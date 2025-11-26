https://ukraina.ru/20251126/glavnyy-po-bpla-i-alkogolyu-drug-sovetnika-baydena-kto-on-novyy-peregovorschik-ssha-s-ukrainoy-driskoll-1072225464.html

Главный по БПЛА и алкоголю, друг советника Байдена: кто он, новый переговорщик США с Украиной Дрисколл

От лица Белого дома в течение последней недели переговоры с Украиной ведёт чиновник, который имеет больший авторитет в администрации, чем его начальник, и который может жёсткой и понятно объяснить чиновникам Банковой, почему они должны заключить мир с Россией незамедлительно

Президент США Дональд Трамп поручил своим переговорщикам на следующей неделе провести консультации по проекту мирного соглашения со сторонами конфликта: в Москву традиционно полетит спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, а в Киев — не спецпосланник по Украине Кит Келлог, курирующий диалог с Банковой, а министр армии США Дэниел Дрисколл, которого официально ни на какую другую должность не назначали, но в последнюю неделю он де-факто стал новым переговорщиком с Украиной от Соединённых Штатов.Как в процессе урегулирования украинского конфликта появилась новая фигура?По рассказам источников, разработанный Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером и доработанный вместе со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым проект урегулирования украинского конфликта нужно было передать Киеву, и вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил поручить эту миссию своему другу Дрисколлу, который и так собирался лететь на Украину для обсуждения 18 ноября сотрудничества в сфере производства беспилотников.БПЛА стали одним из приоритетных направлений работы министра армии США. Из-за этого, равно как и из-за увлечённости инновационными технологиями Трамп прозвал Дрисколла "мой пацан по беспилотникам". В 2010-х годах в рамках военных операций в Афганистане, Йемене, Ливии американские войска активно применяли БПЛА, но со временем Штаты утратили своё преимущество в этой области. И Дрисколл ставил в пример Украину — вот у неё нужно учиться Соединённым Штатам, производственные мощности оборонных предприятий которых не способны произвести необходимое количество дронов. Вот об этом он изначально и собирался вести переговоры в Киеве."Однако визит приобрёл гораздо большее значение после встречи в Белом доме на прошлой неделе, где Трамп с энтузиазмом одобрил назначение Дрисколла на новую важную дипломатическую должность. В момент, когда поступило сообщение о визите, министр армии вообще находился в Белом доме по другим делам", — рассказал источник в Белом доме.Кто Вы, Mr. Дрисколл?В администрацию 47-го президента Дрисколл попал через месяц после инаугурации Трампа."Отношения Дэна Дрисколла с Джей Ди Вэнсом, безусловно, помогли ему получить эту работу, но весь его успех был обусловлен заслугами. Он просто чертовски хорош в своей работе", — сказал источник журнала Politico в Белом доме.Если взглянуть на биографии Вэнса и Дрисколла, у них очень много общего: ровесники, выпускники юридического факультета Йельского университета*, отслужили в армии и участвовали в войне в Ираке, построили карьеру в бизнесе, ушли в большую политику как члены Республиканской партии, баллотировались в Конгресс (только Дрисколл не прошёл в Палату представителей, а Вэнс стал сенатором от родного штата Огайо).Они подружились во время учёбы в университете, там же Дрисколл познакомился ещё с несколькими людьми, впоследствии связанными с большой политикой: Джейком Салливаном, бывшим советником по национальной безопасности президента-демократа Джо Байдена, и сыном соавтора лежащего сейчас в Сенате законопроекта о новых антироссийских санкциях и пошлинах в 500 % на товары, импортируемые из стран, закупающих российские энергоносители, сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, одного из самых антироссийски настроенных политиков США — Мэттом Блюменталем.Что такое Конгресс изнутри, Дрисколл узнал во время стажировки в комитете Сената по делам ветеранов.Хочется отдельно разъяснить, что за должность такая — министр армии США, о которой многие, наверняка, даже не слышали до визита Дрисколла в Киев на прошлой неделе.Прежде всего, стоит подчеркнуть, что это гражданское должностное лицо. Это у многих и вызвало удивление: почему на встречу, посвящённую урегулированию вооружённого конфликта, отправили не военного? Келлог, например, выше по званию: генерал, а Дрисколл — старший лейтенант. В зону ответственности министра входят бюрократические вопросы: бюджет Вооружённых сил, контроль финансовых потоков, закупка вооружений, оборудования и средств связи, состояние военных объектов, в т. ч. военных баз США по всему миру. За время работы на этом посту он отменил проект лёгкого танка M10 Booker из-за слишком высокой стоимости производства, последующего технического обслуживания и ремонта, вдобавок были вопросы к конструкции машины.Со своими обязанностями Дрисколл справился на отлично и быстро укрепил авторитет, в Белом доме его называли одним из самых "впечатляющих членов администрации Трампа с момента его утверждения". Причём настолько, что министр армии становится даже более влиятельной фигурой, чем глава Пентагона Пит Хегсет, которому он подчиняется."Растущее доверие к Дрисколлу со стороны Белого дома, похоже, отличается от отношения к Хегсету, чья поездка в Тихоокеанский регион в октябре стала для него первым с мая практически самостоятельным зарубежным туром. Кроме того, между Хегсетом и Белым домом возникли разногласия по поводу его кандидатур на руководящие должности в Пентагоне", — рассказал источник журнала Politico.Новые предложения США по урегулированию украинского конфликта показали серьёзные противоречия между "восходящей звездой и скандальным руководителем Пентагона", говорится в статье.Более того, пошли слухи, что Дрисколл вскоре может сменить Хегсета на посту министра обороны США. Чиновники администрации, как говорит телеканал CNN, тихо обсуждают эти предположения на протяжении нескольких месяцев. В какой-то степени это выглядит вполне правдоподобно, учитывая, что Хегсет рассказывает американским военным, как правильно бриться, а Дрисколл тем временем прикладывает реальные усилия для сокращения отставания США от России и Китая по беспилотникам и выступает с конструктивной критикой ведущих оборонных подрядчиков за дефицит вооружений — как и обещал на слушаниях в Сенате в январе, в приоритете у него оживление военно-промышленной базы ВС США.Расположить к себе Трампа и его окружение Дрисколл смог ещё и за счёт проведения операций по вводу войск Национальной гвардии — снабжение которой находится в ведении министра армии США — в крупные американские города, в частности Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго, для борьбы с преступностью и предотвращения беспорядков.Раз министр так хорошо справляется со своей работой, его назначили ещё на одну должность — руководителем Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, которое обеспечивает соблюдение федерального законодательства и расследует преступления, связанные с оружием, взрывчаткой, незаконным оборотом табака и алкоголя.С Украиной говорит жёсткоДрисколл присутствовал на всех недавних встречах, направленных на продвижение усилий по достижению мира на Украине. А теперь он, по информации Politico, добивается встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым для обсуждения мирного плана."Дрисколл настолько пользуется доверием в Белом доме, что фактически предоставлен сам себе в отношениях с русскими. У него нет поддержки со стороны дипломатов и военных", — утверждают источники газеты The Times.По оценке газеты The Guardian, именно отсутствие опыта, который помог бы понимать тонкости и "драматические события" в отношениях России и Украины, может сделать Дрисколла подходящей фигурой для роли посредника между президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.Министр армии, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, присутствовал на консультациях с российской стороной в Абу-Даби, состоявшихся 24–25 ноября, сразу после переговоров американской делегации с украинцами в Женеве.Как рассказывают источники нескольких американских СМИ, в Киеве несколькими днями ранее Дрисколл в жёсткой манере дал понять представителям Украины, что им лучше сейчас согласиться на предложенный Вашингтоном план урегулирования, иначе дальше будет только хуже."На встрече с украинскими официальными лицами в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл дал мрачную оценку ситуации. Дрисколл сообщил своим визави, что их войска столкнулись с тяжёлой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск", — передаёт телеканал NBC.Кроме того, американская делегация заявила своим визави, что оборонная промышленность США не способна продолжать поставлять Украине вооружение и средства ПВО в том объёме, который необходим для защиты инфраструктуры и населения страны.В свою очередь, источник газеты The New York Post говорит: "Дрисколл заявил украинцам: „Украина сейчас находится в невыгодном положении. США и НАТО обладают ограниченными возможностями поправить это невыгодное положение на поле боя, а нынешнее развитие событий — ненадёжное“".Дрисколл превратился в одного из самых надёжных и талантливых переговорщиков, которому можно поручить решение трудных вопросов, подчёркивает Politico, он действует в обход Хегсета и занимается вопросами по Украине, к которым формально не имеет никакого отношения.К слову, министр армии стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Украину с февраля, когда в Киев приезжал министр финансов США Скотт Бессент для обсуждения соглашения по редкоземельным ископаемым.Источники Politico приходят к выводу, что Дрисколл сможет "выжить в команде Трампа", в которой "стремительный взлёт" любого может смениться катастрофическим падением."Дэн Дрисколл пользуется всеобщим уважением, а его талант и опыт доказывают, что он — идеальный человек, способный помочь администрации положить конец конфликту России и Украины", — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.* признан нежелательной организацией на территории РФЧитайте также интервью американского журналиста Майкла Бома о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина

