойдут, а побегут представители депутатских фракций, политических сил, чтобы попытаться связаться с российскими политиками.
- Тем временем Европейский парламент принял резолюцию по урегулированию конфликта России и Украины, в которой зафиксировано обязательство никогда не признавать новые регионы России. Какое влияние это окажет на ход переговоров?
- Европарламент утверждает, что никогда не пойдет на признание конституционных территорий России. Но тогда европейских парламентариев не будет за столом переговоров. Разве мы требуем, чтобы именно Европарламент признавал эти территории российскими? Нам нужно признание ведущих стран мира – США, Индии, Турции, Китая.
Вся эта риторика относительно непризнания исторических регионов России это предмет торга, напоминание о себе.
*внесен в список террористов и экстремистов
Также на эту тему - Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
