Американская парадигма: украинское лобби США скоро потеряет главных сторонников Зеленского

Поддержка Киева в политических кругах Соединённых Штатов постепенно ослабевает

2025-11-28T05:48

2025-11-28T05:48

2025-11-28T13:48

Взять и просто отказаться от инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта украинская сторона не может. Поэтому она вынуждена продолжать консультации на эту тему с американскими чиновниками — в идеале, чтобы затянуть этот процесс и добиться наиболее выгодных для себя условий.Диалог с Вашингтоном у Банковой не всегда складывался гладко. Зачастую это происходило из-за того, что в Киеве не прислушивались к советам лоббистов о корректировке сроков визита или повестки переговоров.Связующее звено между Вашингтоном и КиевомНа протяжении многих месяцев и лет большой вклад в продвижение интересов Киева в Соединённых Штатах вносили местные политики, которые вне зависимости от того, как меняется ситуация, твёрдо придерживаются проукраинской позиции.Вот и сейчас, в непростой для киевского режима период, когда Вашингтон требует как можно быстрее пойти на мирную сделку с Россией, эти люди могли бы стать опорой для Владимира Зеленского. Но, к глубокому сожалению для него, украинское лобби в американском политикуме ослабевает. Причём с самого высокого уровня.Кит Келлог официально остаётся спецпосланником президента США по Украине, но де-факто эту роль теперь исполняет министр армии США Дэниэл Дрисколл. Именно ему поручили передать из рук в руки проект мирного плана Трампа украинским властям в Киеве.Вскоре газета The Guardian сообщила, что Трамп назначил Дрисколла своим новым спецпредставителем по Украине, не пояснив, идёт ли речь о кадровых перестановках или перераспределении функций."В структуре официальных должностей и дипломатических рангов США предусмотрено несколько видов представителей президента, в том числе с использованием слов envoy и representative. Келлог числится под первым, при упоминании Дрисколла в статье The Guardian использовалось второе слово. Разницы практически нет. Но слово envoy — это в целом посланник президента, а representative — по более конкретным вопросам и иногда может требовать утверждения Сенатом", — поясняет американист Роман Романов.По имеющейся у агентства Reuters информации, Келлог планирует уйти в отставку в январе 2026 года. Дело в том, как напоминает другой американист Дмитрий Дробницкий, что по закону специальные посланники президента США назначаются им лично, однако по истечении 360 дней на посту для продолжения работы требуется утверждение кандидатуры Сенатом — как и любого сотрудника администрации из числа политических назначенцев.На слушаниях Келлогу точно напомнили бы о тесных связях его дочери Меган Моббс с Украиной: она руководит фондом R. T. Weatherman Foundation, который занимается эвакуацией живых и репатриацией погибших американских наёмников с Украины. Конфликт интересов очевиден.Есть ли разница в смене переговорщика для Киева? Огромная.Если Келлог внимательно выслушивал позицию украинских чиновников и затем транслировал её на широкую аудиторию, а действующего спецпосланника Москва характеризовала как проукраински настроенного (посредник всё же должен занимать нейтральную позицию), то его преемник Дрисколл полностью разделяет мнение Трампа по ситуации на Украине и активно продвигает миротворческую инициативу президента при контактах как с Киевом, так и с Европой.Во время визита в украинскую столицу неделей ранее, по рассказам источников нескольких американских СМИ, министр армии в жёсткой манере дал понять украинским визави, что им лучше сейчас согласиться на сделку, поскольку ВСУ неминуемо проиграют российским войскам, а у США больше нет возможностей поставлять Украине вооружение и средства ПВО в том объёме, который им требуется."Сторонники жёсткой линии в Вашингтоне, такие как Кит Келлог, внушали миру, что Киев побеждает. И Зеленский в это верил, а сейчас вдруг обнаружил, что оказался в тупике. Келлога-то уже нет", — заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.Через год Конгресс недосчитается ключевых сторонников УкраиныУход Келлога олицетворяет "ястребопад", набирающий обороты в Соединённых Штатах.На промежуточных выборах в Конгресс в ноябре следующего года на новый срок не будет переизбираться Митч Макконнелл, заседающий в Сенате с 1984 года — ещё со времён правления 40-го президента США Рональда Рейгана. С января он покинул пост лидера республиканцев в верхней палате, который занимал дольше всех, чтобы доработать срок полномочий как рядовой сенатор.С его уходом из Конгресса Украина потеряет одного из своих ключевых сторонников среди американских законодателей. Макконнелл не просто всегда выступал за военную помощь ВСУ, но и критиковал предыдущего президента-демократа Джо Байдена за медлительность в поставках и призывал нарастить их многократно.Тезис об экономической выгоде для самих США от военных поставок на Украину демократическая администрация Белого дома подхватила только после того, как об этом в своей речи упомянул на тот момент лидер республиканского большинства в Сенате, подчёркивало издание Politico в феврале 2024 года.Вот и мирную инициативу Трампа Макконнелл раскритиковал: "Те, кто думает, что давление на жертву и умиротворение агрессора приведут к миру, обманывают самих себя. На какие трудные уступки мы вынуждаем Россию пойти? Цена мира и его стабильность имеют значение, и на кону стоит наш авторитет. Союзники и противники смотрят: будет ли Америка решительно противостоять агрессии или мы будем вознаграждать её? <…> Если представители администрации больше озабочены умиротворением Путина, чем обеспечением реального мира, то президенту следует найти новых советников. Поощрение российской бойни было бы катастрофой для интересов Америки".Советники Трампа этим и занимаются — пытаются выработать наиболее приемлемую формулу, которая позволит обеспечить реальный мир. По признанию самого президента, это оказалось гораздо сложнее, чем он думал.На критику бывшего лидера республиканцев в Сенате ответил лично вице-президент США Джей Ди Вэнс: "Это нелепый выпад в адрес команды президента, которая неустанно трудилась, чтобы навести порядок на Украине после того хаоса, который оставил нам Митч, всегда готовый выписать Байдену пустой чек на внешнюю политику".Досиживает свой последний срок и республиканец Майкл Маккол, ещё один ветеран Конгресса (представляет Техас в нижней палате с 2005 года), бывший до января нынешнего года председателем комитета Палаты представителей. Он был чуть ли не главным лоббистом передачи Украине ракет ATACMS и истребителей-бомбардировщиков F-16.Осенью 2023 года после визита Зеленского в Вашингтон (куда он заехал после выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке) Маккол заявил, что США нужно передать украинским властям всё, что им требуется, всё, что просил глава киевского режима на встрече с американскими конгрессменами. А в случае отказа администрации Байдена — закрепить это положение в законодательстве о расходной части федерального бюджета США на новый финансовый год, чтобы обязать власти обеспечить Украину всем необходимым.Соединённым Штатам не нужно будет оказывать Украине помощь слишком долго, если ей будут предоставлены "правильные" вооружения, утверждал конгрессмен.А теперь Маккол призывает Киев не подписывать разработанное командой Трампа мирное соглашение, если в нём не будет гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье Устава НАТО о коллективной обороне.Однако американская администрация, по информации источников Politico, хочет сначала добиться от Украины заключения сделки и только потом давать ей какие-либо гарантии безопасности.Один факт, ярко характеризующий внешнеполитические взгляды Маккола: в 2025 году американский конгрессмен стал кавалером украинского ордена "За заслуги" II степени "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, благотворительную деятельность, популяризацию Украинского государства в мире".С начала 2027-го из Сената уходят сторонники Украины не только из числа однопартийцев Трампа, но и старший демократ в комитете Сената по международным отношениям Джинн Шахин.Ещё до начала СВО она настаивала на упрощении механизма оказания военной помощи Украине и увеличении поставок летального оружия на фоне сообщений о скоплении российских войск вблизи границы (серьёзные подозрения о намерении России начать спецоперацию у американской стороны появились в конце 2021 года, о чём рассказывал в интервью российским СМИ бывший на тот момент послом США в РФ Джон Салливан).А в мае 2025 года она устроила в Сенате самый настоящий наезд — иначе не назовёшь — на госсекретаря США Марко Рубио, требуя усилить давление на Москву и увеличить поставки вооружений ВСУ."Мы действительно утратили рычаги давления: мы сняли с повестки вступление Украины в НАТО, мы отказались от обязательств по продолжению помощи украинцам в виде обмена разведданными и поставок военной техники. <…> А готовы ли Вы поддержать ещё один дополнительный пакет помощи? <…> Путин получил время. И чем больше времени он выигрывает без дополнительного давления, тем больше его выгода", — заявляла Шахин.В интервью британской газете Financial Times (именно британские СМИ возглавили медиакампанию против мирной инициативы Трампа), опубликованном 27 ноября, сенатор согласилась с утверждением, что план по урегулированию конфликта идёт в ущерб Украине.Шахин обвинила президента-республиканца в недостаточном давлении на российского лидера Владимира Путина, что якобы необходимо для принуждения его сесть за стол переговоров, поэтому боевые действия на Украине до сих пор продолжаются (конечно же, а вовсе не из-за постоянных срывов Киевом переговорного процесса и достигнутых таким трудом договорённостей!). Она подчеркнула, что Трамп спустя много месяцев наконец объявил о поддержке законопроекта об ужесточении санкций против РФ именно в тот момент, когда представил мирный план.А ещё на днях сенатор-демократ заявила о желании, чтобы "армия Украины сражалась вместе с Европой и Соединёнными Штатами в любом будущем конфликте".Если с этими проукраинскими ястребами всё ясно: они завершают свою карьеру законодателей и уходят на заслуженный отдых, то с другими ситуация не такая определённая.Так, сенатор от Южной Каролины, автор законопроекта о новых антироссийских санкциях Линдси Грэм* и его коллега из Техаса Джон Корнин, автор закона о ленд-лизе, расширяющего возможности президента США по поставкам оружия Украине (однако на практике им так и не воспользовались), с радостью продолжат работать в Конгрессе, где заседают уже более 20 лет. Но их шансы переизбраться на промежуточных выборах неоднозначны.Ирония ситуации в том, что обоих республиканцев-ястребов могут сменить противники помощи Киеву: бизнесмен Марк Линч и генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон соответственно.* Внесён в список террористов и экстремистов в РФЧитайте также Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ.

